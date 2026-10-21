Perú

Chantal, hija mayor de Alejandro Toledo, vuelve al Perú tras 15 años y lo visita en Barbadillo por primera vez

La hija del exgobernante y de la exprimera dama Eliane Karp llegó desde EEUU y permaneció cerca de dos horas en el centro penitenciario

La hija del exgobernante y de la exprimera dama Eliane Karp, de 44 años, llegó desde EEUU y permaneció cerca de dos horas en el centro penitenciario
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Chantal Toledo, la hija mayor del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y de la exprimera dama Eliane Karp, visitó por primera vez a su padre en el penal de Barbadillo, donde cumple condenas por dos casos de corrupción, tras regresar a Perú después de 15 años.

Canal N registró el último domingo, poco después de las 14:00, la llegada de la economista, de 44 años, en una camioneta de la sociedad conyugal Toledo-Karp, de la que descendió junto a su tío Pedro, hermano del exmandatario.

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La hija del exgobernante llegó al país el viernes 16 de octubre procedente de Estados Unidos, donde reside. Su estancia en el centro penitenciario se prolongó por cerca de dos horas y se retiró después de las 16:00 horas, de acuerdo con la televisora.

La visita se hizo pública mientras la defensa de Toledo insiste con un pedido de indulto humanitario por su estado de salud, una solicitud que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori anunció que evaluará.

El exmandatario también recibió, a comienzos de año, la visita de su otra hija, Zaraí Toledo Orozco, a quien reconoció legalmente en 2002 tras años de negar su paternidad y luego de un prolongado litigio judicial, según confirmó Perú21.

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Eliane Karp fue la primera dama durante el gobierno de Alejandro Toledo.
La economista, de 44 años y residente en Estados Unidos, llegó al penal el domingo junto a su tío Pedro Toledo y permaneció cerca de dos horas

Toledo admitió la paternidad cuando ella tenía 14 años, lo que puso fin a una disputa de una década con repercusiones en la política peruana. La joven es fruto de su relación extramatrimonial con Lucrecia Orozco, durante su separación de Karp.

“Les digo que están equivocados; yo soy el ganador, he ganado una hija inteligente y honesta, aquí no pierde nadie”, declaró el exmandatario al momento de reconocerla. Sin embargo, dos años después fue demandado por no cumplir de forma regular con la pensión alimenticia que se comprometió a pagarle, y por retirarle el vehículo y la custodia de seguridad.

Zaraí es actualmente profesora a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde integra el Departamento Académico de Ciencias Sociales, en la sección de Ciencia Política.

El hermano del expresidente confirmó que la politóloga y docente universitaria acudió una sola vez al penal, entre “enero y febrero” de este año

Además, obtuvo un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, y trabajó como investigadora asociada no residente en el Center for Inter-American Policy and Research de la Universidad de Tulane, en EEUU.

Las condenas de Toledo

Toledo fue condenado a fines del año pasado a 13 años de prisión y 4 meses por el delito de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, la segunda sentencia dictada en su contra por un delito de corrupción cometido durante su gobierno.

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima dictó la sentencia a raíz de las adquisiciones inmobiliarias hechas con el dinero transferido ilícitamente en forma de sobornos por las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa a la empresa Ecoteva, fundada en Costa Rica por la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug.

La imputación corresponde a lavado de activos agravado en perjuicio del Estado, y junto a Toledo figuran como coautores Karp, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, Shai Da On y Fernenbug.

El exmandatario se encuentra recluido en Barbadillo, donde cumple una primera condena de 20 años de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, relacionados con los sobornos que recibió de la constructora Odebrecht a cambio de adjudicarle varios tramos de la carretera Interoceánica.

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