Ángela Leyva comienza su nueva etapa en Grecia: suma sus primeros puntos y disputa su primera final con AEK Atenas

Ángela Leyva ya celebra sus primeros puntos con el AEK Atenas. Crédito: AEK

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Ángela Leyva ya comenzó una nueva etapa en su carrera internacional. Después de cuatro temporadas consecutivas en Turquía, la atacante peruana dejó atrás su experiencia en ese país y se trasladó a Grecia para continuar su trayectoria en Europa. Su nuevo destino es el AEK Atenas, club con el que acaba de tener sus primeras presentaciones y donde ya disputó una final en el inicio de esta aventura.

El futuro de la voleibolista había generado expectativa durante los últimos meses, principalmente por las versiones que apuntaban a un posible regreso a la Liga Peruana de Vóley. Incluso fue vinculada con equipos como Alianza Lima y Universidad San Martín. Sin embargo, la opción finalmente no se concretó y Leyva decidió continuar su carrera en el extranjero tras ser anunciada como nuevo refuerzo del conjunto ateniense.

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El debut de Leyva con el AEK se produjo en el marco del 3.er Torneo “D. Tzanetis”, certamen amistoso que sirvió como parte de la preparación del equipo griego antes de afrontar sus compromisos oficiales. La competencia reunió a AEK, ZAON, Apollonios y Amazonas durante el último fin de semana.

La peruana comenzó así a tener sus primeros minutos con la camiseta amarilla y negra y sumó sus primeros puntos con el equipo ateniense. Este torneo representó su primera experiencia competitiva desde que concretó su llegada a Grecia, luego de cerrar su etapa en Turquía con el Beşiktaş.

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Ángela Leyva ya juega sus primeros partidos en Grecia. Crédito: AEK

El cambio de país supone un nuevo capítulo para una jugadora que lleva varios años desarrollando su carrera fuera del Perú. Después de pasar por Brasil, Rusia, Francia y Turquía, Leyva incorporó ahora a Grecia a su recorrido internacional. AEK oficializó su contratación el pasado 13 de septiembre y destacó su experiencia como integrante de la selección peruana.

Su primera final en Grecia

El primer torneo de Ángela Leyva con AEK tuvo un desenlace inmediato. El conjunto ateniense derrotó 3-0 a Amazonas en las semifinales del “D. Tzanetis” y consiguió su clasificación a la definición. Los parciales fueron 25-14, 25-14 y 25-16, resultado que colocó al equipo en la final frente a ZAON.

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De esta manera, la peruana disputó su primera final con AEK Atenas apenas en el inicio de su etapa en Grecia. En la definición, el conjunto ateniense cayó por 3-1 ante ZAON, con parciales de 25-21, 25-23, 20-25 y 26-24. El encuentro fue parejo, especialmente en el cuarto set, aunque AEK no pudo forzar un quinto parcial.

El torneo terminó con AEK como subcampeón después de su derrota ante ZAON. Al tratarse de un certamen amistoso de preparación, el resultado no corresponde a una competencia oficial de la temporada, pero sí permitió que Leyva sumara sus primeros partidos con sus nuevas compañeras y continuara con su adaptación al vóley griego.

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Ángela Leyva comenzó su adaptación en el vóley griego. Crédito: AEK Atenas

Alejada de la selección y enfocada en su nuevo reto

La llegada de Leyva a Grecia también ocurre en un momento particular de su relación con la selección peruana. La atacante no aceptó la convocatoria de Antonio Rizola para los compromisos internacionales de 2026, por lo que no formó parte del plantel que disputó la Copa Sudamericana y el Campeonato Sudamericano. La experimentada punta nacional fue considerada por el comando técnico, pero finalmente no aceptó el llamado.

Meses atrás, Rizola explicó que había conversado directamente con la voleibolista y que ella le comunicó que no podía presentarse por asuntos personales. El entrenador señaló entonces que respetaba su decisión.

Ahora, mientras permanece alejada de la ‘bicolor’, Leyva concentra su actividad en su nuevo desafío a nivel de clubes. AEK Atenas representa una nueva oportunidad para la atacante peruana de continuar su carrera en el extranjero, sumar experiencia en otra liga europea y buscar protagonismo durante la temporada que acaba de comenzar.

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