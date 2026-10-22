Masiel Málaga revela por qué jamás iría a ‘América Hoy’ si está Janet Barboza: “Qué incómodo sería verla”

Masiel Málaga revela por qué jamás iría a ‘América Hoy’ si está Janet Barboza. YT: Q+ Network

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Masiel Málaga aseguró que no asistiría a ‘América Hoy’ mientras Janet Barboza forme parte del panel. La cantante expresó su incomodidad por los comentarios que la conductora realizó en distintas ocasiones sobre su relación con Hernán “Churrito” Hinostroza y sobre su presencia en los medios.

La vocalista fue invitada al programa de Q+ Network conducido por María Pía Copello, donde habló de la exposición que ha tenido su vida privada. Durante la conversación, señaló directamente a Janet Barboza como una de las figuras que más se ha referido a ella en televisión.

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“La prensa ha hablado mucho de mi vida privada y lo ha dicho, por ejemplo, y con nombre y apellidos, la señora Janet Barboza siempre ha hablado de mí. Y de forma también muy adicional me ha invitado a su programa. Jamás iría, en realidad. Qué incómodo ir a ver a una persona que de forma particular a mí me incomoda muchísimo”, manifestó.

Masiel Málaga aclaró que su rechazo no es contra el programa

La artista precisó que su decisión no está relacionada con el formato de ‘América Hoy’ ni con todos los integrantes del espacio. Masiel señaló que reconoce el trabajo de algunos miembros del programa, pero sostuvo que no se sentiría cómoda al compartir un set con Janet Barboza.

“No iría nunca jamás. Y no por el programa en sí”, indicó la cantante. Luego explicó que existen personas del equipo a quienes respeta y admira, aunque eso no cambia la incomodidad que le genera la presencia de Barboza.

“No, porque hay mucha gente que trabaja ahí, por ejemplo, Edson, que me encanta y admiro mucho su trabajo. Es por ella. O sea, qué incómodo ir a un lugar y verla. O sea, verla... me voy”, expresó.

Masiel Málaga añadió que actualmente atraviesa una etapa que describe como positiva y que no desea exponerse a situaciones que afecten su tranquilidad. “Tengo días muy lindos, tengo una vida muy hermosa hoy por hoy como para malogrármela viéndola sin la, sin tan solo verla en la tele. Cambio de canal, imagínense”, sostuvo.

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Las palabras de la cantante se producen después de varios comentarios de Janet Barboza sobre la relación que Masiel mantuvo con Hernán “Churrito” Hinostroza. La conductora cuestionó en televisión la manera en que la artista manejó públicamente su romance y afirmó que la exposición de esa historia le permitió obtener notoriedad.

Masiel Málaga aseguró que no asistiría a América Hoy mientras Janet Barboza forme parte del panel del programa. Q+ Network

El origen de las diferencias con Janet Barboza

Janet Barboza fue crítica con Masiel Málaga luego de que la cantante y Hernán Hinostroza confirmaran el fin de su relación. La conductora señaló que la artista habría aprovechado el vínculo para impulsar su presencia mediática y profesional.

“Yo recuerdo todavía cuando decía: ‘Yo soy famosa por mi música, quiero que me conozcan porque soy cantante, porque soy solista’. Pero lo que no me gusta y siempre voy a rechazar es la doble moral”, manifestó Barboza durante una emisión de América Hoy.

La presentadora también sostuvo que la exposición de la relación con el exfutbolista estuvo vinculada con la promoción de conciertos y eventos. “Esto se trata de facturar, de business, billete, billete y Masiel Málaga. No se lo critico, lo está haciendo bien”, afirmó.

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En otro momento, Janet indicó que Masiel habría aprendido a usar la atención mediática a su favor. “Aprendió el negocio rapidito, Rebeca, rapidito”, comentó durante el espacio televisivo.

Frente a esas afirmaciones, la cantante ya había defendido su carrera y aseguró que desea ser reconocida por su trabajo musical. Masiel Málaga remarcó que su relación con Hinostroza fue oficial y que no construyó su presencia pública a partir de escándalos.

“Fuerte lo que dijo, pero ni mi marido es ahora y ella sigue con eso, pero prefiero que me conozcan por haber tenido una relación oficial y no por escándalos. Yo nunca fui amante de nadie, ni dañé a otras personas”, declaró anteriormente al diario Trome.

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Janet Barboza cuestionó en televisión la coherencia de Masiel Málaga y afirmó que su relación con Hinostroza tuvo fines mediáticos y comerciales. (América TV / América Hoy)

Masiel Málaga y el final de su relación con el “Churrito” Hinostroza

La relación entre Masiel Málaga y Hernán “Churrito” Hinostroza llegó a su fin luego de un periodo en el que ambos compartían publicaciones y momentos juntos en redes sociales. La cantante confirmó su soltería durante una presentación en vivo, donde decidió hablar directamente con el público.

“Ahora que estoy soltera… Escuchen cómo estoy soltera y estoy triste con el corazón, ¿se nota? ¿Qué voy a estar triste?”, dijo Masiel Málaga desde el escenario.

Después, la artista utilizó una transmisión en TikTok para referirse nuevamente al tema. “Sí, ahora estoy soltera. Bueno, yo soltera siempre luzco más guapa, no sé por qué. Creo que a todas las mujeres les da eso. Soltamos cosas que de repente no son para uno, quizás”, expresó.

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La cantante también compartió una reflexión en Instagram sobre el tipo de vínculo que espera tener en su vida. “Asegúrate de compartir tu vida al lado del más fan. Del primero en darle like a tus fotos, el que se derrita al verte. El primero en presumirte, el primero en siempre querer verte brillar. Asegúrate de que sea quien solo te quiera cuidar, hasta de él mismo. Asegúrate de que te respete aun cuando todo ande en descontrol”, escribió.

Masiel Málaga ha optado por mantener reserva sobre los detalles de la ruptura. La intérprete no explicó los motivos que llevaron al final de la relación y ha preferido centrar sus declaraciones públicas en su trabajo, sus hijos y los proyectos que desarrolla como cantante.

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Las redes sociales han convertido la relación entre Masiel Málaga y Hernán Hinostroza en un tema constante de conversación pública, donde cada declaración o video de la pareja genera reacciones inmediatas. (Instagram/churritohinostrozaoficial)