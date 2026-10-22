Perú

Minedu adelanta el fin del año escolar en regiones afectadas por lluvias del fenómeno El Niño: ¿cuándo acabarán las clases?

Las aulas prefabricadas y los domos prometidos por el sector Educación para las zonas de riesgo aún no han sido instalados

El panorama educativo cambia drásticamente ante la emergencia climática. El MINEDU confirma el adelanto del cierre del año escolar y se analizan las medidas ante las inundaciones.
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El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el adelanto de la culminación del año escolar en las regiones afectadas por las lluvias asociadas al fenómeno El Niño. La medida responde a los riesgos que enfrentan los centros educativos ubicados en zonas vulnerables, donde las precipitaciones ya comenzaron a generar dificultades para el desarrollo de las actividades escolares.

Según un reporte de Buenos Días Perú, Tumbes confirmó que las clases culminarán el próximo 4 de diciembre. Sin embargo, todavía no se ha precisado qué otras regiones modificarán su calendario escolar ni las fechas específicas en las que concluirán las actividades académicas, pues la decisión dependerá de la situación de emergencia que enfrente cada localidad.

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Composición con dos escolares de espaldas que llevan maletines con ruedas a la izquierda y un mapa satelital meteorológico a la derecha
El Ministerio de Educación evalúa adelantar el cierre del año escolar en varias regiones de Perú debido al impacto de las lluvias asociadas al fenómeno El Niño. (Composición Infobae Perú/FB:@TumbesPress01)

Tumbes adelantará el cierre del año escolar

Las lluvias ya comenzaron a afectar a la región Tumbes, especialmente a los centros educativos situados en zonas bajas, vulnerables y consideradas de alto riesgo. De acuerdo con la información difundida por Buenos Días Perú, algunos de estos establecimientos todavía funcionan en lugares expuestos a las precipitaciones y no han sido reubicados.

Ante este panorama, se confirmó que la culminación de las clases en Tumbes se adelantará al 4 de diciembre. La medida busca responder a las condiciones que enfrentan las instituciones educativas ante las lluvias y los posibles efectos del fenómeno El Niño. No obstante, la fecha anunciada corresponde a esta región y no constituye un calendario definitivo para todo el país.

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Aún esperan aulas prefabricadas y domos

Uno de los problemas señalados en el reporte es la situación de los colegios ubicados en zonas de alto riesgo. Según el citado medio, las instituciones educativas afectadas todavía no han sido reubicadas y tampoco cuentan con las aulas prefabricadas o los domos que el Ministerio de Educación había anunciado.

La falta de estas instalaciones mantiene la preocupación por las condiciones en las que los estudiantes y docentes deben continuar con sus actividades. Las precipitaciones representan un desafío adicional para los planteles que se encuentran en áreas expuestas, por lo que la situación de cada institución será relevante para determinar las medidas que deberán adoptarse durante las próximas semanas.

¿Qué regiones acabarán las clases antes?

Hasta el momento, el Minedu no ha detallado qué regiones serán las primeras en adelantar el cierre del año escolar ni ha publicado, según la información recogida en el reporte, las fechas correspondientes a cada jurisdicción. La programación dependerá del nivel de afectación y de la emergencia que se registre en las distintas localidades.

En declaraciones recogidas por Buenos Días Perú, se indicó que las regiones que afronten las situaciones más críticas serían las que culminen las clases con mayor anticipación. Asimismo, se informó que se esperaba conocer más detalles en los próximos días, de acuerdo con lo señalado por el ministro de Educación, José Antonio Chang.

Por ello, las fechas de culminación del año escolar deberán precisarse conforme se conozca la relación de regiones comprendidas en la medida. Mientras tanto, Tumbes tiene como fecha anunciada el 4 de diciembre, en un contexto marcado por las lluvias y las dificultades que enfrentan algunos centros educativos.

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