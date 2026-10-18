EsSalud desplegará ambulancias y puestos médicos durante la procesión del Señor de los Milagros: conoce dónde estarán ubicados

Personal médico de EsSalud evalúa a una devota durante la procesión del Señor de los Milagros en un puesto de atención instalado en el Cercado de Lima. (Foto: EsSalud)

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Los fieles que acompañen al Señor de los Milagros este domingo 18 y lunes 19 de octubre contarán con puestos de auxilio médico y ambulancias en distintos puntos del Cercado de Lima. EsSalud desplegará cuatro módulos de atención itinerantes y una unidad de soporte vital avanzado que seguirá el recorrido de las andas durante las jornadas procesionales.

El operativo estará a cargo de equipos médicos del Hospital Perú y del Servicio de Transporte Asistido de Emergencias (STAE), preparados para intervenir ante situaciones críticas y realizar traslados de emergencia cuando sea necesario.

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Las ubicaciones de los puestos médicos cambiarán según el día de la procesión. Conoce dónde estarán instalados los puntos de atención y qué servicios ofrecerá EsSalud a los devotos que acudan al Centro Histórico de Lima.

Personal médico de EsSalud toma la presión arterial a una devota en un puesto de atención itinerante instalado por la procesión del Señor de los Milagros en Lima. (Foto: EsSalud)

Estas son las ubicaciones de los puestos médicos de EsSalud para las procesiones del Señor de los Milagros

El domingo 18 de octubre, los fieles podrán encontrar dos puestos de atención médica en el Cercado de Lima. El primero estará ubicado en el jirón Caylloma 280, mientras que el segundo se instalará en la intersección de los jirones Ica y de La Unión. Ambos puntos formarán parte del dispositivo de emergencia dispuesto para la segunda salida procesional del Cristo Moreno.

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Para el lunes 19, EsSalud programó otros puntos de atención que cambiarán de ubicación durante la jornada. Uno de los puestos se instalará inicialmente en la avenida Grau 272 y luego se trasladará a la avenida Grau 741. El segundo estará en el jirón Abtao 293 antes de desplazarse al jirón Sandia 266.

Debido a que los puestos son itinerantes, los devotos deberán tener en cuenta los cambios previstos para la jornada del lunes. La distribución busca acercar los servicios médicos a las zonas por donde transitará la imagen religiosa y facilitar la respuesta ante cualquier eventualidad durante la concentración de público.

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Personal de EsSalud atiende a una devota en un puesto médico itinerante instalado en el Cercado de Lima durante la procesión del Señor de los Milagros. (Foto: EsSalud)

EsSalud dispondrá de ambulancias de soporte vital avanzado durante las procesiones de octubre

Durante ambas jornadas, las ambulancias tipo II del STAE brindarán soporte continuo a los puestos de auxilio del Hospital Perú. Estas unidades formarán parte del despliegue asistencial que EsSalud organizará para atender las emergencias que puedan presentarse durante las actividades religiosas.

El operativo también contará con una ambulancia tipo III, equipada para proporcionar soporte vital avanzado. Esta unidad acompañará de manera permanente el recorrido de las andas del Señor de los Milagros, con el propósito de facilitar una intervención inmediata ante situaciones que requieran atención especializada.

Según la información difundida por EsSalud, todas las ambulancias contarán con personal médico especializado y el equipamiento necesario para responder ante situaciones críticas. Las unidades también podrán realizar traslados de emergencia cuando el estado de los pacientes lo requiera.

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EsSalud mantendrá activo el plan de emergencia durante las procesiones del Señor de los Milagros

Los cuatro puestos médicos itinerantes estarán a cargo de equipos multidisciplinarios integrados por médicos, enfermeras, técnicos de campo y conductores. Este personal tendrá la responsabilidad de brindar asistencia a los devotos que necesiten atención durante las actividades vinculadas con el mes morado.

EsSalud informó que el plan de contingencia permanecerá activo durante las salidas procesionales del Cristo Moreno. Al respecto, la institución destacó: “Nuestro compromiso es velar por la salud y el bienestar de la población que acude masivamente a acompañar al Cristo Moreno”.

El despliegue coincidirá con dos jornadas de especial concurrencia en el Centro Histórico. La segunda procesión de octubre comenzará el domingo 18 a las 6:00 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas, en la avenida Tacna, y continuará por distintas calles del centro hasta llegar a la Iglesia del Carmen. El lunes 19 se realizará la siguiente salida programada, por lo que los recursos médicos también estarán disponibles durante esa jornada.

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Los fieles que acudan a acompañar la imagen podrán identificar los puntos de auxilio según las direcciones anunciadas para cada día. La presencia de ambulancias y personal especializado permitirá responder ante emergencias médicas y gestionar traslados cuando sean necesarios.