Richard Pellejero explicó la evolución de Piero Magallanes: “Él tiene mucha técnica, pero necesitaba otras cosas y lo entendió”

Richard Pellejero reveló que el atacante sumó despliegue defensivo y recorrido a su talento natural, una transformación táctica en Sport Huancayo que llamó la atención directa de la blanquiazul para el próximo año (Hablemos de MAX)

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El extremo derecho Piero Magallanes no era titular en Sport Huancayo cuando Richard Pellejero asumió la conducción del equipo en 2025. Un año y medio después, el atacante acumula seis goles en la temporada, integró la nómina de la selección peruana en la gira de amistosos por Estados Unidos y figura entre los jugadores más buscados del mercado local.

El técnico uruguayo explicó en detalle el proceso que permitió ese salto: una combinación de exigencias tácticas, diálogo constante y, sobre todo, la disposición del propio jugador para escuchar y cambiar.

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El diagnóstico inicial: técnica sin los complementos necesarios

Richard Pellejero explicó por qué Piero Magallanes no era titular cuando llegó a Sport Huancayo. El técnico reconoció la calidad técnica del extremo, aunque consideró que debía incorporar sacrificio y otras exigencias tácticas. (Sport Huancayo)

Cuando Pellejero llegó al Rojo Matador, su lectura sobre Magallanes fue clara y directa. El futbolista poseía condiciones técnicas por encima del promedio, rasgo habitual en el fútbol peruano según el propio entrenador, pero eso no alcanzaba para ganarse un lugar en el once inicial.

“Entendíamos que era un jugador con mucha técnica, un jugador como es el fútbol peruano. Yo siempre digo que el fútbol peruano es muy técnico, pero entendíamos que para que él tuviera que jugar necesitaba otras cosas”, señaló el técnico en declaraciones al programa Hablemos de MAX.

Esas “otras cosas” tenían nombre concreto: sacrificio, esfuerzo defensivo y dinámica de ida y vuelta. Valores que, desde la óptica uruguaya de Pellejero, resultaban tan determinantes como cualquier habilidad con el balón en los pies.

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La transformación: escuchar y ejecutar

La evolución de Piero Magallanes no llegó de un día para otro. Según Richard Pellejero, el extremo entendió lo que necesitaba el equipo, trabajó en esos aspectos y terminó por ganarse un lugar estable en Sport Huancayo. (Sport Huancayo)

El punto de inflexión no fue un partido ni una fecha específica. Fue un proceso gradual en el que Magallanes asimiló las indicaciones del cuerpo técnico y las trasladó al campo. Pellejero subrayó que el mérito de esa evolución recae exclusivamente en el jugador.

“Creo que lo entendió. Hablo con él como hablo con todos, pero es todo un mérito de él. Ustedes lo han visto en la selección: un jugador que tiene ida y vuelta, que tiene esfuerzo, sacrificio, que tal vez uno como uruguayo era lo que pretendía para que él hoy fuera titular”, afirmó el entrenador.

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El resultado está a la vista en los números. En el Torneo Apertura 2026, el extremo disputó 14 de los 17 fechas posibles y convirtió tres goles. En el Clausura, participó en los 12 partidos jugados hasta ahora y ya suma otros tres tantos, con cinco jornadas aún por disputarse. En total, cuatro goles y dos asistencias en la temporada lo ubican entre los delanteros más productivos del campeonato local.

Alianza Lima y el mercado que ya se mueve

Alianza Lima sigue de cerca a Piero Magallanes con miras a la temporada 2027, pero su contrato con Sport Huancayo hasta finales de ese año representa un obstáculo para cualquier operación. El interés blanquiazul se suma al buen momento del extremo. (Selección Peruana)

El buen momento de Magallanes despertó el interés de Alianza Lima, que lo sigue de cerca en la recta final del Clausura con la intención de incorporarlo para la temporada 2027. El periodista José Varela fue el primero en confirmarlo en el programa Modo Fútbol de Linkeados.

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“Hay otro futbolista en observación y al que le están siguiendo de cerca el desempeño en la Liga 1: de hecho, fue convocado por Mano Menezes a la selección. Es extremo derecho, me refiero a Piero Magallanes. Es un jugador que interesa en Alianza y lo vienen siguiendo, así que seguramente en el transcurso de las semanas se irá conociendo algo más”, afirmó el comunicador.

El mismo Varela amplió el panorama en Fútbol Champán: “Se han sentado con Magallanes, pero Magallanes se ha sentado con medio mundo. Tengo entendido que el arquero de Comerciantes Unidos, con Matías Córdova, tengo entendido que con Saba había un interés, pero hay un problema que apareció Montenegro, pero igual lo tienen conversado o mapeado. Arrasco también lo tienen ahí”, detalló.

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El obstáculo para concretar la llegada de Magallanes es contractual: el atacante tiene vínculo vigente con Sport Huancayo hasta finales de 2027, lo que obliga a Alianza Lima a negociar el pase directamente con el club huancaíno. En las próximas semanas, con el Clausura avanzando hacia su definición, se sabrá si las conversaciones ya iniciadas derivan en un acuerdo o si el extremo continúa su camino en la Ciudad Incontrastable.