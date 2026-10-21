Perú

Senadores Iber Maraví y Calisto Giampietri se sentaron juntos tras su tenso choque que casi acaba a golpes

Tras el altercado en la Comisión de Constitución, ambos legisladores coincidieron en el pleno del Senado durante la votación de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori

Varios parlamentarios sentados frente a mesas de madera con micrófonos y pantallas electrónicas en una sala con alfombra azul.
Iber Maraví y Calisto Giampietri se sentaron juntos este miércoles en el pleno del Senado, once días después de su enfrentamiento en la Comisión de Constitución (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los senadores Iber Maraví, de Juntos por el Perú, y Calisto Giampietri, de Renovación Popular, se sentaron juntos este miércoles en el pleno de la Cámara Alta, durante el debate y la aprobación del pedido de la presidenta Keiko Fujimori para que su Gobierno legisle durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y prevención del fenómeno climático de El Niño.

Las cámaras del canal oficial del Parlamento captaron a ambos legisladores cuando intervenía su homóloga Silvana Robles, también de Juntos por el Perú, quien ocupaba un asiento justo delante de ellos. En las imágenes, Maraví aparecía tomando café, mientras Giampietri miraba hacia otro lado.

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La escena se produjo once días después del tenso enfrentamiento que protagonizaron ambos senadores en la Comisión de Constitución, durante una sesión dedicada a las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, un incidente que estuvo a punto de pasar de los reproches verbales al contacto físico.

El pedido de facultades fue debatido por el pleno después de que el pasado lunes fuera aprobado con la incorporación de siete medidas adicionales al dictamen original de 20 puntos enviado por la Cámara de Diputados, lo que originó un enfrentamiento y la posterior retirada del debate de las bancadas de oposición.

Comisión de Constitución del Senado suspendió sesión tras cruce verbal entre César Astudillo e Iber Marav - Canal N

La decisión se tomó con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, por lo que superó la obligación de ser aprobada por la mitad más uno de los 60 senadores, gracias a las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular, además de representantes de las agrupaciones centristas Obras y Partido del Buen Gobierno.

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Entre los puntos añadidos figuran la regulación del empleo de las Fuerzas Armadas para luchar contra el crimen organizado y resguardar los exteriores de las prisiones, la libertad vigilada, el fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional y ajustes en la regla de la legítima defensa.

Choque

El enfrentamiento entre Maraví y Giampietri se produjo el pasado 10 de octubre, durante el debate sobre las facultades legislativas del Gobierno en la Comisión de Constitución del Senado.

La tensión comenzó cuando la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, cuestionó al ministro del Interior, César Astudillo, por la falta de una propuesta clara de reforma policial y afirmó que parecía tener “miedo” de abordar el asunto.

Senado
Las cámaras del Parlamento captaron a Maraví tomando café mientras intervenía la senadora Silvana Robles, sentada delante de ambos

Tras la protesta del ministro, Maraví pidió al presidente de la comisión, Carlos Mesía, que evitara las interrupciones y permitiera a su colega terminar de hablar. El intercambio de reproches se prolongó hasta que Mesía suspendió temporalmente la sesión.

Durante el receso, Astudillo se acercó a Maraví para preguntarle por qué lo había llamado mentiroso. El legislador respondió que no lo había calificado así, sino que le había pedido que dejara de interrumpir. Mientras las senadoras Patricia Iturregui y Lourdes Alcorta, de Renovación Popular, se interponían entre ambos, Giampietri intervino y encaró a Maraví durante varios segundos.

El senador de Renovación Popular explicó después que actuó porque consideraba que Maraví estaba increpando verbalmente a Alcorta. “Si quiere gritar que me grite a mí”, declaró, y reconoció que también le planteó resolver sus diferencias fuera del recinto parlamentario.

Maraví, en cambio, denunció que Giampietri lo empujó con el cuerpo para provocarlo y lo retó a continuar la confrontación fuera del Parlamento.

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