El llamado de atención que el cuerpo técnico de la Selección le hizo a la promesa de Boca Leo Flores: “Se lo dijo Scaloni”

Roberto Ayala se refirió a la actualidad de Leonel Flores

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Leonel Flores atraviesa el mejor momento de su carrera porque es una de las figuras de Boca Juniors con solo 19 años, y este viernes marcó el gol del triunfo por 2-1 ante Talleres en la Bombonera. Sus excelentes rendimientos lo han llevado a ser convocado por Lionel Scaloni en la selección argentina y uno de los ayudantes de campo del Gringo, Roberto Fabián Ayala, le hizo un llamado de atención después de que la última semana haya sido protagonista por cuestiones extrafutbolísticas.

El Ratón concedió un extenso reportaje con DSports Radio, en el que fue consultado por las habilidades del atacante del Xeneize y destacó sus aptitudes: “Nos asombra y está bueno ver un futbolista así, que tenga esa desfachatez de encarar con facilidad. Esos futbolistas son los que te rompen equipos que por ahí se cierran y es una alternativa más”.

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A continuación, recalcó las responsabilidades que trae aparejado ser una de las joyas de las Inferiores de la escuadra boquense y comenzar a ser considerado en la Albiceleste: “Leo (Scaloni) se lo había dicho y el Vasco (Arruabarrena) declaró también. Ahora que pisaste la Selección te van a ver diferente. Y eso lleva un montón de cosas que el futbolista debe hacer y que debe tener en cuenta. No solo cuando esté entrenando o en el predio, sino en la vida diaria, en cada cosa que hacés y decís. Hay que estar atento a eso. Debe seguir así que es lo que lo llevó a estar ahí”.

Tiempo atrás, Arruabarrena se había referido a esta citación a la Celeste y Blanca: “Espero que lo disfrute y que la experiencia sea importante. A partir de ahora, un solo entrenamiento lo convierte en un jugador de Selección, y tiene que comportarse como un jugador de Selección. Leo es inteligente y aprovechará al máximo la oportunidad”.

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*El pedido de disculpas de Leo Flores

Los dichos de Roberto Ayala suceden después de que Flores se hizo viral en redes sociales a partir de un fragmento de una videollamada, en la que estaba junto a Ayrton Costa y charlaban con una joven en una plataforma digital. Durante la conversación, surgió el nombre de la novia del juvenil y el protagonista se refirió a estas imágenes después del partido de este viernes contra Talleres: “Le quería pedir disculpas a la gente de Boca por eso, que yo sé que es extrafutbolístico. Es algo que no se hace. También le quería pedir disculpas públicamente a mi novia porque esas cosas no se hacen”.

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Por otro lado, Ayala se refirió a la situación de Emiliano Dibu Martínez, luego de que el arquero del Chelsea sufrió un choque con un rival, quedó tendido en el césped y lo sacaron de la cancha con oxígeno durante la victoria de este sábado de los Blues ante Everton: “Nosotros estamos siempre conectados cuando hay partidos y justo Martín (Tocalli, entrenador de arqueros) lo estaba viendo. Yo estaba viendo Atlético de Madrid y se activó el chat por el golpe. Vamos a ver qué noticias tenemos. Esperemos que no sea nada serio”.

*La salida del Dibu Martínez en camilla

Más adelante, se refirió a cómo vivió las horas previas a la despedida de Lionel Messi en el amistoso contra Benín durante la última fecha FIFA: “Él estuvo los últimos dos días de entrenamientos, y nosotros intentamos que sea todo igual como lo veníamos haciendo porque él pidió eso. Fueron pocas las palabras que pudo decir en el vestuario antes de salir a la cancha. Habrá disfrutado de todo lo que vivía en las previas a los partidos. Nosotros intentamos que sea todo igual. Era difícil que sea así porque iba a llegar un momento que no quería nadie. Siempre esperaba para ver un partido de él, más allá de que se retiró de la Selección, no del fútbol. Soy un aficionado del fútbol, lo quiero ver... Es difícil que haya un futbolista que lo supere. Fuimos privilegiados. Este tipo de futbolistas te enamoran y querés estar ahí para verlos”.

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En este punto, aseguró que es un desafío replicar los éxitos alcanzados sin él porque el 10 podía destrabar encuentros a partir de su talento único: “Hay veces que las soluciones las encontraba él en algunos partidos. Por ahí, uno pensaba el partido de una manera y te lo rompía él como ante Inglaterra. Pero tenemos buenos futbolistas y ganas. Lo importante es que hay un grupo grueso que le ha tocado vivir todo esto y va a arrastrar a los más jóvenes. Ojalá que los más jóvenes puedan subirse y dar ese salto de calidad que necesitamos. Los comienzos no son fáciles a veces, pero necesitamos el compromiso. No hay mucho tiempo en la Selección: llegás, tenés que rendir, volvés a tu club, regresás y volvés a rendir. Es un sacrificio. Sabemos lo que hacen los futbolistas. Todos soñamos con estar ahí, pero hay que hacer un esfuerzo”.

Además, volvió a referirse a los incidentes posteriores a la final del Mundial contra España, en la que tuvo una reacción frente a un rival al término del compromiso. El presentador, Sergio Goycochea, le formalizó la pregunta y, dado que lo conoce al Ratón, deslizó que “tuvo que haber algún comentario desubicado para provocarlo”. En este contexto, Ayala respondió: “Asumí enseguida que fue un error de mi parte. Tampoco fue un golpe, simplemente fue un empujón. No tiré un golpe. Reconozco enseguida que no estuvo bueno mi acto. Más allá de lo que te puedan decir o no. Mi intención fue entrar a separar porque no podíamos echar por la borda todo lo bueno que se ha hecho. Entonces, ya está. El partido se perdió. Esa fue mi idea y mi intención. Por más que me hayan dicho lo que yo escuché, no lo justifica. No está bueno de mi parte. Yo entré a separar y a felicitar a los españoles. Fue un error, y ya lo he pagado porque estos tres partidos me tocó estar afuera”.

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El video registra un altercado entre jugadores de fútbol en un campo. Se observan futbolistas con uniformes de Argentina (rayas celestes y blancas) y de España (rojos). Varios individuos en ropa de civil, algunos con cámaras, están presentes. Se desarrollan interacciones intensas entre los deportistas de ambos equipos. Oficiales y personal del evento intervienen en la situación en el campo. La escena ocurre tras un partido, con presencia de otros jugadores y árbitros. El video es una cobertura de evento.

MÁS DECLARACIONES DEL RATÓN AYALA

La despedida de Nicolás Otamendi: “Ha dejado un legado hermoso hacia sus compañeros. La peleó bastante. Se transformó en uno de los referentes y fue uno de los jugadores que más partidos jugó con nosotros. Nos dio un montón. Con Benín se dio el gusto de poder hacer un gol”.

Los nuevos talentos que emergen en la Selección: “Estarán en un lugar hermoso, privilegiado. Hay material para poder seguir intentando competir y estar a la altura. Desde otro lugar, hoy, yéndose Leo (Messi), es un desafío decir volver a intentar poner a Argentina en condiciones de competirle a todos otra vez. Y poder pelear cada torneo que juegue. Esa es la idea”.

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Los amistosos contra Uruguay y Costa Rica en Argentina: “Nos sirve un montón estar juntos en cada convocatoria. Cada día es muy importante porque después no los tenemos por mucho tiempo. Leo (Scaloni) saca muchas conclusiones de los entrenamientos. Son cortos e intensos, pero nos dan mucha información para utilizar. Por ahí, en los viajes reventás a los jugadores y capaz no sacás lo que realmente querés. A nosotros nos viene bárbaro tener entrenamientos o charlas individuales para ver el presente y lo que se pretende del futbolista. Estos días que estuvimos juntos los aprovechamos muchísimo y en la fecha FIFA que se jugará acá estaremos juntos en el predio disfrutando estar ahí, pero pensando que hay que armar algo nuevo que pueda funcionar bien”.

La derrota contra España en la final del Mundial: “El dolor va sanando de a poco. No hay mucho para decir si te superaron bien. Hemos llegado con un desgaste increíble desde lo emocional y físico. No es justificación, pero esto pasa. Es así. Hay que entenderlo así. Así como superamos a otros rivales, España hizo un mejor partido. Nuestra idea era plantarnos en campo rival, presionarlos y no lo pudimos hacer. Estuvieron mejor que nosotros. Es difícil aceptar que fueron mejores porque tuvimos acercamientos, pero España fue mejor en el trámite general sin dudas”.

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Anticipó que disputará el Gran Fondo 7 Lagos con el cuerpo técnico de la Selección: “Leo (Scaloni) es súper competitivo. A mí me llevan al arrastre, soy más viejito, ja. Pablo (Aimar) y Walter (Samuel) le pueden seguir el ritmo, hasta ahí. Leo hace todos los días bicicleta y nosotros nos subimos de vez en cuando. Es algo lindo que nos hace desconectar y pasar lindos momentos. Nos dijo de acompañarlo en el Gran Fondo Buenos Aires, pero me comentó que podría haber grupos y caídas, y eso me alejó. ¿El footgolf? Se me aburren, quieren otra cosa, más adrenalina. En la de los 7 Lagos seguramente estemos todos".