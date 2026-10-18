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Gol de Aldair Vásquez tras salida dudosa de Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

El centrocampista del conjunto ‘albo’ igualó el marcador en Matute luego tras desviar un centro de Gabriel Alfaro minutos antes del final de la primera mitad

Mira el emocionante momento en que Atlético Grau anota un gol crucial contra Alianza Lima. ¡Disfruta de la jugada y la celebración! - Liga 1
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Atlético Grau ha encontrado respuestas concretas a la mejoría de su nivel luego de verse en desventaja tempranera en su juego ante Alianza Lima por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El equipo de Gerardo Ameli igualó la cuenta gracias a una diana de Aldair Vásquez que vuelve a dejar expuesto al portero ‘blanquimorado’ Alejandro Duarte.

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