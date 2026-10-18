La Orquesta Filarmónica de Lima estrena sede y presenta ‘Italiana y Trágica’: un programa de Schubert y Mendelssohn

La Orquesta Filarmónica de Lima interpretará las sinfonías Trágica de Franz Schubert e Italiana de Felix Mendelssohn Bartholdy.

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La Orquesta Filarmónica de Lima presentará su sexto concierto de temporada en el Gran Salón del Club de la Unión, en el Centro Histórico de Lima. La velada, denominada ‘Italiana y Trágica’, contará con la dirección del maestro italiano Matteo Pagliari.

El programa reunirá la Sinfonía n.º 4 en do menor, D. 417, Trágica, de Franz Schubert, y la Sinfonía n.º 4 en la mayor, Op. 90, Italiana, de Felix Mendelssohn Bartholdy. Ambas obras serán interpretadas por la agrupación en una fecha que también marcará su estreno en una nueva sede.

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El concierto se realizará frente a la Plaza Mayor de Lima y al costado del Palacio de Gobierno. La presentación propone unir la música sinfónica con uno de los espacios históricos de la ciudad, en una jornada dedicada a dos composiciones vinculadas con el Romanticismo musical. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Dos cuartas sinfonías en una misma velada

La selección de ‘Italiana y Trágica’ está centrada en dos obras que comparten el número cuatro dentro de los catálogos de sus respectivos compositores. Por un lado, la Orquesta Filarmónica de Lima interpretará la Sinfonía n.º 4 en do menor, D. 417, Trágica, de Franz Schubert.

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Schubert concibió esta pieza en 1816, cuando tenía 19 años. La sinfonía forma parte de una etapa temprana de su producción y será una de las obras principales de la velada programada para noviembre.

La segunda pieza será la Sinfonía n.º 4 en la mayor, Op. 90, Italiana, de Felix Mendelssohn Bartholdy. Esta composición está vinculada con los recuerdos de viaje del autor por tierras italianas y propone un contraste con la obra de Schubert dentro del programa.

La reunión de ambas partituras construye un diálogo entre dos compositores del Romanticismo musical. Aunque Franz Schubert y Felix Mendelssohn Bartholdy no se conocieron en vida, las trayectorias de sus obras quedaron vinculadas con el paso de los años.

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Matteo Pagliari dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Lima como maestro invitado en el sexto concierto de la Temporada 2026.

El vínculo entre Schubert y Mendelssohn

Mendelssohn desempeñó un papel en la recuperación de la producción sinfónica de Schubert después de la muerte del compositor austriaco. Ese antecedente permite establecer un puente histórico entre las dos piezas elegidas para este concierto.

Casi dos siglos después, las respectivas cuartas sinfonías de Schubert y Mendelssohn volverán a encontrarse en un escenario limeño. La programación reúne dos obras de distintos momentos y sensibilidades, pero conectadas por esa relación dentro de la historia musical.

La propuesta de la Orquesta Filarmónica de Lima busca presentar ambas composiciones en una misma fecha, con una lectura que pone el foco en sus contrastes. Trágica e Italiana forman parte de un repertorio que convoca universos musicales diferentes dentro de una misma velada.

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El sexto concierto de la temporada también está atravesado por una coincidencia numérica. La institución celebra en 2026 cuatro años desde el inicio de su tercera etapa institucional, luego de antecedentes históricos iniciados en 1960 y 1994.

Matteo Pagliari dirigirá el concierto

La presentación contará con Matteo Pagliari como maestro invitado. El director italiano estará al frente de la orquesta para interpretar las dos sinfonías que componen el programa de Italiana y Trágica.

Pagliari fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y fundador de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima. Su presencia en esta fecha representa un reencuentro con la agrupación, luego de haber dirigido uno de sus primeros ensayos durante el inicio de este nuevo ciclo institucional.

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Hace exactamente cuatro años, el maestro participó de uno de los ensayos iniciales de la orquesta. Ahora, su debut en concierto con la agrupación se realizará en el marco de la sexta fecha de la Temporada 2026.

La coincidencia entre los cuatro años de esta etapa institucional, las dos cuartas sinfonías seleccionadas y el reencuentro de Matteo Pagliari con la orquesta forma parte de los elementos que acompañan esta presentación. El concierto reunirá repertorio, dirección invitada y un nuevo espacio para la agrupación.

El Gran Salón del Club de la Unión, ubicado en el jirón de la Unión 364, será la nueva sede de la agrupación para esta presentación.

El Gran Salón del Club de la Unión será la nueva sede

La función del domingo 8 de noviembre tendrá como escenario el Gran Salón del Club de la Unión, ubicado en el jirón de la Unión 364, frente a la Plaza Mayor y al costado del Palacio de Gobierno.

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El espacio está situado en el Centro Histórico de Lima y recibirá por primera vez a la Orquesta Filarmónica de Lima como sede de su temporada. La elección del lugar integra la presentación musical con el entorno arquitectónico de esta zona de la capital.

La agrupación estrenará este escenario con un programa dedicado al Romanticismo. El público podrá escuchar las obras de Schubert y Mendelssohn en una locación ubicada en uno de los puntos más representativos del centro de Lima.

La fecha se suma al ciclo de conciertos que la orquesta desarrolla durante 2026. Con Italiana y Trágica, la institución continuará su temporada con una propuesta que combina dos sinfonías del repertorio clásico y la participación de un director invitado.

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Las entradas están a la venta en la página Ticketmaster y las entradas están desde los S/. 65.00 a los S/.135.00.