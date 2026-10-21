Ana Siucho impacta con mensaje tras rumores de reconciliación con Edison Flores: “Este nuevo pedacito de nuestras vidas”

Ana Siucho impacta con mensaje tras rumores de reconciliación con Edison Flores. IG: ana_siucho53

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Ana Siucho reapareció en redes sociales con un mensaje sobre una nueva etapa personal, en medio de las especulaciones que la vinculan nuevamente con Edison Flores.

La médica anunció el lanzamiento de su primer libro electrónico, un proyecto inspirado en su experiencia como madre y en el vínculo que mantiene con sus dos hijas.

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“Quiero compartir con todas ustedes este nuevo pedacito de nuestras vidas. Gracias Dios, por nunca soltarme y demostrarme que después de la tormenta, siempre llega la calma”, escribió en Instagram.

La publicación llamó la atención porque llegó meses después de que Ana y Edison aparecieran juntos en reuniones familiares y eventos vinculados con sus hijas. Estas escenas reactivaron los rumores sobre una posible reconciliación entre los aún esposos, quienes anunciaron públicamente su separación en junio de 2025.

Sin embargo, Ana Siucho no se refirió directamente al futbolista ni confirmó que hayan retomado su relación. Su mensaje estuvo dedicado a su nueva iniciativa personal y a sus hijas, a quienes describió como su motor e inspiración.

“Y gracias a mis dos grandes mini maestras por ser mi motor e inspiración y por enseñarme que la vida es más sencilla de lo que realmente suena allá afuera”, expresó la médica.

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Ana Siucho presenta su primer libro electrónico

La reaparición de Ana Siucho estuvo vinculada con el lanzamiento de un libro electrónico, un proyecto que, según explicó, trabajó durante un periodo prolongado y que reúne parte de sus experiencias como madre.

La médica, de 37 años, compartió un video para presentar la propuesta y mostrar algunos fragmentos del proceso que atravesó antes de anunciarlo públicamente. La publicación estuvo acompañada por una fotografía junto a sus dos hijas en la playa.

La imagen mostró a Ana Siucho sonriente y abrazada a las niñas, mientras compartía un mensaje dirigido a ellas. “Ojalá cuando sean grandes, encuentren en estas palabras un pequeño reflejo del inmenso amor que siento por ustedes. Las amo con todo mi corazón”, escribió.

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La iniciativa representa una nueva faceta pública para la médica, quien en los últimos meses había mantenido un perfil reservado luego de la separación de Edison Flores. Desde entonces, sus apariciones en redes sociales estuvieron principalmente relacionadas con sus hijas, actividades familiares y algunos momentos de su vida cotidiana.

El anuncio de su libro electrónico se convirtió en una forma de volver a conectar con sus seguidores desde un proyecto propio. Ana no precisó mayores detalles sobre el contenido, la fecha exacta de publicación ni las plataformas donde estará disponible, pero dejó claro que se trata de un trabajo importante en su vida personal.

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La frase “este nuevo pedacito de nuestras vidas” fue interpretada por muchos usuarios como una reflexión sobre su presente junto a sus hijas. No obstante, algunos comentarios también relacionaron el mensaje con el contexto sentimental de la médica y los rumores que circulan sobre Edison Flores.

Ana Siucho anunció el lanzamiento de su primer libro electrónico a través de sus redes sociales. IG: ana_siucho53

Las imágenes familiares que reactivaron los rumores con Edison Flores

Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Ana Siucho y Edison Flores aumentaron en junio, cuando la médica apareció en la celebración por el cumpleaños de Alicia Peralta, madre del futbolista.

El programa América Hoy difundió imágenes de Siucho en la reunión familiar. En los registros se le vio junto a sus hijas y a Wendy Flores, hermana del jugador de Universitario de Deportes. La médica compartió momentos de la celebración, brindis y una escena en la que una de las niñas apagaba las velas del pastel.

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“Feliz día, abuela”, escribió Ana Siucho en uno de los videos publicados desde el encuentro.

La presencia de la médica en el cumpleaños llamó la atención por la naturalidad con la que se mostró junto al entorno familiar de Edison Flores. Para algunos usuarios, no se trataba solo de una visita para que las niñas compartieran con su abuela, sino de un acercamiento que reflejaba una relación cordial entre Ana Siucho y la familia del futbolista.

Sin embargo, las imágenes no confirmaron que la expareja haya retomado su vínculo sentimental. Ana y Edison no emitieron una declaración sobre el estado actual de su relación y tampoco aparecieron juntos en el contenido difundido de la reunión.

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El cumpleaños de Alicia Peralta se sumó a otro encuentro familiar que había despertado comentarios meses antes. A inicios de 2026, Ana Siucho regresó de Estados Unidos y asistió junto a Edison Flores y sus hijas a la Noche Crema, el evento anual de presentación de Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

En aquella ocasión, la médica publicó imágenes familiares y escribió: “Lo feliz que me hacen, mis amores, cremas de inicio a fin”. La frase fue interpretada por seguidores como una señal de cercanía entre los padres de las niñas.

Tras meses de rumores, Ana Siucho demuestra que la relación con la familia de Edison Flores está en su mejor momento al celebrar el cumpleaños de su suegra, Alicia Peralta, en una íntima reunión familiar. Video: América TV / América Hoy

Edison Flores también compartió un mensaje sobre sus hijas

La aparición de Ana Siucho junto a Edison Flores en la Noche Crema también fue comentada porque el futbolista publicó un mensaje sobre el reencuentro con sus hijas.

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“¿Gracias por qué? Gracias por la alegría y emoción de ver por primera vez a mis hijas juntas, es especial”, escribió el jugador en sus redes sociales.

La publicación reforzó la idea de que ambos mantenían una dinámica de acompañamiento como padres. Aun así, ninguno de los dos habló públicamente de una reconciliación ni confirmó que hubieran decidido retomar la relación que mantuvieron durante más de una década.

¿Reconciliación a la vista? Ana Siucho publica tiernas imágenes de Edison Flores. Infobae Perú / Captura: IG