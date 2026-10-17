Sport Huancayo, crecimiento pletórico: de luchar por el descenso a posicionarse en la cima del Torneo Clausura 2026 con seis victorias al hilo

Sport Huancayo renace con una marcha imparable en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

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El contraste de Sport Huancayo entre semestres es alucinante. Durante el primer tramo de la temporada estaba metido en la lucha por el descenso, viéndose seriamente comprometido con los últimos lugares de la Tabla Acumulada de Liga 1 2026. Ahora, en la recta de cierre, presenta un rostro luminoso que se ha posicionado, de manera impactante, como uno de los aspirantes a ganar el Torneo Clausura.

El responsable del radical cambio es ni más ni menos que el uruguayo Richard Pellejero, quien retornó a La Incontrastable para encauzar el camino de un elenco muy venido a menos que nunca le agarró la mano a Roberto Mosquera, responsable técnico con el que se inició el curso liguero.

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Javier Sanguinetti lidera desde el campo a Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

Aunque los primeros compases fueron extremadamente complicados, lo que desembocó que Sport Huancayo cerrara el Apertura 2026 como antepenúltimo con apenas 16 unidades de 51 posibles, con el avance del tiempo el nuevo líder de la tropa del ‘rojo matador’ logró ajustar las tuercas dentro del plantel e ideó una estructura radicalmente distinta.

Plasmada una idea ofensiva y edificado un nuevo orden, los huancaínos empezaron de cero en el Clausura 2026. Aunque el arranque fue un poco desfavorable, por el debut frustrado contra Alianza Lima, muy pronto se rehicieron con tres duelos invictos, sumando siete puntos.

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El ritmo, sin embargo, se vio frenado por un estruendoso revés frente a Sporting Cristal —mismo oponente que lo echó sin reparos de la Copa de la Liga— y un inexplicable tropiezo, en casa, a manos de CD Moquegua, uno de los coleros. Aquellas apariciones lastimeras hacían creer lo peor, pero nada más lejos de la realidad.

Con un carácter volcánico y un despliegue dictatorial, Sport Huancayo ha sacado a relucir su mejor versión futbolística a partir de la séptima jornada. El primer golpe asestado, ese que representaba la recuperación, llegó en la visita a ADT. De regreso a casa, con cierta polémica, se deshizo de Sport Boys.

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Richard Pellejero atraviesa su segundo periplo como entrenador de Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

En adelante, el ‘rojo matador’ continuó con el pie en el acelerador, mostrando un potencial desconocido con el que se llevó por delante a Comerciantes Unidos, Universidad Técnica de Cajamarca y Deportivo Garcilaso, el líder del torneo y al que desplazó para fijarse como uno de los líderes.

La marcha imperial de los de Richard Pellejero prosiguió al remontarle un duro lance a Cusco FC gracias a la iluminada aparición de sus volantes argentinos Nahuel Luján y Javier Sanguinetti. Con esa nueva puesta en escena, Sport Huancayo sigue atado en la cima y con un rendimiento pletórico, reflejado en seis victorias al hilo.

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Aspecto inquietante

Al margen del magnífico crecimiento de Sport Huancayo, existe un detalle que puede acabar afectando la secuencia impoluta del elenco: la falta de efectivos de calidad dentro de la configuración encabezada por Richard Pellejero.

Aun así, el preparador uruguayo confía que su equipo se mantendrá firme en su recorrido dentro del Torneo Clausura, amparándose en la confianza insuflada en cada entrenamiento y en la resiliencia, aquella que ha permitido evolucionar mes a mes.

Piero Magallanes, la gran novedad en la nueva convocatoria de Perú. - Crédito: Sport Huancayo

“Les hicimos creer a los jugadores que dependía de nosotros. Hace cinco fechas no queríamos mirar la tabla y ahora este golpe anímico nos hace muy bien. Teniendo un plantel muy corto, estamos haciendo cosas muy importantes”, apuntó Pellejero.

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Dentro del plantel huancaíno existe un puntual al alza como Piero Magallanes que, incluso, fue nominado por primera vez a la selección peruana. También cuenta con una promesa de la cantera como Juan David Martínez, quien comienza a pedir pista en Liga 1.