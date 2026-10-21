Universitario vs Belgrano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores Femenina 2026

¿Cómo llega Belgrano?

Belgrano inició su primera participación en el certamen continental con un empate 1-1 frente a Independiente del Valle . Julieta Alaides Paz abrió el marcador para el club cordobés, pero Karen Páez igualó de penal antes del descanso. Las argentinas sumaron un punto en un duelo parejo y conservaron opciones de pelear por uno de los dos cupos a los cuartos de final.

En la segunda fecha, Belgrano perdió 3-1 ante Palmeiras pese a que Alaides Paz adelantó a las Piratas. El equipo brasileño respondió con un doblete de Bia Zaneratto y otro tanto de Brena para asegurar su clasificación. Belgrano quedó con una unidad, pero aún puede avanzar: debe vencer a Universitario en la fecha final y esperar que Independiente del Valle pierda ante Palmeiras. Además, necesita revertir la diferencia de goles, ya que las ecuatorianas tienen +2 y las argentinas, -2.