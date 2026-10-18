Kevin Quevedo volvió a marcar con Alianza Lima tras más de un año: abrió la cuenta contra Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

Kevin Quevedo abrió la cuenta en el juego entre Alianza Lima y Atlético Grau por Torneo Clausura 2026. Crédito: L1 MAX.

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Kevin Quevedo ha respondido con creces a la confianza que le ha otorgado Pablo Guede luego de meses fuera de la consideración en el quipo. El atacante de 29 años se despachó con un tanto, el primero del año, para abrir la cuenta en el juego ante Atlético Grau que, de momento, vuelve a poner a los ‘blanquimorados’ en la pelea por el título directo.

La acción nació en campo propio, con un envío largo de Fernando Gaibor hacia el sector ofensivo. El volante ecuatoriano buscó superar las líneas de presión del cuadro piurano y encontró a Federico Girotti cerca del área. El delantero argentino ganó la disputa aérea y, en lugar de definir, dejó el balón para la llegada de Quevedo.

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El extremo atacó el espacio libre en el área chica, anticipó a la defensa de Atlético Grau y definió ante la salida del arquero Patricio Álvarez. La jugada desató la celebración en las tribunas del estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, donde Alianza Lima necesitaba imponerse para no perder terreno en la tabla del Clausura.

El tanto tuvo un valor especial para Quevedo por su contexto individual. El atacante había quedado relegado durante buena parte de la campaña y recién en las últimas jornadas recuperó minutos bajo la conducción de Guede. Frente al conjunto de Piura, fue incluido desde el inicio y respondió con una aparición determinante en el primer tramo del encuentro.

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Kevin Quevedo recibiendo el cariño de Eryc Castillo, tras anotar su primer gol en la temporada. - Crédito: Agencia Blanquiazul

Su anterior anotación con Alianza Lima se había registrado el 21 de septiembre de 2025, durante la goleada por 4-0 frente a Comerciantes Unidos, también en Matute. Desde aquella noche transcurrieron más de 12 meses sin goles del futbolista, quien ahora volvió a figurar en una jugada decisiva del cuadro victoriano.

El gol también representó el primero de Quevedo en el actual calendario, después de una temporada en la que perdió continuidad y protagonismo. Su presencia como extremo le aportó una alternativa a Guede en un equipo que busca sostenerse en la disputa por los primeros lugares de la Liga 1.

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Redención

Quevedo estuvo alejado del primer equipo durante varios meses a raíz de un acto de indisciplina que el comando técnico decidió sancionar. Guede explicó en septiembre que el futbolista no estaba en el nivel físico ni de entrenamiento que el cuerpo técnico exigía para integrar las convocatorias.

El entrenador argentino defendió entonces su postura y sostuvo que la disciplina debía ser una condición central dentro del plantel. También precisó que el regreso de Quevedo no fue inmediato, pese a los pedidos de un sector de los hinchas y a las bajas que tuvo el equipo durante el Torneo Clausura.

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El entrenador de Alianza Lima volvió a convocar al delantero para el duelo ante ADT. Créditos: L1 Max.

Pablo Guede reveló que el jugador habló con él y con sus compañeros para ofrecer disculpas. A partir de ese momento, retomó los entrenamientos con el grupo y quedó sujeto a una evaluación permanente de su desempeño físico y futbolístico.

El técnico había proyectado que el extremo regresara después del receso por la fecha FIFA. Sin embargo, la escasez de jugadores disponibles adelantó su retorno a una convocatoria ante ADT. Guede advirtió, además, que Quevedo todavía debía mejorar su condición para recuperar un lugar estable en el equipo.

La anotación contra Atlético Grau puede reforzar esa búsqueda. El futbolista aprovechó su oportunidad como titular y ofreció una variante en ataque junto a Girotti, quien fue clave en la asistencia de cabeza para la apertura del marcador.

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Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima volverá a jugar el domingo 25 de octubre, cuando visite a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 13:15 horas, según la programación prevista para esa jornada.

El conjunto victoriano afrontará ese compromiso con la necesidad de sumar fuera de casa para mantenerse cerca de los puestos de vanguardia. La transmisión estará a cargo de L1 Max, mientras que Infobae Perú realizará la cobertura web del encuentro.