Karina Jordán y Fiorella Díaz de ‘La vida que me robaste’ se emocionaron al recibir cariñoso respaldo del público en Minka

Cerca de 4 mil seguidores se reunieron en Minka para conocer a los actores de 'La vida que me robaste' y participar en concursos, juegos y actividades junto al elenco. Infobae Perú.

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Cerca de 4 mil seguidores de la novela ‘La vida que me robaste’, emitida por América Televisión, se reunieron en Minka para compartir una tarde con varios de los actores que integran el elenco.

Karina Jordán y Fiorella Díaz, las protagonistas de la novela, fueron parte del encuentro y agradecieron el respaldo del público, que esperó durante horas para ver de cerca a sus personajes favoritos.

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La actividad comenzó a las 3.00 p. m. con la participación de la orquesta ‘Los Fernández’. Luego, el animador Miguel Álvarez ingresó al escenario para conducir el evento y presentar a María Grazia Polanco, quien interpretó varios temas musicales ante los asistentes.

El encuentro incluyó música, concursos de baile, premios y fotografías con los seguidores. Los actores compartieron con el público en una jornada que reunió a familias, televidentes y seguidores de la producción, quienes llegaron al centro comercial para expresarles su cariño.

Karina Jordán y Fiorella Díaz de ‘La vida que me robaste’ se emocionaron al recibir cariñoso respaldo de sus fans en Minka

El elenco de ‘La vida que me robaste’ se encontró con sus seguidores

La cita contó con la presencia de Emilram Cossío, Mayela Lloclla, Merly Morello, Karina Jordán, Fiorella Díaz, Vasco Rodríguez, Rodrigo Sánchez Patiño, Claudio Calmet, María Grazia Polanco, Alessia Lambruschini y Rodrigo Silva. Además de Nicolás Osorio, Valeria Plucker, Rocío Montesinos, Julio César Pérez y Gabriela Billotti.

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La presencia de los actores generó entusiasmo entre los asistentes, que aprovecharon el encuentro para verlos en persona y participar en las dinámicas anunciadas por la producción. La actividad se desarrolló en un ambiente de cercanía entre los artistas y los seguidores de la novela.

Karina Jordán fue una de las intérpretes que tomó la palabra para agradecer la convocatoria. La actriz destacó el afecto que recibieron durante la tarde y valoró que tantas personas se acercaran al centro comercial para compartir con el elenco.

“Y decirles a todos y a todas que los queremos mucho, que nos emociona mucho haber estado esta tarde con ustedes, con todos. Gracias por haber estado y venir hasta aquí, lo valoramos muchísimo”, expresó Jordán.

La actriz también agradeció al equipo responsable de concretar la actividad. Jordán mencionó a Barrio Producciones, al equipo técnico, a producción, a sus compañeros de reparto y a Los Fernández, quienes se encargaron de acompañar el evento con música.

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“Esperamos poder verlos de nuevo en otra oportunidad en otro evento como este. Gracias a todo el equipo de Barrio Producciones, técnica, producción y, por supuesto, nuestros compañeros actores que lo están dando todo. Por supuesto, Los Fernández, la talentosa pareja que hoy día nos entretiene con la música y su cierre maravilloso”, añadió.

Los integrantes del elenco participaron en concursos de baile, fotografías y una despedida grupal junto a los asistentes.

Fiorella Díaz destacó el cariño del público en Minka

Fiorella Díaz también se mostró emocionada por la respuesta de los seguidores. La actriz señaló que el encuentro permitió sentir de cerca el respaldo que el elenco recibe de quienes acompañan la producción noche a noche.

Para Díaz, el evento fue una oportunidad de agradecer la espera y el entusiasmo de las personas que se reunieron en Minka. La intérprete resaltó que el trabajo en la novela representa una experiencia especial, tanto por sus compañeros como por la reacción del público.

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“Es una emoción enorme, porque realmente es un regalo trabajar con esta gente profesional. Nosotras leemos los capítulos y nos emocionamos junto con ustedes y hemos sentido este cariño, este calor tan de cerca hoy y queremos agradecerles por haber esperado estas horas, por haber acompañado y que nos sigan acompañando”, manifestó Díaz.

La actriz adelantó que la historia todavía tendrá nuevos capítulos y más situaciones para los televidentes. Su mensaje estuvo dirigido a las personas que acompañan la producción y que participaron de la actividad en el centro comercial.

“Que nos sigan acompañando noche a noche, porque se vienen muchos más capítulos, muchos más sucesos tan divertidos. Gracias a Barrio, gracias al centro comercial Minka por recibirnos siempre y siempre con los brazos abiertos. Gracias”, agregó.

Karina Jordán y Fiorella Díaz agradecieron el cariño de los seguidores que llegaron a Minka para encontrarse con el elenco de 'La vida que me robaste'. Infobae Perú.

Los actores compartieron una tarde de música y juegos

La reunión en Minka permitió que los fanáticos de ‘La vida que me robaste’ vieran a los intérpretes fuera de la ficción. El público se concentró desde temprano para participar en las actividades que se prepararon como parte de la visita del elenco.

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‘Los Fernández’ fueron los encargados de abrir la programación musical. La orquesta se presentó antes de la entrada de Miguel Álvarez, quien asumió la conducción de la actividad y animó a los asistentes durante los distintos momentos del evento.

María Grazia Polanco también tuvo una participación especial sobre el escenario. La actriz interpretó varios temas musicales y se sumó a una jornada que combinó presentaciones, interacción con el público y la presencia de los artistas de la novela.

María Grazia Polanco cantó algunos temas en la presnetacion de los actores de ‘La vida que me robaste' en MInka.

Los concursos de baile fueron uno de los momentos centrales de la tarde. Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar frente a los actores y competir por distintos premios entregados durante el encuentro.

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Entre los obsequios hubo vales de consumo, canastas de víveres, recuerdos de la novela y otros presentes. Además, los concursantes pudieron tomarse fotografías con los integrantes del elenco, una experiencia que fue celebrada por los seguidores que llegaron a Minka.

La actividad culminó con una fotografía grupal de los actores, quienes se reunieron sobre el escenario para despedirse de los asistentes. El encuentro dejó imágenes de los artistas junto al público que sigue la historia de América Televisión.

Según la información proporcionada, ‘Señora del Destino’ se emite de lunes a viernes por América Televisión, después de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Cerca de 4 mil personas participaron en las actividades organizadas con los actores en Minka.