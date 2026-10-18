Gol de Eryc Castillo para poner al frente a Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

Observa el emocionante momento en que Alianza Lima anota su segundo gol contra Atlético Grau, cambiando el rumbo de este encuentro. . - Liga 1

Guardar

Apenas cinco minutos de haberse puesto en marcha la segunda mitad del duelo entre Alianza Lima y Atlético Grau, Eryc Castillo ha puesto nuevamente en ventaja a los de Pablo Guede. El extremo ecuatoriano marcó tras un doble intento porque en primera instancia Patricio Álvarez evitó la segunda caída de su valla, pero el rebote le quedó al futbolista ‘íntimo’.

La jugada se inició con Adrián Fernández, quien descargó hacia la banda para Gabriel Alfaro. El lateral avanzó por su carril y lanzó un centro al área de Alianza Lima, donde la defensa no logró despejar con firmeza ni anticipar el movimiento del mediocampista rival.

PUBLICIDAD

Vásquez atacó el balón entre los centrales y alcanzó a desviarlo. Ese toque cambió el recorrido de la pelota y dejó sin reacción a Alejandro Duarte, que había salido de su posición para intentar cortar el envío. El arquero quedó a mitad de camino y no pudo evitar la caída de su arco.

El gol permitió que Atlético Grau llegara al entretiempo con el marcador nivelado en el estadio Alejandro Villanueva. La anotación también cambió el desarrollo de un partido que Alianza Lima había comenzado con mayor eficacia, tras ponerse en ventaja con el tanto de Kevin Quevedo.

Gol de Aldair Vásquez tras salida dudosa de Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026. Crédito: L1 MAX.

Duarte había sido titular en un encuentro de importancia para el equipo de Pablo Guede, que buscaba sumar tres puntos en condición de local para mantenerse cerca de la parte alta de la tabla. La jugada del empate volvió a generar cuestionamientos por la decisión del guardameta de abandonar su línea de meta.

PUBLICIDAD

El portero intentó anticipar la trayectoria del centro de Alfaro, aunque el desvío de Aldair Vásquez alteró la acción. La defensa de Alianza Lima tampoco pudo contener la llegada del mediocampista, que aprovechó el espacio disponible para conectar el balón y silenciar, por algunos instantes, las tribunas de Matute.

Eryc Castillo volvió a poner adelante a Alianza Lima

Alianza Lima recuperó la ventaja apenas iniciado el segundo tiempo. A los cinco minutos del complemento, Eryc Castillo apareció en el área de Atlético Grau para convertir el 2-1 y devolverle la tranquilidad parcial al cuadro de La Victoria.

La acción tuvo como protagonista inicial a Patricio Álvarez. El arquero de Atlético Grau respondió ante el primer intento del extremo ecuatoriano y evitó que el remate ingresara. Sin embargo, el rebote quedó cerca de Castillo, quien insistió en la jugada y definió en su segunda oportunidad.

PUBLICIDAD

Observa el emocionante momento en que Alianza Lima anota su segundo gol contra Atlético Grau, cambiando el rumbo de este encuentro. . - Liga 1

El futbolista ecuatoriano aprovechó la falta de reacción de la defensa visitante y venció a Álvarez para poner nuevamente por delante a los dirigidos por Guede. Su anotación llegó en un momento en que Alianza Lima necesitaba recuperar el control tras el empate sufrido antes del descanso.

Con el 2-1, los ‘blanquimorados’ buscaron administrar la posesión y ampliar la diferencia. Atlético Grau, por su parte, quedó obligado a adelantar sus líneas otra vez para intentar repetir la reacción que había tenido en la primera mitad.

Próximo partido de Atlético Grau

Alianza Lima volverá a jugar el viernes 23 de octubre, cuando reciba a ADT por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 15:30 horas, según la programación prevista para esa jornada.

PUBLICIDAD

El conjunto victoriano afrontará ese compromiso con la necesidad de sumar fuera de casa para mantenerse cerca de los puestos de vanguardia. La transmisión estará a cargo de L1 Max.