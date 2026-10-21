Paciente llega a hospital de Arequipa por heridas tras una pelea y termina amenazando con tijeras al personal médico

Un paciente armado con tijeras quirúrgicas amenazó a trabajadores de salud dentro del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron los momentos en que el hombre recorre los pasillos mientras el personal y los usuarios se apartan. Fuente: Latina Noticias

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Unas tijeras quirúrgicas se convirtieron en una amenaza dentro del área de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa. Un hombre que había acudido para tratarse unas heridas comenzó a perseguir a una médica y a intimidar al personal de salud, mientras pacientes y trabajadores intentaban ponerse a salvo. La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El protagonista fue identificado como Juan Huanca Condori, de 40 años, quien ingresó al hospital con cortes en el rostro tras una pelea ocurrida en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Según los reportes periodísticos, se encontraba en aparente estado de ebriedad cuando reaccionó violentamente durante la atención médica.

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El episodio ocurrió cerca de la una de la tarde, cuando una profesional se disponía a suturarle una herida. El hombre tomó unas tijeras y comenzó a amenazar a quienes estaban a su alrededor. Un policía intentó detenerlo, pero el paciente logró zafarse y continuó su huida hasta que fue reducido en los exteriores del establecimiento.

Un agente con uniforme verde reflectante forcejea con una persona vestida de negro en una sala equipada con una camilla. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Hombre con tijeras intentó escapar tras amenazar al personal médico en Arequipa

Las imágenes difundidas por Latina Noticias muestran al hombre desplazándose por los pasillos del hospital con unas tijeras en la mano, mientras amenaza a quienes encuentra a su paso. En medio de la confusión, una médica intenta ponerse a salvo y pide ayuda al personal de seguridad y a un policía que se encontraba en el lugar.

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De acuerdo con el reporte de Buenos Días Perú, el paciente llegó a perseguir a la profesional hasta la puerta del área de emergencia. La situación generó alarma entre los trabajadores y las personas que aguardaban atención, debido al riesgo de que alguien resultara herido durante el recorrido.

Un efectivo policial intentó sujetarlo, pero el hombre logró zafarse y continuó su desplazamiento. La intervención se prolongó hasta los exteriores del establecimiento, donde los agentes consiguieron controlarlo. Durante el incidente, el paciente arrojó las tijeras al suelo antes de ser detenido.

Hombre fue trasladado a emergencia tras sufrir cortes en el rostro durante una riña

Antes de ingresar al hospital, Juan Huanca Condori habría protagonizado una riña mientras consumía bebidas alcohólicas en la avenida La Media Perú, ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Durante el enfrentamiento, sufrió cortes en el rostro que requirieron atención médica.

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Dos secuencias registran a un hombre frente a un agente en Remo Street y su posterior presencia en los pasillos de un centro asistencial. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Según la información difundida, personal de serenazgo de la municipalidad distrital lo trasladó al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza para que recibiera tratamiento. El hombre llegó al área de emergencia con diversas lesiones y en aparente estado de ebriedad.

El director médico del establecimiento, José Tanco Urday, explicó lo ocurrido y señaló que la reacción violenta se produjo mientras el paciente recibía asistencia. “El paciente contuso, con las heridas y con efectos del alcohol, quiso agredir a uno de nuestros médicos que lo estaba tratando en ese momento”, declaró, según informó Trome.

La agresión se produjo cuando una profesional se disponía a suturarle una herida. En ese momento, el hombre tomó unas tijeras y comenzó a amenazar al personal sanitario. Los reportes no precisan si existían antecedentes de incidentes similares protagonizados por el paciente.

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Sujeto afronta una investigación tras el incidente

Luego de intentar escapar del área de emergencia, el hombre continuó hacia los exteriores del hospital, donde un policía y los agentes de seguridad lograron reducirlo. Según el reporte televisivo, durante la intervención el efectivo policial tuvo que enfrentar la actitud violenta del paciente, quien todavía representaba un peligro para quienes se encontraban cerca.

Tras su detención, agentes de la comisaría de Palacio Viejo lo trasladaron en un patrullero para continuar con las diligencias correspondientes. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades, que deberán determinar las responsabilidades y la calificación legal de los hechos.

Una cámara de seguridad registra el momento en que un policía interviene a un paciente armado con tijeras en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. (Captura: Latina Noticias)

Los reportes periodísticos consignaron distintas calificaciones preliminares. Mientras uno informó sobre una investigación por el presunto delito de tentativa de lesiones en agravio del personal de salud, otro señaló que la Policía formuló una denuncia por tentativa de homicidio. Por ello, corresponde a las autoridades precisar los cargos y el estado de la investigación.

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Por su parte, la dirección del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza anunció que formalizará una denuncia penal contra el paciente y que exigirá una sanción por lo ocurrido. El incidente volvió a poner en evidencia los riesgos que afronta el personal sanitario durante la atención de emergencias, especialmente cuando se producen episodios de violencia dentro de los establecimientos de salud.