Perú

¿Qué pasa si el Senado no vota a tiempo su dictamen de facultades? Esta es la radical solución de la Constitución

El debate sobre las facultades en la Cámara Alta está paralizado debido a un conflicto entre el oficialismo y la oposición. De persistir, se tendría que aplicar el artículo 105 de la carta magna

Elecciones de la mesa directiva del Senado .
El Senado de la República.
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Desde el jueves 15, el debate sobre las facultades delegadas al Ejecutivo está suspendido tras el enfrentamiento entre la oposición y el oficialismo, que tiene como punto de origen el cuestionado manejo del senador fujimorista Carlos Mesía al frente de la Comisión de Constitución del Senado.

Mesía dijo que no convocaría a sesión hasta que no haya consenso con la oposición para retomar el debate. Y es que, ese mismo jueves en horas de la tarde, pretendió reanudar la sesión, pero no acudieron los senadores de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Partido del Buen Gobierno.

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El senador de Fuerza Popular dijo en RPP que, si persistía el desacuerdo, “pues no habrá facultades delegadas” para el Gobierno de Keiko Fujimori. Sin embargo, la Constitución prevé una solución si es que el Senado no revisa a tiempo una propuesta enviada por la Cámara de Diputados.

Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso
Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso

La medida se encuentra en el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Carta Magna, que establece que “vencido el plazo para su revisión en el Senado, el presidente del Congreso remite al presidente de la República, la autógrafa de ley aprobada por la Cámara de Diputados”.

Es decir, una vez que transcurran los 7 días hábiles que fija el Reglamento del Senado y este no haya revisado lo enviado por la cámara baja, el presidente de la cámara alta, Miguel Torres, estará en la obligación de enviar a la mandataria Keiko Fujimori el texto aprobado por la Cámara de Diputados para su promulgación en El Peruano.

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“Se aplicaría por primera vez en nuestra historia constitucional un principio introducido en la modificación del artículo 105 de la Constitución denominado silencio parlamentario positivo. Nunca ha existido esto en nuestra historia, sería la primera vez. (...) El proyecto de Diputados se convertiría en ley, sin pronunciamiento del Senado, circunstancia que sería dramática porque en la práctica habríamos regresado al unicameralismo”, dijo el constitucionalista Enrique Ghersi en RPP.

El plazo

El Reglamento del Senado establece un plazo de 7 días hábiles para dictaminar una propuesta remitida por la Cámara de Diputados con carácter de urgente, como el pedido de facultades solicitado por el Ejecutivo.

De acuerdo con el expediente del Senado, el texto aprobado por la Cámara de Diputados fue registrado formalmente en el sistema el 7 de octubre. Así, el plazo de 7 días hábiles vence este lunes 19 de octubre.

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado
Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado

Si para ese día, la Comisión de Constitución del Senado no ha aprobado un dictamen, la oposición podrá requerir a Miguel Torres que cumpla con el artículo 105 de la Constitución y remita el texto de Diputados a la presidenta Keiko Fujimori para que lo promulgue.

Llamado

Durante su visita a Piura donde supervisó obras de prevención frente al Fenómeno El Niño, la presidenta Keiko Fujimori envió un mensaje al Congreso de la República.

“Es tan importante que en estos momentos, que vamos a enfrentar un periodo de emergencia, estemos todos unidos. Y este mensaje esperemos que llegue también al Congreso de la República”, dijo la jefa de Estado.

Una mujer sostiene un micrófono en primer plano, con un mapa geográfico de fondo
Keiko Fujimori ofrece declaraciones sobre las obras de prevención ante el Fenómeno El Niño durante su visita a la región de Piura.

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