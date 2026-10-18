Perú Deportes

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘rimenses’ vuelven a su guarida y lo hacen en un importante estado de momento con cinco victorias al hilo. Al frente estarán ubicadas unas ‘águilas’ que no logran alzar vuelo desde hace un mes

Sporting Cristal, abrazado al sueño del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Sporting Cristal, abrazado al sueño del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Guardar

Hoy, domingo 18 de octubre, Sporting Cristal se alista para una nueva puesta en escena en el Rímac. Ubicado como escolta del sorprendente líder Sport Huancayo, el conjunto liderado por Roberto Mosquera está en la obligación de vencer a Comerciantes Unidos, su rival de turno que lleva más de un mes con una mala racha deportiva. No se estiman mayores cambios en la alineación titular de los locales, que tendrán a Miguel Araujo, Yoshimar Yotún y Michael Hoyos como baluartes.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura 2026

El partido está fijado para iniciar a las 11:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile; y a las 13:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal recibirá a Comerciantes Unidos en el Gallardo por el Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal recibirá a Comerciantes Unidos en el Gallardo por el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Composición Infobae

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura 2026

L1MAX transmitirá el partido entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. La señal estará disponible en los servicios de televisión por cable que la incluyan en su programación, sin necesidad de contratar un paquete adicional ni de conexión a internet.

El encuentro también podrá seguirse por L1 Play, la plataforma digital del canal, con acceso mediante suscripción desde celulares, tabletas y computadoras con conexión a internet.

Por otro lado, Infobae Perú realizará la cobertura desde la previa, con el minuto a minuto, las incidencias, las principales jugadas y los goles.

Así llega Sporting Cristal al duelo de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal está intratable. Ha pasado de ser descartado a candidato en el Torneo Clausura 2026 gracias a una encomiable reacción, reflejada en cinco partidos consecutivos a puro triunfo, lo que le ha permitido asentarse en la cúspide del segundo torneo corto en Perú.

PUBLICIDAD

En su última evaluación, los ‘celestes’ lograron asaltar el estadio Héroes de San Ramón con un solitario gol de Luis Iberico para superar a un combativo UTC, al que le hizo falta mayor profundidad y fortuna para golpear a su contrincante, que tiene como objetivo seguir sumando unidades, sobre todo pensando en la Tabla Acumulada.

Luis Iberico – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 12 octubre
Luis Iberico apareció en Cajamarca para vencer a UTC. - Crédito: ITEA

Así llega Comerciantes Unidos al duelo de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Comerciantes Unidos se ha sumergido en una dinámica demasiado irregular en el Torneo Clausura 2026. Aunque cuenta con una idea de juego muy reconocible, plasmada por el DT José Hernández, carece de mayor profundidad para llevar el peso de los partidos al marcador electrónico.

De ahí que el equipo de Cutervo enlace cinco partidos a pura decepción, repartidos entre caídas y empates. En la pasada jornada, jugando en condición de local, logró rescatar un agónico empate a uno frente a un Juan Pablo II College que no para de escalar posiciones en la clasificación.

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura 2026

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún; Santiago González, Luis Iberico, Maxloren Castro; Michael Hoyos.

- Comerciantes Unidos: José Charún; José Parodi, Paolo Fuentes, Juan Rodríguez, Daniel Lino; Jhon Sánchez, Alexis Arias, Yimy Gamero, Rodrigo Vilca; Matías Sen, Maximiliano Pérez.

Temas Relacionados

Sporting CristalLiga 1Comerciantes Unidosperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs Atlético Grau 3-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

La disciplina ‘blanquimorada’ se impuso en Matute no sin dificultades. Kevin Quevedo marcó su primer gol en la temporada, Eryc Castillo prolongó su grato momento como artillero y Jairo Vélez se unió a la fiesta. Aldair Vásquez, entremedias, causó zozobra con una inesperada diana

Alianza Lima vs Atlético Grau 3-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Continúa el campeonato con una nueva jornada que será decisiva para las aspiraciones de cada equipo en esta temporada. Revisa cómo se mueve la clasificación con el desarrollo de cada encuentro

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol de Eryc Castillo para poner al frente a Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

El atacante ecuatoriano se despachó con su 18° diana de la temporada y los ‘blanquimorados’ volvieron a golpear temprano frente a los ‘albos’

Gol de Eryc Castillo para poner al frente a Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

Gol de Aldair Vásquez tras salida dudosa de Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

El centrocampista del conjunto ‘albo’ igualó el marcador en Matute luego tras desviar un centro de Gabriel Alfaro minutos antes del final de la primera mitad

Gol de Aldair Vásquez tras salida dudosa de Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

Kevin Quevedo volvió a marcar con Alianza Lima tras más de un año: abrió la cuenta contra Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

El delantero nacional se despachó con su primer tanto de la temporada. Los de Guede estrenaron rápido el luminoso en el Alejandro Villanueva

Kevin Quevedo volvió a marcar con Alianza Lima tras más de un año: abrió la cuenta contra Atlético Grau por Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Si el Senado no se pronuncia sobre facultades hasta este lunes 19, se deberá promulgar el texto aprobado por Diputados

Si el Senado no se pronuncia sobre facultades hasta este lunes 19, se deberá promulgar el texto aprobado por Diputados

Tomás Gálvez pide crédito suplementario, sino el Ministerio Público no podrá pagar sueldos de noviembre y diciembre

Excongresista fujimorista reconoce que la bicameralidad está mal diseñada: “Es el resultado de Fuerza Popular y Perú Libre”

Caso ‘Trvko’: Sala Penal de Enma Benavides decidirá si el caso pasa al Fuero Militar

¿Qué pasa si el Senado no vota a tiempo su dictamen de facultades? Esta es la radical solución de la Constitución

ENTRETENIMIENTO

Mr. Nik ganó Yo Soy 2026: imitador de Adrián Barilari se llevó el trofeo y S/20.000

Mr. Nik ganó Yo Soy 2026: imitador de Adrián Barilari se llevó el trofeo y S/20.000

Perú fue primero: BTS repitió el plato y lució ponchos chilenos en su último concierto en Santiago

Karina Jordán y Fiorella Díaz de ‘La vida que me robaste’ se emocionaron al recibir cariñoso respaldo del público en Minka

La Orquesta Filarmónica de Lima estrena sede y presenta ‘Italiana y Trágica’: un programa de Schubert y Mendelssohn

Jessica Newton califica de “mamarrachento” a Jordi Martin por acusaciones de cobrar alta cifra a ‘Miss Perú 2026′

DEPORTES

Alianza Lima vs Atlético Grau 3-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Atlético Grau 3-1: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol de Eryc Castillo para poner al frente a Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

Gol de Aldair Vásquez tras salida dudosa de Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

Kevin Quevedo volvió a marcar con Alianza Lima tras más de un año: abrió la cuenta contra Atlético Grau por Torneo Clausura 2026