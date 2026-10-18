Jessica Newton califica de “mamarrachento” a Jordi Martin por acusaciones de cobrar alta cifra a ‘Miss Perú 2026′

Jessica Newton descartó iniciar acciones legales contra Jordi Martin luego de que el periodista la acusara de solicitar dinero a Luren Márquez.

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Jessica Newton aseguró que no demandará a Jordi Martin por sostener que la organización habría pedido USD 30.000 a Luren Márquez para que continuara como Miss Perú y viajara al certamen internacional. La directora del concurso lo calificó de ‘mamarrachento’ y afirmó que no conoce al comunicador.

La polémica se originó a partir de los comentarios de Martín en el programa Amor y Fuego, donde aseguró que la reina de belleza habría recibido una exigencia económica para conservar el título. Newton fue consultada sobre la posibilidad de recurrir a la vía legal, pero dejó claro que no planea tomar medidas.

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“Ay, mi amor, si yo le voy a poner una demanda a cada mamarrachento que aparezca por ahí, la verdad, no. No, yo le deseo mucha suerte a este señor, no lo conozco”, señaló Jessica Newton para el espacio digital Malvina Espectáculos.

Jessica Newton descartó tomar acciones legales

La respuesta de Jessica Newton llegó luego de que Jordi Martin volviera a poner sobre la mesa la situación de Luren Márquez, quien estuvo en el centro de una controversia tras renunciar a la corona de Miss Perú y, posteriormente, reaparecer con el título.

El periodista español afirmó que la organización del certamen le habría solicitado a Márquez el pago de USD 30.000 para continuar como reina y asistir al Miss Universo en Puerto Rico. Según Martín, esa información le fue entregada directamente por la propia modelo.

La directora de Miss Perú fue consultada por el señalamiento y por la posibilidad de presentar una demanda contra el paparazzi. Sin embargo, Newton no profundizó en la acusación ni anunció una respuesta formal vinculada con el supuesto pago.

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Con su declaración, Jessica dejó en claro que no desea extender el enfrentamiento por la vía judicial. La organizadora prefirió desmarcarse de los dichos de Martin y sostuvo que no tiene una relación ni un conocimiento personal sobre el comunicador.

Jessica Newton responde ante las acusaciones de Jordi Martin por cobrar alta cifra a ‘Miss Perú’: “Es un mamarrachento”. TikTok: Malvina Espectáculos.

La acusación de Jordi Martin sobre Luren Márquez

La versión de Jordi Martin fue expuesta durante una emisión de Amor y Fuego, en la que señaló que Luren Márquez habría enfrentado una condición económica para seguir como Miss Perú. El periodista sostuvo que la modelo no contaba con el monto solicitado y que esa situación habría derivado en su salida inicial del título.

“No, la chica, yo lo expliqué aquí, la chica lo que le dijeron es: ‘Tienes que pagar treinta mil dólares y puedes seguir con la corona’”, afirmó Martin durante su intervención en el programa.

Gigi Mitre señaló entonces que la organización no había difundido públicamente esa versión. “Pero ellos nunca lo han dicho”, comentó la conductora. Ante ello, el periodista respondió: “No, claro”.

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Rodrigo González recordó, por su parte, que la organización de Miss Perú había desestimado las afirmaciones del comunicador. “No, solo dijeron que Jordi se estaba, estaba fabulando una situación que no había que prestar atención”, sostuvo el conductor.

Martin defendió su información y aseguró que provenía de Luren Márquez. “Joder, ¿cómo no vas a creer la información si viene directa, viene directa de Luren?”, expresó al referirse a las dudas planteadas en el set de televisión.

Jordi Martin afirma que el Miss Perú le exigió a Luren Márquez 30 mil dólares para seguir con la corona.

Jordi Martin respondió a Jessica Newton en vivo

Luego de que Jessica Newton lo calificara de “mamarrachento”, Jordi Martin se comunicó con Amor y Fuego durante la edición del viernes 16 de octubre. El periodista reaccionó a las palabras de la directora del certamen y elevó el tono de sus cuestionamientos.

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Rodrigo González también intervino en la conversación y lanzó una frase dirigida a la organización de Miss Perú. “Mamaracheando certámenes, mamaracheando sus acuerdos por debajo de la mesa. Eso sí que es mamaracheando”, comentó el conductor.

Martin reiteró su versión sobre Luren Márquez y criticó con dureza a quienes, según su postura, habrían condicionado la continuidad de la modelo en el certamen.

“A Luren Márquez le dijo: ‘Págame treinta mil dólares si quieres seguir con la corona’. La otra no tenía los treinta mil y la despidió. Pero, ¿qué gentuza es esa? Pero ¿qué chusmerío es ese? Peroqué clase más baja y chusma”, manifestó.

El periodista comparó la situación con otros certámenes y cuestionó las prácticas que atribuyó a la organización peruana. “Y vamos, eso yo no lo veo eso en Miss España”, agregó antes de continuar con sus críticas.

Jordi Martin respondió en Amor y Fuego, donde reiteró su versión sobre la presunta exigencia económica y lanzó fuertes críticas contra Newton.

Martin desliza una peligrosa cercanía entre Newton y Raúl Rocha

Durante el enlace, Jordi Martin lanzó acusaciones contra Jessica Newton por su relación con Raúl Rocha, uno de los dueños de la organización del Miss Universo. El periodista sostuvo que Newton tendría cercanía con él y cuestionó su participación como jurado en Miss Universe en Bangkok.

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“Esa es la señora, la íntima amiga de Raúl Rocha, el fugitivo de la justicia mexicana, que es su íntima amiga, que el año pasado esta señora estaba de jurado en Bangkok, en Miss Universe. La Jessica Newton, que estaba de jurado, intimisísima, íntima de Raúl Rocha, el fugado por la Fiscalía General de México”, expresó.

El comunicador continuó con sus cuestionamientos y mencionó presuntos vínculos de Rocha que atribuyó a investigaciones de autoridades mexicanas. Sus declaraciones fueron emitidas en el marco de la discusión televisiva y no incluyeron una respuesta de Jessica Newton dentro del material proporcionado.

En otro momento, Martin volvió a dirigirse a la directora de Miss Perú y sostuvo que los USD 30.000 que, según su versión, se habrían solicitado a Luren Márquez no representaban una suma relevante para él.

“Mira Jessica Newton, te lo vuelvo y repito, el dinero que tú le pides a esta, a la pelandrusca esta que está ahí en Miami, haciendo lo que hace, que lo sabemos todos, eh, esos treinta mil me los gasto yo en media hora en Gucci”, dijo.

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Mientras Jessica Newton descarta una demanda y Jordi Martin sostiene sus acusaciones, la controversia alrededor de Luren Márquez y Miss Perú continúa generando comentarios.

El también accionista mayoritario de Miss Universo ahora enfrentaría una nueva orden de aprehensión. Crédito: AP