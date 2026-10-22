Jorge Fossati impone su sello en Liverpool FC: líder del Torneo Clausura en la Liga AUF Uruguay con un estilo resolutivo

Jorge Fossati ha llevado a Liverpool FC a la cima del Torneo Clausura 2026 al igual que a los octavos de final de la Copa Uruguay. - Crédito: Difusión

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La vida después de Universitario de Deportes no ha sido difícil para Jorge Fossati. A pesar de su avanzada edad, asumió un nuevo desafío al guiar al Liverpool FC, que atravesaba una situación delicada con el anterior entrenador Camilo Speranza, en la nueva temporada de la Liga AUF Uruguay.

Con el Torneo Apertura 2026 cerca de finalizar, la directiva del ‘negriazul’ recién empezó a analizar con detenimiento la labor del ‘Flaco’ en el Torneo Intermedio, donde el equipo quedó sembrado en el Grupo A y demostró un rendimiento aceptable, reflejado en su ubicación dentro de los cuatro primeros.

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Jorge Fossati ha metido a Liverpool FC a la pelea por el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Ovación

Lo mejor, sin embargo, ha llegado en el Torneo Clausura. Durante las once fechas disputadas, Jorge Fossati ha guiado a Liverpool hacia la cima con una andadura más que sobresaliente. Las estadísticas remarcan que es un elenco muy duro y complicado de superar.

Buena prueba de ello es que la escuadra de Montevideo solo registra una caída; luego puede presumir de tres empates y siete triunfos. Todo ello permite que sea el puntero único con 23 puntos, aunque aventajando solo por una unidad a Club Nacional.

El futuro del Liverpool FC, por lo menos, es más que alentador teniendo en cuenta que en la última presentación se sacó de encima a Peñarol con una anotación de Federico Martínez. Aunque lo más atendible por Fossati fue la forma en cómo los suyos sometieron al ‘carbonero’ impidiéndole asomarse al área.

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Con la experiencia del antiguo seleccionador de Perú y su estilo sobrio para defender y atacar con agudeza, existe mucha confianza en el ‘negriazul’ en mantener el buen ritmo y soñar con la posibilidad de adjudicarse el tercer torneo corto y pelear por el título nacional.

Liverpool FC se posiciona como amplio favorito para adjudicarse el Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguay. - Crédito: Difusión

Otro frente estimulante

Por si fuera poco, la espléndida dinámica del Liverpool FC también se ha trasladado en la Copa AUF Uruguay. El camino arrancó con una Fase de Grupos más que atendible, donde la disciplina encabezada por el ‘Nonno’ se estacionó en la segunda plaza por detrás del Boston River.

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Esa ubicación le permitió al elenco de Jorge Fossati acceder a la Ruta Profesional para medirse contra Cerro Largo previo al pase hacia la Ronda Eliminatoria. El triunfo quedó de lado de los capitalinos con una anotación dramática del joven Vicenzo Macchia (89′), quien además hacía su debut profesional.

Conseguida la victoria sobre la hora, Liverpool se ha hecho de su boleto a los octavos de final, instancia donde se medirá con el Gladiador Salto, equipo amateur que viene dando la sorpresa en la Copa Uruguay.

La reconversión del ‘negriazul’, está de más decir, pasa por la presencia de Jorge Fossati, cuya lectura de juego permite a los puntuales mejorar en los entrenamientos y volcar lo aprendido en los partidos oficiales por unidades.

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Liverpool FC, firme en la lucha por la Copa Uruguay. - Crédito: Ovación

De 73 años, Fossati es un auténtico trotamundos, aunque sus principales etapas como entrenador las llevó a cabo en su Uruguay natal, donde entrenó a River Plate, Peñarol y Danubio.

En máxima competencia, entretanto, condujo los destinos de la selección uruguaya hace más de dos décadas al igual que la del elenco de Qatar. Su última experiencia a ese nivel fue como preparado de Perú.