Perú

Telemundo retiró temporalmente el programa streaming de María Pía Copello por hablar de Guty Carrera

La conductora explicó que la emisión de ‘Sin +Que Decir’ fue retirada temporalmente de YouTube luego de que Telemundo presentara un reclamo de copyright.

María Pía Copello explicó que Sin Que Decir fue retirado temporalmente de YouTube por un reclamo de copyright de Telemundo.
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El programa Sin +Que Decir, conducido por María Pía Copello, fue retirado temporalmente de YouTube este 20 de octubre luego de que Telemundo presentara un reclamo de copyright por un segmento relacionado con Guty Carrera. La situación ocurrió después de que los conductores felicitaran al peruano y comentaran su reciente victoria en Top Chef VIP 5.

El espacio digital había dedicado parte de su emisión a hablar del proceso de Guty Carrera en el reality de cocina de Telemundo, donde se convirtió en el ganador de la quinta temporada y obtuvo USD 200 mil. Sin embargo, horas después de la transmisión, los seguidores de María Pía Copello advirtieron que el video completo ya no estaba disponible en YouTube.

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María Pía Copello explicó que el programa fue retirado por un tema de copyright y aseguró que la producción trabajaría en una edición para volver a publicar el contenido. La conductora se dirigió a sus seguidores mediante historias en redes sociales, luego de recibir mensajes de quienes notaron la desaparición de la emisión.

María Pía Copello explicó qué ocurrió con el programa

La conductora se pronunció para aclarar que el retiro del video no obedecía a una decisión de su equipo. Según explicó, Telemundo realizó una solicitud vinculada con el contenido que se utilizó o mencionó durante el segmento dedicado al triunfo de Guty Carrera.

“Chicos, a todos los que están atentos, que son los fieles seguidores y me han comunicado que han bajado el programa de YouTube, efectivamente, el día de hoy por un tema de copyright. Telemundo, bueno, escribe y simplemente se baja el programa. Entonces, el tema, porque hemos hablado de Guty Carrera. Entonces, nada, se edita y se vuelve a subir. Así que esperemos unos veinte minutitos nada más para que ya el programa esté arriba para que lo puedan ver en YouTube. Besos”, manifestó.

La presentadora explicó que la producción realizaría modificaciones para evitar que el reclamo de copyright mantuviera fuera de línea la edición del programa. Su mensaje buscó tranquilizar a los usuarios que esperaban ver el contenido completo tras la transmisión.

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Luego de unos minutos, el video de ‘Sin +Que Decir’ volvió a estar disponible en YouTube. No obstante, algunos extractos vinculados con el contenido sobre Guty Carrera fueron editados antes de que el programa regresara a la plataforma.

La situación llamó la atención debido a que el bloque retirado se produjo poco después de la final de Top Chef VIP 5, competencia que tuvo a Guty Carrera como ganador. El programa de María Pía Copello había felicitado al peruano y comentado su recorrido dentro del formato culinario.

Telemundo retiró temporalmente el programa streaming de María Pía Copello por hablar de Guty Carrera
Telemundo retiró temporalmente el programa streaming de María Pía Copello por hablar de Guty Carrera

Guty Carrera ganó ‘Top Chef VIP 5’

Guty Carrera se consagró como ganador de la quinta temporada de Top Chef VIP, reality de cocina de Telemundo. El peruano se impuso en la final ante Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos, los otros tres participantes que llegaron a la última etapa de la competencia.

La definición se emitió el 19 de octubre y reunió a familiares, exparticipantes y figuras cercanas a los cuatro finalistas. Cada concursante presentó sus preparaciones ante el jurado, encargado de evaluar los platos antes de anunciar el nombre del campeón.

Carrera obtuvo USD 200 mil en efectivo luego de recibir el veredicto favorable de los chefs Antonio “Toño” de Livier, Inés Páez Nin, conocida como Chef Tita, y Betty Vázquez. Los tres tuvieron a su cargo la evaluación de las preparaciones presentadas durante la final.

El actor, modelo y personalidad de televisión representó a Perú durante la competencia. Su victoria cerró una temporada marcada por pruebas de cocina, retos de creatividad, trabajo bajo presión y exigencias relacionadas con técnica, manejo del tiempo y presentación de platos.

Tras escuchar su nombre como campeón, Guty Carrera no ocultó su emoción frente a las cámaras. “No lo puedo creer. ¿Esto es real? Gané, gané”, expresó luego de que se confirmara que había obtenido el título y el premio económico.

Durante la emisión, Miguel Arce, quien también participó en el programa, felicitó al ganador por su desempeño en la jornada decisiva. “Realmente, tu participación esta noche fue impecable”, le manifestó a Carrera.

Un hombre con filipina blanca de cocinero levanta el puño y sostiene un trofeo metálico con silueta de cuchillo
Guty Carrera sostiene el trofeo que lo acredita como ganador del certamen televisivo Top Chef VIP en el set de la cadena Telemundo.

La celebración tras la final del reality de Telemundo

La final de Top Chef VIP 5 incluyó la presencia de familiares, amigos y exconcursantes que acompañaron a los participantes en la definición. Entre quienes estuvieron junto a Guty Carrera figuró su pareja, Alana Lliteras, quien reaccionó con emoción después del anuncio del jurado.

Ninel Conde, Lupillo Rivera y Kelly Ríos también formaron parte de la celebración del ganador luego de conocer el resultado. Los cuatro participantes llegaron a la etapa final tras superar los desafíos planteados durante la temporada.

El formato reunió a figuras del entretenimiento en una competencia gastronómica conducida por Carmen Villalobos. A lo largo de los episodios, los concursantes tuvieron que resolver pruebas individuales y adaptarse a consignas cambiantes frente a chefs profesionales.

Antes de su participación en Top Chef VIP, Guty Carrera ya había formado parte de otros formatos de competencia en Telemundo. El público del canal lo vio en la primera temporada de La Isla: Desafío Extremo y en la cuarta edición de La Casa de los Famosos.

La victoria en el reality de cocina significó un nuevo logro para el peruano en la televisión internacional. El canal destacó su disciplina, concentración y disposición para mejorar sus habilidades durante los retos culinarios que enfrentó a lo largo de la competencia.

Telemundo anunció que Top Chef VIP tendrá una nueva temporada en 2027. La producción está a cargo de RCN para Telemundo y se basa en el formato Top Chef de NBCUniversal Formats.

Un hombre con uniforme de cocinero levanta un trofeo con el brazo en alto rodeado de personas que aplauden en un estudio de televisión
Guty Carrera levanta el trofeo de ganador del programa Top Chef VIP de Telemundo junto a los demás participantes en el set de grabación.

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