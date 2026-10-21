Giancarlo Cossio estalla contra Diego Chávarri y le recomienda terapia por recurrentes ataques de ira: “Eres manipulador y narcisista”

Giancarlo Cossio recomendó iniciar terapia a Diego Chávarri tras los cuestionamientos del exfutbolista hacia la prensa de espectáculos.

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Giancarlo Cossio, productor y conductor del programa de streaming ‘Nadie Sabe’, respondió con dureza a Diego Chávarri luego de que el exfutbolista cuestionara las críticas que distintos comunicadores han hecho sobre su relación intermitente con Gabriela Herrera. Cossío calificó al exdeportista de “manipulador” y “narcisista” y le recomendó iniciar un proceso terapéutico para controlar lo que describió como arranques de ira recurrentes en sus apariciones públicas.

“Y yo que pensé que ibas a cambiar en algún momento, ibas a cambiar tus patrones de conducta y todo, y no. Ya te he dicho, lleva terapia, porque tus ataques de ira y todas tus efusividades se te notan a kilómetros”, expresó Cossio en su programa, en referencia a reacciones previas de Chávarri ante las críticas de la prensa de espectáculos.

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Cossio defendió el derecho de los programas a opinar sobre la pareja

El conductor rechazó las acusaciones de que los comunicadores mantienen un interés personal en la vida de Chávarri y Herrera, y remarcó que las críticas responden a la exposición pública que ambos hacen de su relación. “Yo no tengo que pensar como tú, lastimosamente. Toda la gente que critica a ustedes, porque ustedes están en una cámara también y son personas públicas, es lo que nosotros opinamos. No es que a mí me interese hablar de ti, ni me levanto ni sueño contigo”, señaló.

Cossio estableció una distinción entre su propia vida privada y la de la pareja, al sostener que él evita exponer detalles personales en sus transmisiones. “Ustedes exponen su vida, como nosotros. Ustedes pueden hablar, por ejemplo, de mi vida personal, yo no la expongo y ustedes lo saben (...) Mi vida es la que ustedes ven acá y punto, y lo que pongo en mis redes, que es lo que quiero que sepan y vean, nada más”, afirmó.

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Durante la transmisión del programa de streaming 'Nadie Sabe', el conductor Giancarlo Cossio se pronunció sobre el exfutbolista Diego Chávarri y su relación con Gabriela Herrera. Cossio abordó la exposición mediática de la pareja y respondió a los cuestionamientos dirigidos contra los programas y presentadores de espectáculos que opinan sobre su vida personal. Video: TikTok @farandula.lorcha

El conductor cuestionó los anuncios públicos de ruptura de la pareja

El comunicador también criticó el patrón de comportamiento que, según indicó, caracteriza las apariciones públicas de Chávarri y Herrera cuando anuncian el fin de su relación. “Hacen su comentario paupérrimo de su mensaje a la nación de que terminamos, al día siguiente: ‘No, nos equivocamos, tuvimos que hablar’. Eso es lo que uno opina y yo no tengo que pensar como tú, ya te dije”, manifestó Cossio, al justificar las opiniones de distintos espacios de espectáculos, entre ellos los conducidos por Magaly Medina, Rodrigo González (Peluchín), Kurt Villavicencio, el pódcast ‘Qué Bochinche!’ y el de María Pía Copello.

Cossio calificó a Chávarri de “manipulador” y “narcisista”

En el punto más tenso de su intervención, Cossio calificó directamente a Chávarri con términos que describió como su percepción personal sobre el comportamiento del exfutbolista. “Si hace más de 17 años sigues siendo el mismo enfermo, loco (...) Eres manipulador, narcisista, es lo que yo pienso, es mi forma de pensar. Tú puedes pensar cualquier otra cosa”, sostuvo el conductor.

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El comunicador también hizo referencia a la trayectoria pública de Chávarri y atribuyó su notoriedad mediática a romances previos con figuras de la farándula, antes de su vínculo actual con Herrera. “Tú agradece a Shirley (Arica), que te hiciste conocida por Shirley, por tus romances mediáticos con Melissa Klug y más que ya te lo han dicho”, indicó.

Cri Cri explicó el origen del pódcast que compartía con la pareja

En el mismo programa participó Cri Cri, excompañero de conducción de Chávarri y Herrera en el pódcast que ambos compartían antes del quiebre de su sociedad. El comunicador explicó que el proyecto surgió de una idea original suya junto a Chávarri, antes de que Herrera se incorporara a la propuesta. “Esto fue un inicio creado también, idea también mía y también de Diego y Gabriela. Primero fue la idea mía y de Diego cuando estábamos en la granja, pero antes de la granja también yo había conversado que quería un pódcast”, relató Cri Cri.

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En una emisión del programa de streaming 'Nadie Sabe', el comunicador conocido como 'Cri Cri' explicó los inicios del proyecto de pódcast que compartió con Diego Chávarri. Según sus declaraciones frente a los panelistas, la iniciativa surgió entre ambos y posteriormente se incorporó a Gabriela Herrera. Durante la conversación, abordó el origen de la propuesta y la relación que mantiene con sus excompañeros. Video: TikTok @farandula.lorcha

El conductor remarcó que, pese a la ruptura profesional, mantiene una relación cordial con sus excompañeros. “La afinidad que teníamos, que tenemos todavía, no se va a perder. Espero, yo le digo a ellos que no se pierda esa afinidad, esa amistad que hay”, expresó.

El episodio se suma a la controversia entre Gabriela Herrera y ‘Metiche’

Las declaraciones de Cossío se producen en medio de una controversia mayor que involucra a Gabriela Herrera y Kurt Villavicencio, luego de que la bailarina recordara un episodio ocurrido en Colán en 2018 para cuestionar la autoridad moral del conductor de ‘Instarándula’ para opinar sobre su relación con Chávarri. Villavicencio, respaldado por Samuel Suárez, calificó aquel episodio como una agresión en la que no tuvo responsabilidad, mientras que Herrera sostuvo que el conductor habría estado consciente de lo sucedido.

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La disputa también motivó el pronunciamiento de la productora Verónica Alcántara, del programa ‘Chimi Churri’, quien cuestionó la actitud de Herrera por vincular ambos temas y defendió el derecho de los programas de espectáculos a opinar sobre parejas que exponen su relación en redes sociales. El entramado de críticas cruzadas entre distintos comunicadores evidencia la tensión que generó el romance intermitente entre Herrera y Chávarri dentro del circuito de programas de streaming y televisión de espectáculos en el país.