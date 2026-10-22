Perú

Denuncian extorsión a escolares en Los Olivos: Joven de 17 años les exige cupos de 10 soles

Familias del colegio José Antonio Encinas aseguran que un adolescente contacta a alumnos de secundaria para exigirles dinero y que algunos estudiantes temen asistir a clases

Familias del colegio José Antonio Encinas aseguran que un adolescente contacta a alumnos de secundaria para exigirles dinero y que algunos estudiantes temen asistir a clases.
Familias del colegio José Antonio Encinas aseguran que un adolescente contacta a alumnos de secundaria para exigirles dinero y que algunos estudiantes temen asistir a clases.
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Madres de familia del colegio José Antonio Encinas, en Los Olivos, denunciaron que un adolescente presuntamente exige pagos a estudiantes de secundaria bajo amenazas.

Según sus testimonios, el monto comenzó en S/3 y luego subió a S/10. Las familias afirman que el joven contacta a los alumnos fuera del plantel y que algunos ya temen asistir a clases por posibles represalias.

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El caso fue reportado por madres de escolares de segundo y tercer grado de secundaria. Una de ellas identificó al denunciado con iniciales D. E. y señaló que es conocido como “Chamo Elías”.

La mujer sostuvo que el adolescente se ubica en el frontis o en zonas cercanas a la institución junto a otras personas. “Ya los ha correteador varias veces hasta la comisaría, les ha quitado mochilas, les ha quitado todo”, refirió a medios de comunicación.

Familias aseguran que hubo una intervención policial

La denunciante aseguró que acudió a la comisaría Laura Caller Ibérico y que permaneció allí hasta la 1:00 a.m. Indicó que el menor estuvo retenido, aunque después fue liberado por ser menor de edad.

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“No hicieron nada como la mamá ha trabajado ahí, es conocida de todos los policías y más bien le dieron potestad a ella y me dijeron que yo soy una ignorante (...) ha estado detenido, pero ya lo han soltado porque es menor de edad, ¿qué estamos esperando, que maten a nuestros hijos?”, manifestó.

Otra mujer, abuela de un estudiante, afirmó que su nieto también recibe presuntas amenazas. De acuerdo con su declaración, las comunicaciones ocurrirían a medianoche y contendrían advertencias vinculadas con armas de fuego.

“A mi nieto también lo está extorsionando. Este menor hace llamadas a las doce la noche, amenazándole con pistolas, (diciéndole) que ‘mañana trae lo que te he pedido’, que te voy a escupir. Yo no voy a estar tranquila”, manifestó.

La primera madre relató que su hijo le expresó: “Mamá, voy a trabajar porque tengo que pagar porque si no me va a matar”. También afirmó que el cobro habría aumentado y que debió contratar una movilidad para trasladarlo al colegio.

“Les ha estado pidiendo S/3 ahora S/10 ¿de dónde vamos a dar nosotros? Yo soy padre y madre de mi niño, tengo miedo que le pase algo”, señaló.

Familias del colegio José Antonio Encinas aseguran que un adolescente contacta a alumnos de secundaria para exigirles dinero y que algunos estudiantes temen asistir a clases.
Familias del colegio José Antonio Encinas aseguran que un adolescente contacta a alumnos de secundaria para exigirles dinero y que algunos estudiantes temen asistir a clases.

Director ofrece clases remotas a los alumnos afectados

El director del plantel informó que acompañó a las madres a la dependencia policial para conocer la situación del adolescente denunciado. Según las familias, la denuncia no aparecía en el sistema de la comisaría.

El responsable del centro educativo indicó además que se ofrecieron clases remotas a los escolares afectados. El reporte señala que el colegio evaluará acciones de protección y una investigación interna mediante los protocolos de SíseVe, plataforma del Ministerio de Educación (Minedu).

Las denuncias difundidas por las madres describen un presunto esquema de extorsión a escolares que afectaría a alumnos de secundaria en Los Olivos. Las familias pidieron que se investiguen los mensajes y llamadas atribuidos al adolescente y que se garantice la seguridad durante el ingreso y salida de clases.

Hasta el momento, los textos proporcionados no incluyen una versión del menor señalado, de su familia, de la Policía Nacional del Perú (PNP) ni de la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente.

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