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“Mi vida corre peligro, tengo cardiopatía congénita”: líder criminal ‘El Jorobado’ intenta impedir traslado a otro penal

El sindicado cabecilla de ‘Los Sanguinarios de la Construcción’ alegó problemas de salud para evitar su reubicación, tras detectarse indicios de que coordinaba delitos desde prisión

El sindicado cabecilla de ‘Los Sanguinarios de la Construcción’ alegó problemas de salud para evitar su reubicación, tras detectarse indicios de que coordinaba delitos desde prisión
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El sindicado líder criminal Adam Smith Lucano, alias ‘El Jorobado’, intentó frenar mediante un hábeas corpus su traslado del penal Ancón I, en Lima, a otro centro penitenciario del país, e incluso manifestó padecer dos enfermedades.

“Mi vida corre peligro en altura, señores. Tengo cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar”, señaló durante el operativo de traslado, ejecutado bajo un fuerte resguardo de la Policía Nacional (PNP) y la Marina de Guerra.

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Lucano Cotrina es señalado como presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, vinculada a asesinatos y extorsiones en Lima. Su reubicación se produjo tras detectarse indicios de su presunta participación en otra red delictiva, denominada ‘La Confederación’, que habría coordinado actividades criminales desde el interior del penal.

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano, señaló que los reclusos pasan por evaluaciones internas para determinar si reúnen las condiciones necesarias para ser trasladados y sostuvo que el recurso judicial podía buscar impedir las medidas adoptadas por las autoridades.

El Gobierno prevé un grupo de élite para operativos contra el crimen| Foto: Gobierno del Perú
Lucano Cotrina es sindicado como líder de ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, organización vinculada a asesinatos y extorsiones en Lima

“Evidentemente, también es una estrategia legal para tratar de impedir las acciones que estamos tomando”, declaró a la televisora Willax.

Las labores de inteligencia del Comando Unificado detectaron indicios de que integrantes de distintas bandas criminales recluidos en Ancón I se habrían asociado para conseguir teléfonos celulares y un módem de internet, con los que presuntamente coordinaban extorsiones, sicariato y tráfico de drogas.

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Según el jefe del INPE, las comunicaciones ilícitas podrían haberse facilitado desde viviendas situadas cerca del perímetro penitenciario, desde donde presuntamente se emitían señales hacia el interior del establecimiento.

“Muchas viviendas se han construido muy cercanas al perímetro (...) y muchas veces desde ahí salen las señales”, afirmó.

Keiko Fujimori ofrece una declaración pública en una conferencia de prensa junto a Marco Rubio. Ambos se encuentran de pie detrás de podios, flanqueados por las banderas de Perú y Estados Unidos. Fujimori anuncia la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, una coalición multilateral. La intervención aborda temas de seguridad, colaboración internacional contra la criminalidad y el fenómeno El Niño. Se discute la necesidad de acciones conjuntas y la gestión previa del fenómeno climático.

Lescano precisó que los indicios sobre la presunta red criminal todavía estaban en proceso de verificación y que los traslados constituían medidas preventivas para reforzar la seguridad penitenciaria.

Otros internos trasladados

Entre los reclusos vinculados a la presunta red ‘La Confederación’ figura Jhojairo Arancibia Seminario, alias ‘JJ’, además de Yimy Bazán Valderrama, alias ‘Chato Bazán’; Wilmer Agurto Serrano, alias ‘Anthony’; Carlos Herboso Espinoza, alias ‘Dei’; y Víctor Meneses Escobar, alias ‘Chileno’.

Semanas atrás, la presidenta Keiko Fujimori anunció la creación de un “comando unificado” para enfrentar a la delincuencia e invitó a los gobiernos de otras naciones a colaborar en esta tarea porque, según dijo, “la defensa de la vida de los ciudadanos no tiene bandera”.

“Invito a los gobiernos extranjeros para que compartan con nosotros su experiencia, su tecnología, su información y sus recursos contra el crimen. La defensa de la vida de los ciudadanos no tiene bandera”, señaló durante una ceremonia celebrada en el Cuartel General del Ejército.

Fujimori explicó que el comando estará integrado por la PNP y las Fuerzas Armadas, para lo cual se va “a establecer un gran centro de control y operaciones para dirigir todas las acciones” de la lucha contra la criminalidad.

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