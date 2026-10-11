La calma de Yoshimar Yotún tras llegar al liderato con Sporting Cristal: “Aún quedan más partidos y vamos a seguir trabajando”

El volante 'celeste' analizó de esta forma el resultado que le permite ser líder del Torneo Clausura - Crédito: L1MAX.

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Yoshimar Yotún no ocultó su satisfacción tras el pitazo final. El mediocampista de Sporting Cristal habló con calma y convicción después de que su equipo se impusiera ante UTC en un escenario exigente: la altura, un rival de carácter y la presión de sostener el liderato en la Liga 1.

El resultado no solo sumó tres puntos, sino que ratificó el camino que el plantel viene trazando desde hace semanas con trabajo constante y mentalidad de grupo.

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La victoria en la altura y lo que significa para la tabla

Sporting Cristal superó una prueba exigente en Cajamarca y conservó su lugar en la parte alta de la Liga 1. Yoshimar Yotún destacó la dificultad del encuentro y pidió mantener la concentración. (Liga 1)

El partido en la ciudad de Cajamarca no fue sencillo. Jugar a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar implica un desgaste físico adicional, y Yotún lo reconoció sin rodeos. “Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Contaba con la altura. UTC también es un rival de mucha jerarquía, con gente muy importante. No está pasando un buen año, pero no deja de ser un gran equipo”, señaló el volante celeste.

A pesar de las condiciones adversas, Sporting Cristal encontró el gol y se llevó los tres puntos. Para Yotún, ese resultado tiene un peso específico dentro del campeonato: “Estamos felices porque nos mantiene ahí arriba. Aún quedan más partidos y vamos a seguir trabajando”, afirmó con la serenidad de quien sabe que la temporada todavía tiene mucho por definir.

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La victoria permite al equipo de La Victoria consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones, un lugar que el plantel defiende con convicción jornada a jornada. El triunfo ante UTC no fue un resultado aislado, sino la continuación de una racha que el grupo viene construyendo con disciplina y enfoque colectivo.

Partido a partido: la fórmula que aplica el plantel

Con Comerciantes Unidos en el horizonte, Yoshimar Yotún dejó claro que Sporting Cristal no quiere adelantarse a los acontecimientos. El volante apuntó al descanso y la preparación como prioridades para defender la cima. (Liga 1)

Cuando se le preguntó por el desafío que se avecina, Yotún no dudó en marcar el rumbo. Para él, la clave no está en mirar el horizonte completo de la temporada, sino en resolver cada compromiso con la misma intensidad. “El trabajo es seguir partido a partido. Ahora hay que pensar en descansar y empezar a preparar el partido ante Comerciantes Unidos, que nos toca en casa”, explicó.

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El duelo ante Comerciantes Unidos representa una oportunidad para seguir sumando de local, ante la propia afición, y afianzar la posición en la cima del torneo. “Todavía queda. Hay que mantenerse arriba, obviamente es lo que más queremos. Esperemos que en algún momento podamos conseguir lo que nos trazamos”, agregó el mediocampista, con la vista puesta en los objetivos que el equipo se fijó al inicio de la temporada.

Esa mentalidad de ir paso a paso, sin apresurarse ni proyectar demasiado, parece ser uno de los pilares que sostiene el rendimiento del equipo en este tramo del campeonato. La madurez del plantel se refleja en la forma en que administra los momentos de presión y en la capacidad para responder cuando el resultado lo exige.

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Sin mirar atrás: el presente como único foco

Yoshimar Yotún dejó atrás los tropiezos que marcaron etapas anteriores y destacó el trabajo que Sporting Cristal viene realizando. El mediocampista también agradeció a los hinchas por acompañar al equipo en Cajamarca. (Liga 1)

Uno de los momentos más reveladores de la charla llegó cuando el periodista le consultó sobre los tropiezos del pasado, esos períodos en los que los resultados no acompañaron y la presión sobre el grupo se intensificó. La respuesta de Yotún fue directa y sin matices: “No miro atrás, porque son cosas que pasan. La única manera es mirar hacia adelante y seguir trabajando, saber en la institución que estamos. Creo que hoy se refleja el gran trabajo que hemos hecho”.

Esa postura habla de un vestuario que eligió cerrar capítulos difíciles sin cargar con el peso de lo que no salió bien. En lugar de detenerse en los momentos complicados, el grupo optó por convertirlos en aprendizaje y seguir adelante con la mirada fija en lo que viene.

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Antes de concluir la entrevista, Yotún tuvo palabras especiales para la hinchada de Sporting Cristal, que acompañó al equipo incluso en la distancia. “Mucho celeste hoy, de verdad. Muchas gracias porque siempre vienen. Hicieron un banderazo, todo el estadio celeste, así que muy feliz”, expresó el volante, visiblemente emocionado por el respaldo recibido.

La afición bajopontina no dejó solos a los suyos. El apoyo constante de los hinchas, tanto en el estadio como en los desplazamientos, es un factor que el plantel valora y que Yotún no dudó en reconocer públicamente. Con el equipo en lo más alto de la Liga 1 y el próximo compromiso en casa a la vista, la unión entre el grupo y su gente aparece como uno de los motores más sólidos de esta campaña.

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