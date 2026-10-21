Perú

Puno: incendio de gran magnitud avanza sobre los totorales de los Uros y amenaza las viviendas de las islas flotantes

La emergencia pone en riesgo la fauna silvestre y las actividades agrícolas, ganaderas y turísticas de las comunidades del Titicaca. La Marina movilizó una patrullera lacustre y equipos especializados

La emergencia pone en riesgo la fauna silvestre y las actividades agrícolas, ganaderas y turísticas de las comunidades del Titicaca. La Marina movilizó una patrullera lacustre y equipos especializados
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Un incendio forestal consume este miércoles una extensa zona de totorales junto a las islas flotantes de los Uros, ubicadas en el lago Titicaca, en la región sureña de Puno, y amenaza con alcanzar las viviendas de sus habitantes.

De acuerdo con un despacho de Canal N, las llamas se extienden a lo largo de cientos de metros y podrían abarcar incluso varios kilómetros de vegetación, en un área próxima a la reserva nacional del Titicaca, el lago mítico de los Incas que comparten Perú y Bolivia.

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El Ministerio de Defensa informó que la patrullera lacustre Ramis, de la Marina de Guerra, se dirige al lugar con seis tripulantes y equipos especializados para sumarse a la respuesta ante la emergencia.

El incendio se ha propagado con rapidez debido a los fuertes vientos y a la presencia de totora seca, un material altamente inflamable, según la televisora.

Puno
La Marina de Guerra envió la patrullera lacustre Ramis, con seis tripulantes y equipos especializados, para apoyar la emergencia

La proximidad de las llamas a las viviendas mantiene en riesgo a las familias que habitan en las islas. La emergencia también amenaza la fauna silvestre y los animales criados por los pobladores, además de las actividades agrícolas, ganaderas y turísticas que sostienen la economía local.

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La comunidad de los Uros está formada por unas 150 islas flotantes sobre el Titicaca, donde viven ancestralmente 3.000 personas que aprovechan la totora para usos tradicionales y cultivan papas y ocas. La zona es también un atractivo turístico internacional, con paseos en lancha, restaurantes y casas de descanso que ofrecen experiencias de turismo vivencial.

Las autoridades regionales habían informado previamente del desplazamiento de otra patrullera para apoyar en la atención del incendio, mientras la Marina de Guerra se incorpora a las acciones de respuesta.

La Marina movilizó una patrullera lacustre y equipos especializados

Hasta el momento, la información disponible no precisa el origen del fuego, la superficie afectada ni si se han registrado personas heridas o daños en las viviendas.

El lago Titicaca es considerado el lago mítico del cual emergieron los Incas, una cultura que se convirtió en un imperio que con el tiempo se extendió por Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia. En el siglo XVI los Incas fueron conquistados por los españoles.

En septiembre de 2023, la comunidad de los Uros enfrentó dos incendios que destruyeron al menos 400 hectáreas de totora, una planta acuática esencial para la construcción y el sustento de las islas flotantes. Sabino Suaña, presidente de la comunidad, afirmó entonces que el fuego afectó los totorales de 70 islas. Las autoridades no reportaron víctimas y tampoco determinaron el origen de las llamas.

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