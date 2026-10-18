Intentó vender un celular robado en Piura y recibió una sentencia de más de tres años de prisión, además de pagar más de S/1.500

Un delincuente con la cara encapuchada arrebata un teléfono celular de las manos de una víctima en una concurrida calle urbana, mostrando la vulnerabilidad ante la delincuencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre de 42 años recibió una condena por receptación agravada de un equipo celular en Piura, luego de aceptar su responsabilidad en un caso relacionado con la recuperación de un teléfono sustraído meses antes.

La intervención policial ocurrió el 5 de octubre, cuando el sentenciado acudió a un centro comercial para entregar el dispositivo a su propietario. La devolución se produciría después de que el afectado pagara un monto para recuperar el equipo.

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El caso quedó a cargo de la Segunda Fiscalía de Flagrancia de Piura, que obtuvo una pena privativa de libertad suspendida contra R. I. L. E. (42). La resolución también establece el pago de una reparación civil y una multa económica.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal provincial Sara Yarlequé, mientras que la fiscal adjunta provincial Eva Celeste Zavala Montero presentó los elementos probatorios que permitieron sustentar la imputación contra el acusado.

El propietario pagó S/ 270 para recuperar su celular

De acuerdo con la información de la Segunda Fiscalía de Flagrancia de Piura, el teléfono fue sustraído al agraviado en agosto. Para recuperarlo, el propietario realizó dos pagos que sumaron S/ 270.

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El primer desembolso fue de S/ 150 mediante Yape, mientras que los S/ 120 restantes debían pagarse contra entrega del equipo. La devolución se pactó para el 5 de octubre, fecha en la que el acusado acudió al centro comercial y fue intervenido por personal policial.

La intervención se produjo cuando el hombre se disponía a entregar el dispositivo. Los hechos dieron lugar a la investigación por el delito de receptación agravada de equipo celular, debido a su participación en la operación relacionada con un teléfono de procedencia ilícita.

Acusado aceptó su responsabilidad ante la Fiscalía

Un hombre de 42 años recibió tres años, seis meses y 26 días de prisión suspendida por receptación agravada de un equipo celular. Difusión

La detención en flagrancia y los elementos probatorios presentados por la fiscal adjunta provincial Eva Celeste Zavala Montero respaldaron la imputación contra el acusado.

Frente a estas evidencias, R. I. L. E. aceptó su autoría en el delito y se acogió a un acuerdo de terminación anticipada. Este mecanismo permite concluir el proceso penal mediante un acuerdo entre el imputado y la Fiscalía, sujeto a la aprobación judicial correspondiente.

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La Segunda Fiscalía de Flagrancia de Piura, bajo la dirección de la fiscal provincial Sara Yarlequé, consiguió de esta manera una sentencia por receptación agravada. La pena impuesta fue de tres años, seis meses y 26 días de privación de libertad, con carácter suspendido.

Sentencia incluye reparación civil y pago de multa

Además de la pena suspendida, la resolución establece dos obligaciones económicas para el sentenciado. La primera corresponde a una reparación civil de S/ 650, destinada a resarcir el daño vinculado con el delito.

El segundo pago asciende a S/ 912,50, equivalente a 73 días multa. Este monto se suma a la reparación civil y constituye una obligación adicional fijada en el marco de la sentencia.

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La condena se dictó por el delito de receptación agravada de equipo celular, tras la aceptación de responsabilidad del acusado y su sometimiento al procedimiento de terminación anticipada.

Perú registró más de un celular robado por minuto durante 2025

(Andina)

El caso de Piura se relaciona con un problema de seguridad que afecta a usuarios de teléfonos móviles en el país. Durante 2025 se reportó el robo de aproximadamente 167 celulares por hora, una cifra inferior a la registrada el año anterior.

Ese promedio equivale a cerca de 2,8 equipos robados por minuto. El dato permite dimensionar la frecuencia de estos delitos en el ámbito nacional, aunque no corresponde exclusivamente a Piura ni al caso judicial descrito.

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