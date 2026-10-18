Perú Deportes

Gol de Eryc Castillo para poner al frente a Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

El atacante ecuatoriano se despachó con su 19° diana de la temporada y los ‘blanquimorados’ volvieron a golpear temprano frente a los ‘albos’

Observa el emocionante momento en que Alianza Lima anota su segundo gol contra Atlético Grau, cambiando el rumbo de este encuentro. . - Liga 1
Guardar

Apenas cinco minutos de haberse puesto en marcha la segunda mitad del duelo entre Alianza Lima y Atlético Grau, Eryc Castillo ha puesto nuevamente en ventaja a los de Pablo Guede. El extremo ecuatoriano marcó tras un doble intento porque en primera instancia Patricio Álvarez evitó la segunda caída de su valla, pero el rebote le quedó al futbolista ‘íntimo’.

La jugada se inició con Adrián Fernández, quien descargó hacia la banda para Gabriel Alfaro. El lateral avanzó por su carril y lanzó un centro al área de Alianza Lima, donde la defensa no logró despejar con firmeza ni anticipar el movimiento del mediocampista rival.

PUBLICIDAD

Vásquez atacó el balón entre los centrales y alcanzó a desviarlo. Ese toque cambió el recorrido de la pelota y dejó sin reacción a Alejandro Duarte, que había salido de su posición para intentar cortar el envío. El arquero quedó a mitad de camino y no pudo evitar la caída de su arco.

El gol permitió que Atlético Grau llegara al entretiempo con el marcador nivelado en el estadio Alejandro Villanueva. La anotación también cambió el desarrollo de un partido que Alianza Lima había comenzado con mayor eficacia, tras ponerse en ventaja con el tanto de Kevin Quevedo.

Gol de Aldair Vásquez tras salida dudosa de Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026.
Gol de Aldair Vásquez tras salida dudosa de Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026. Crédito: L1 MAX.

Duarte había sido titular en un encuentro de importancia para el equipo de Pablo Guede, que buscaba sumar tres puntos en condición de local para mantenerse cerca de la parte alta de la tabla. La jugada del empate volvió a generar cuestionamientos por la decisión del guardameta de abandonar su línea de meta.

PUBLICIDAD

El portero intentó anticipar la trayectoria del centro de Alfaro, aunque el desvío de Aldair Vásquez alteró la acción. La defensa de Alianza Lima tampoco pudo contener la llegada del mediocampista, que aprovechó el espacio disponible para conectar el balón y silenciar, por algunos instantes, las tribunas de Matute.

Eryc Castillo volvió a poner adelante a Alianza Lima

Alianza Lima recuperó la ventaja apenas iniciado el segundo tiempo. A los cinco minutos del complemento, Eryc Castillo apareció en el área de Atlético Grau para convertir el 2-1 y devolverle la tranquilidad parcial al cuadro de La Victoria.

La acción tuvo como protagonista inicial a Patricio Álvarez. El arquero de Atlético Grau respondió ante el primer intento del extremo ecuatoriano y evitó que el remate ingresara. Sin embargo, el rebote quedó cerca de Castillo, quien insistió en la jugada y definió en su segunda oportunidad.

Observa el emocionante momento en que Alianza Lima anota su segundo gol contra Atlético Grau, cambiando el rumbo de este encuentro. . - Liga 1

El futbolista ecuatoriano aprovechó la falta de reacción de la defensa visitante y venció a Álvarez para poner nuevamente por delante a los dirigidos por Guede. Su anotación llegó en un momento en que Alianza Lima necesitaba recuperar el control tras el empate sufrido antes del descanso.

Con el 2-1, los ‘blanquimorados’ buscaron administrar la posesión y ampliar la diferencia. Atlético Grau, por su parte, quedó obligado a adelantar sus líneas otra vez para intentar repetir la reacción que había tenido en la primera mitad.

Próximo partido de Atlético Grau

Alianza Lima volverá a jugar el viernes 23 de octubre, cuando reciba a ADT por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 15:30 horas, según la programación prevista para esa jornada.

El conjunto victoriano afrontará ese compromiso con la necesidad de sumar fuera de casa para mantenerse cerca de los puestos de vanguardia. La transmisión estará a cargo de L1 Max.

Temas Relacionados

Eryc CastilloAlianza LimaAtlético GrauLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘blanquimorados’ están ante una oportunidad ideal para seguir subiendo en la clasificación. Al frente se ubicarán unos ‘albos’ muy alejados, aunque salvados, de momento, de caer en la franja del descenso

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Kevin Quevedo volvió a marcar con Alianza Lima tras más de un año: abrió la cuenta contra Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

El delantero nacional se despachó con su primer tanto de la temporada. Los de Guede estrenaron rápido el luminoso en el Alejandro Villanueva

Kevin Quevedo volvió a marcar con Alianza Lima tras más de un año: abrió la cuenta contra Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

Gol de Aldair Vásquez tras salida dudosa de Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

El centrocampista del conjunto ‘albo’ igualó el marcador en Matute luego tras desviar un centro de Gabriel Alfaro minutos antes del final de la primera mitad

Gol de Aldair Vásquez tras salida dudosa de Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

San Martín se estrena con victoria 3-0 sobre Circolo en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: resumen del triunfo ‘santo’

El conjunto de Martín Ambrosini hizo gala de su poderío ofensivo y se impuso en sets corridos frente a la escuadra de Marcos Blanco

San Martín se estrena con victoria 3-0 sobre Circolo en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: resumen del triunfo ‘santo’

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 1 del torneo

Arranca el torneo nacional con duelos emocionantes: Universitario logró un triunfo contundente ante Soan; San Martín enfrenta a Circolo y en el encuentro final Alianza Lima hará lo propio con Rebaza Acosta

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 1 del torneo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Si el Senado no se pronuncia sobre facultades hasta este lunes 19, se deberá promulgar el texto aprobado por Diputados

Si el Senado no se pronuncia sobre facultades hasta este lunes 19, se deberá promulgar el texto aprobado por Diputados

Tomás Gálvez pide crédito suplementario, sino el Ministerio Público no podrá pagar sueldos de noviembre y diciembre

Excongresista fujimorista reconoce que la bicameralidad está mal diseñada: “Es el resultado de Fuerza Popular y Perú Libre”

Caso ‘Trvko’: Sala Penal de Enma Benavides decidirá si el caso pasa al Fuero Militar

¿Qué pasa si el Senado no vota a tiempo su dictamen de facultades? Esta es la radical solución de la Constitución

ENTRETENIMIENTO

Karina Jordán y Fiorella Díaz de ‘La vida que me robaste’ se emocionaron al recibir cariñoso respaldo del público en Minka

Karina Jordán y Fiorella Díaz de ‘La vida que me robaste’ se emocionaron al recibir cariñoso respaldo del público en Minka

La Orquesta Filarmónica de Lima estrena sede y presenta ‘Italiana y Trágica’: un programa de Schubert y Mendelssohn

Jessica Newton califica de “mamarrachento” a Jordi Martin por acusaciones de cobrar alta cifra a ‘Miss Perú 2026′

Cuenta oficial de Michael Jackson comparte impresionante coreografía de ‘Smooth Criminal’ en Gamarra

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. oficializan su relación al salir del reality ‘El Sultanato’

DEPORTES

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Kevin Quevedo volvió a marcar con Alianza Lima tras más de un año: abrió la cuenta contra Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

Gol de Aldair Vásquez tras salida dudosa de Alejandro Duarte en Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

San Martín se estrena con victoria 3-0 sobre Circolo en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: resumen del triunfo ‘santo’

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 1 del torneo