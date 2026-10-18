A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal, abrazado al sueño del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

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Hoy, domingo 18 de octubre, Sporting Cristal se alista para una nueva puesta en escena en el Rímac. Ubicado como escolta del sorprendente líder Sport Huancayo, el conjunto liderado por Roberto Mosquera está en la obligación de vencer a Comerciantes Unidos, su rival de turno que lleva más de un mes con una mala racha deportiva. No se estiman mayores cambios en la alineación titular de los locales, que tendrán a Miguel Araujo, Yoshimar Yotún y Michael Hoyos como baluartes.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura 2026

El partido está fijado para iniciar a las 11:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile; y a las 13:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Sporting Cristal recibirá a Comerciantes Unidos en el Gallardo por el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Composición Infobae

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura 2026

L1MAX transmitirá el partido entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. La señal estará disponible en los servicios de televisión por cable que la incluyan en su programación, sin necesidad de contratar un paquete adicional ni de conexión a internet.

El encuentro también podrá seguirse por L1 Play, la plataforma digital del canal, con acceso mediante suscripción desde celulares, tabletas y computadoras con conexión a internet.

Por otro lado, Infobae Perú realizará la cobertura desde la previa, con el minuto a minuto, las incidencias, las principales jugadas y los goles.

Así llega Sporting Cristal al duelo de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal está intratable. Ha pasado de ser descartado a candidato en el Torneo Clausura 2026 gracias a una encomiable reacción, reflejada en cinco partidos consecutivos a puro triunfo, lo que le ha permitido asentarse en la cúspide del segundo torneo corto en Perú.

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En su última evaluación, los ‘celestes’ lograron asaltar el estadio Héroes de San Ramón con un solitario gol de Luis Iberico para superar a un combativo UTC, al que le hizo falta mayor profundidad y fortuna para golpear a su contrincante, que tiene como objetivo seguir sumando unidades, sobre todo pensando en la Tabla Acumulada.

Luis Iberico apareció en Cajamarca para vencer a UTC. - Crédito: ITEA

Así llega Comerciantes Unidos al duelo de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Comerciantes Unidos se ha sumergido en una dinámica demasiado irregular en el Torneo Clausura 2026. Aunque cuenta con una idea de juego muy reconocible, plasmada por el DT José Hernández, carece de mayor profundidad para llevar el peso de los partidos al marcador electrónico.

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De ahí que el equipo de Cutervo enlace cinco partidos a pura decepción, repartidos entre caídas y empates. En la pasada jornada, jugando en condición de local, logró rescatar un agónico empate a uno frente a un Juan Pablo II College que no para de escalar posiciones en la clasificación.

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura 2026

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún; Santiago González, Luis Iberico, Maxloren Castro; Michael Hoyos.

- Comerciantes Unidos: José Charún; José Parodi, Paolo Fuentes, Juan Rodríguez, Daniel Lino; Jhon Sánchez, Alexis Arias, Yimy Gamero, Rodrigo Vilca; Matías Sen, Maximiliano Pérez.

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