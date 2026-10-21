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Universitario vs Belgrano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

El elenco de Carlos Véliz sale en busca de una victoria honorífica ante el ‘pirata’ cordobés, que aún mantiene chances de clasificar a la siguiente ronda

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08:17 hsHoy

¡DÍA DE PARTIDO! Universitario de Deportes cerrará su participación en la Copa Libertadores Femenino ante Belgrano. El conjunto peruano apunta a una victoria con la intención de marcharse de Quito con una imagen adecentada luego de las derrotas frente a Palmeiras e Independiente del Valle. Del otro lado, el ‘pirata’ aún mantiene chances de clasificarse y para conseguirlo necesita ganar.

08:16 hsHoy

Los duros números que dejó la eliminación de Universitario

  • Universitario se afianza como el club peruano con más derrotas, con 15, en toda la historia de la Copa Libertadores Femenina.
  • Universitario ha perdido 15 de los 17 partidos que disputó en la Copa Libertadores Femenina.
  • Universitario no ha podido anotar goles en 11 de sus 17 duelos en la Copa Libertadores Femenina.
  • Universitario ha recibido 66 goles en sus 17 partidos en la Copa Libertadores Femenina, con un promedio de 3,88 tantos concedidos por encuentro.
  • Universitario es el club peruano con más goleadas recibidas, con 10, en toda la historia de la Copa Libertadores Femenina.
  • Universitario ha disputado dos partidos ante clubes brasileños en la Copa Libertadores Femenina y perdió ambos, con nueve goles en contra y ninguno a favor.

Los datos fueron compartidos previamente por Son Satos No Opiniones, pero han sido actualizados tras la derrota ante Independiente del Valle.

08:16 hsHoy

¿Cómo llega Belgrano?

Belgrano inició su primera participación en el certamen continental con un empate 1-1 frente a Independiente del Valle. Julieta Alaides Paz abrió el marcador para el club cordobés, pero Karen Páez igualó de penal antes del descanso. Las argentinas sumaron un punto en un duelo parejo y conservaron opciones de pelear por uno de los dos cupos a los cuartos de final.

En la segunda fecha, Belgrano perdió 3-1 ante Palmeiras pese a que Alaides Paz adelantó a las Piratas. El equipo brasileño respondió con un doblete de Bia Zaneratto y otro tanto de Brena para asegurar su clasificación. Belgrano quedó con una unidad, pero aún puede avanzar: debe vencer a Universitario en la fecha final y esperar que Independiente del Valle pierda ante Palmeiras. Además, necesita revertir la diferencia de goles, ya que las ecuatorianas tienen +2 y las argentinas, -2.

08:16 hsHoy

¿Cómo llega Universitario al duelo?

Universitario debutó con una derrota por 1-0 ante Palmeiras en el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. El cuadro brasileño controló gran parte del partido en Quito y se impuso con un gol de Brena Carolina, mientras las peruanas resistieron varios ataques y evitaron una diferencia mayor. El resultado dejó a las cremas sin puntos tras la primera fecha.

En su segunda presentación, Universitario cayó 4-2 ante Independiente del Valle y quedó eliminado antes de la última jornada. Pierina Núñez marcó los dos goles del equipo peruano, pero el conjunto ecuatoriano anotó mediante un autogol de Stephanie Lacoste, Nicole Charcopa, Karol Murcia y Karen Páez. La expulsión de Daiana Farías al cierre del primer tiempo condicionó al cuadro crema. Con dos derrotas y cero puntos, Universitario ya no tiene posibilidades matemáticas de acceder a los cuartos de final.

El cuadro 'crema' dio pelea, pero no pudo evitar la derrota por 4-2 y quedó sin chances de clasificación a falta de un partido - Crédito: Conmebol.
08:16 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Belgrano por la Copa Libertadores Femenino 2026

Los partidos de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores Femenina 2026 estarán disponibles en Perú a través de Pluto TV, plataforma gratuita que también emitirá el torneo para Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay.

Los seguidores del cuadro crema también podrán seguir los encuentros mediante las transmisiones en directo del canal de YouTube de la Copa Libertadores.

Infobae Perú acompañará la campaña de las ‘leonas’ con la información previa de cada duelo, el minuto a minuto, las jugadas destacadas, las declaraciones y la tabla de posiciones.

Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026
Dónde ver los partidos de la Copa Libertadores Femenina 2026
08:16 hsHoy

Horarios del Universitario vs Belgrano

Universitario enfrentará a Belgrano el miércoles 21 de octubre por la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. La programación establece las 20:00 horas para Bolivia, Venezuela, Guyana y Miami.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam y Guayana Francesa, el encuentro entre ‘leonas’ y ‘piratas’ se iniciará a las 21:00 horas.

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