Perú

Excongresista fujimorista reconoce que la bicameralidad está mal diseñada: “Es el resultado de Fuerza Popular y Perú Libre”

Rosa Bartra atribuyó a los partidos que impulsaron la reforma constitucional la responsabilidad por el entrampamiento actual en el Congreso y pidió corregir los reglamentos antes de forzar su interpretación

Rosa Bartra es la abogada de los hermanos Fong y los defenderá en el caso Muñequita Milly.
Rosa Bartra fue presidenta de la Comisión de Constitución.
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La excongresista Rosa Bartra, exintegrante de Fuerza Popular, responsabilizó a los autores de la Ley 31988 por el diseño con el que se implementó la bicameralidad en el Congreso de la República y pidió a las bancadas que corrijan los reglamentos parlamentarios en lugar de forzar su interpretación. “Nadie se está haciendo responsable de por qué estamos en este entrampamiento”, afirmó en entrevista con RPP con motivo de la crisis que mantiene paralizado el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.

Bartra señaló de forma directa a los partidos que impulsaron la reforma constitucional que restableció el sistema de dos cámaras.

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“Yo no he escuchado a los autores de la ley 31988 decir: ‘Nos equivocamos, nos apresuramos, no precisamos, hemos recortado de más y es necesario, por lo tanto, reconducir para que la bicameralidad no sea un fracaso’. Yo no lo he visto. Ese es el resultado de cuando Fuerza Popular, Perú Libre y todos los demás se pusieron de acuerdo para sacar la bicameralidad en los términos en la que ha salido. Está mal el diseño y hay que reconocerlo”, declaró.

La excongresista recordó que la Ley 31988 fue aprobada por mayoría calificada y modificó cerca de 70 artículos de la Constitución. Según relató, las advertencias formuladas en su momento sobre la falta de fundamentación del proyecto no fueron atendidas por las bancadas que impulsaron la reforma.

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“Cuando nosotros reclamamos, ‘oye, hay demasiada reforma, no está bien fundamentado, no es una bicameralidad viable, va a terminar en una implosión de lo que es el corazón de la democracia, que es el Parlamento’, no fuimos escuchados”, relató. Añadió que la respuesta de los promotores de la iniciativa se limitó a sostener que el ajuste se resolvería en el camino, una postura que calificó de inviable para una institución central del sistema democrático.

Elecciones de la mesa directiva del Senado .
Hemicilo del Senado .

Llamado al consenso

Consultada sobre qué recomendaría a los líderes del Congreso para destrabar la crisis, Rosa Bartra planteó que las bancadas utilicen de inmediato las 20 facultades que ya cuentan con respaldo en la Cámara de Diputados y que impulsen el resto de la agenda a través de proyectos de ley ordinarios, incluso bajo la figura de cuestión de confianza si se trata de políticas públicas.

“Si has presentado mal tu solicitud, que es lo que creo que se ha hecho, sin delimitar, sin cumplir con el ciento cuatro, no puedes exigirle todo a una cámara en la que no tienes, además, mayoría”, explicó, en referencia al artículo 104 de la Constitución, que exige delimitar con precisión la materia sobre la que se solicita la delegación de facultades.

La excongresista cuestionó en particular el pedido para fortalecer a la Dirección de Inteligencia Nacional (Dini) dentro del paquete de facultades, al considerar que no cumple con los requisitos constitucionales de delimitación. “No está delimitado. Fortalecer, ok, pero lo que la Constitución te exige es cuál es el problema a identificar”, apuntó.

Bartra pidió a las bancadas que abandonen la lógica de bloques enfrentados y prioricen el consenso frente a la emergencia que representa el próximo Fenómeno El Niño. “Les pediría, les suplicaría ahora, que bajen el volumen, que todos levanten la bandera del acuerdo y terminen con lo que hay, con los desacuerdos, porque son parte de la democracia”, expresó.

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