Perú

Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO HOY: segundo recorrido y ubicación de la imagen del Cristo Moreno por las calles del Centro de Lima

El itinerario contempla el paso por los alrededores de las principales instituciones públicas de Lima y un homenaje del Congreso de la República en las inmediaciones de la plaza Bolívar

Guardar
Segundo recorrido del Señor de los Milagros - Presidencia
Segundo recorrido del Señor de los Milagros - Presidencia

La imagen del Señor de los Milagros recorrerá este domingo las calles del Centro Histórico de Lima como parte de las actividades religiosas de octubre. El segundo recorrido del Cristo moreno comenzará en el santuario de Las Nazarenas y abarcará varias vías del casco antiguo de la capital peruana.

La salida está prevista para las 6:00 de la mañana, después de una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio.

El itinerario contempla calles y avenidas próximas a algunos de los principales edificios públicos de Lima, entre ellos la Municipalidad Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Arzobispado.

El Congreso de la República también participará en la jornada con un homenaje a la imagen religiosa en las inmediaciones de la plaza Bolívar, uno de los puntos previstos en el trayecto.

01:45 hsHoy

¿Cuál es la ruta de la procesión del Señor de los Milagros?

Según el recorrido previsto para esta jornada, la imagen saldrá de la Iglesia de Las Nazarenas y avanzará por la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, antes de avanzar por el jirón Carabaya y el jirón Ucayali.

La procesión continuará por la avenida Abancay y luego tomará el jirón Junín. Desde ese punto, la ruta incluirá el jirón Huanta, el jirón Áncash y el jirón Maynas, hasta retornar al jirón Junín para el tramo final.

El paso por estas vías permitirá el desplazamiento de la imagen por sectores próximos a la Plaza de Armas de Lima, donde se ubican sedes de instituciones públicas como la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Arzobispado.

La ruta también contempla un homenaje del Congreso de la República en la zona de la plaza Bolívar. Al terminar el recorrido, las andas ingresarán al monasterio de la Virgen del Carmen, donde permanecerán hasta la siguiente jornada prevista.

18 de octubre: segunda procesión desde las 6:00 a. m., con paso por jirón de la Unión, Carabaya, Ucayali, Abancay, Junín, Huanta, Áncash y Maynas. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas
18 de octubre: segunda procesión desde las 6:00 a. m., con paso por jirón de la Unión, Carabaya, Ucayali, Abancay, Junín, Huanta, Áncash y Maynas. Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas
  • Avenida Tacna.
  • Jirón Ica.
  • Jirón de la Unión.
  • Plaza Mayor de Lima.
  • Jirón Carabaya.
  • Jirón Ucayali.
  • Avenida Abancay.
  • Jirón Junín.
  • Jirón Huanta.
  • Jirón Áncash.
  • Jirón Maynas.
  • Retorno por el jirón Junín.Iglesia del Carmen, punto final de la jornada.
01:43 hsHoy

Plan de desvíos del Metropolitano por la procesión del Señor de los Milagros este 18 de octubre: así cambiará su ruta

Los usuarios del Metropolitano deberán tomar precauciones por las restricciones en el Centro de Lima. El servicio A llegará únicamente hasta la estación Quilca, mientras que el servicio C recortará su recorrido hasta la estación Central, según el mapa de desvíos

Un mapa informativo detalla las modificaciones en las rutas del Metropolitano y las estaciones cerradas durante el recorrido del Señor de los Milagros en el centro de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un mapa informativo detalla las modificaciones en las rutas del Metropolitano y las estaciones cerradas durante el recorrido del Señor de los Milagros en el centro de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Metropolitano modificará sus recorridos este domingo 18 de octubre debido a la procesión del Señor de los Milagros, una de las principales manifestaciones religiosas de Lima que congrega a miles de fieles en las calles del Centro Histórico. Los cambios contemplan desvíos en los servicios regulares A y C, además del cierre de varias estaciones ubicadas en los sectores comprometidos por el recorrido procesional.

Leer la nota completa
01:24 hsHoy

Señor de los Milagros: Metropolitano modificará sus rutas este domingo 18 y lunes 19 de octubre

Los cambios en las rutas dependerán del avance del recorrido religioso y de las disposiciones de la Policía Nacional del Perú (PNP)

ATU modifica rutas del Metropolitano y los corredores por la procesión del Señor de los Milagros en Lima - Créditos: Andina.
ATU modifica rutas del Metropolitano y los corredores por la procesión del Señor de los Milagros en Lima - Créditos: Andina.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció modificaciones en los recorridos del transporte público y restricciones vehiculares en el centro de Lima para este domingo 18 y lunes 19 de octubre, debido a la procesión del Señor de los Milagros. Ante estas medidas, recomendó a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación para evitar contratiempos durante ambas jornadas.

Leer la nota completa
01:22 hsHoy

¿Qué llevar a la procesión del Señor de los Milagros?

Para permanecer varias horas en el recorrido, conviene llevar una botella de agua, protector solar, un sombrero o gorra y un teléfono celular con batería suficiente. También es recomendable portar el documento de identidad y, si se necesita medicación durante la jornada, llevar las dosis correspondientes según la indicación médica.

Evita cargar objetos de valor o artículos innecesarios que dificulten el desplazamiento entre la multitud. Antes de salir, revisa la ruta de la procesión y los posibles desvíos vehiculares para organizar tu llegada y retorno.

01:59 hsHoy

¿Cómo llegar al santuario de Las Nazarenas para ver al Señor de los Milagros? Rutas a pie, transporte público y accesos

El santuario es uno de los principales puntos de encuentro de los fieles durante el Mes Morado. Conoce su ubicación, las alternativas de transporte público y las rutas para llegar a pie durante las jornadas procesionales

La Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas recorrió las principales calles de Lima Cercado con la imagen del Cristo de Pachacamilla. (Agencia Andina)
La Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas recorrió las principales calles de Lima Cercado con la imagen del Cristo de Pachacamilla. (Agencia Andina)

Miles de fieles se preparan para acompañar al Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre, cuando el Cristo Moreno vuelva a recorrer las calles del Centro Histórico de Lima. La segunda salida procesional del año comenzará a las 6:00 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas, donde se celebrará una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio antes del inicio del recorrido.

Leer la nota completa
00:40 hsHoy

Municipalidad de Lima prepara alfombras florales para el paso de la imagen

La Municipalidad Metropolitana de Lima rendirá homenaje al Señor de los Milagros durante su paso por la Plaza Mayor. De acuerdo con la información municipal difundida sobre la actividad, la Gerencia de Desarrollo Económico coordinará los trabajos artísticos para la elaboración de tapices florales en los exteriores del Palacio Municipal.

Las labores comenzarán durante las primeras horas de la mañana. Los vecinos y fieles podrán apreciar las creaciones desde las 8:00 de la mañana, según el horario previsto para esta actividad.

Municipalidad de Lima prepara alfombras florales para el paso de la imagen
Municipalidad de Lima prepara alfombras florales para el paso de la imagen
00:30 hsHoy

¿A qué hora sale el Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre y cuál será su recorrido?

El trayecto de las andas del Cristo Moreno incluirá las principales calles y avenidas del Centro Histórico de Lima

El recorrido del Cristo Moreno reúne cada octubre a miles de fieles que expresan su devoción durante el mes morado - Créditos: Andina.
El recorrido del Cristo Moreno reúne cada octubre a miles de fieles que expresan su devoción durante el mes morado - Créditos: Andina.

El Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles del Centro Histórico de Lima este domingo 18 de octubre de 2026, como parte de las celebraciones del mes morado. La segunda salida procesional del Cristo Moreno comprenderá avenidas y jirones del Cercado de Lima, además de una parada en la plaza de Armas para recibir homenajes de diversas instituciones públicas.

Leer la nota completa
00:00 hsHoy

Horarios del Santuario de Las Nazarenas

Señor de los Milagros
Santuario de las Nazarenas del Señor de los Milagros, Lima 2023 - Foto: Paula Elizalde / Infobae

El padre Francisco Chacón Sánchez, capellán del Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas, informó que el santuario permanecerá abierto de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche durante octubre.

Las misas comenzarán a las 6:15 de la mañana y continuarán durante el día con distintos horarios. Las confesiones estarán disponibles desde las 8:00 de la mañana. El Museo del Señor de los Milagros atenderá de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

El capellán del Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas también informó sobre la programación de Nazarenas TV para las jornadas de octubre.

Temas Relacionados

Señor de los MilagrosCristo MorenoCentro de Limaperu-noticiasProcesiónCercado de LimaCongresoPalacio de GobiernoAv.Abancay

Últimas noticias

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘rimenses’ vuelven a su guarida y lo hacen en un importante estado de momento con cinco victorias al hilo. Al frente estarán ubicadas unas ‘águilas’ que no logran alzar vuelo desde hace un mes

A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Control o formación: una crítica a los lineamientos de disciplina escolar del Minedu desde el desarrollo socioemocional

Los lineamientos clasifican las infracciones en tres niveles y contemplan suspensión y matrícula condicional, dentro de un enfoque cuestionado por priorizar penas fijas sobre medidas de formación y autorregulación estudiantil

Control o formación: una crítica a los lineamientos de disciplina escolar del Minedu desde el desarrollo socioemocional

Clima en Lima: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Lima: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

¿Cómo estará el clima en Piura este 18 de octubre?

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Cómo estará el clima en Piura este 18 de octubre?

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Huancayo este 18 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Huancayo este 18 de octubre

ÚLTIMAS NOTICIAS

Video: rescataron a dos obreros que habían quedado colgados de un séptimo piso en Formosa

Video: rescataron a dos obreros que habían quedado colgados de un séptimo piso en Formosa

Control o formación: una crítica a los lineamientos de disciplina escolar del Minedu desde el desarrollo socioemocional

“Tuve un pequeño pestañeo”: se quedó dormido mientras manejaba, chocó y volcó en el barrio porteño de Flores

El motivo por el que la IA todavía no puede reemplazarte

Desde lluvias a nubosidad: cómo estará el clima en el AMBA y el resto del país durante el Día de la Madre

INFOBAE AMÉRICA

Rápel fallido en el Alamodome: un militar cayó desde más de 30 metros de altura en una exhibición previa al partido UTSA-Navy

Rápel fallido en el Alamodome: un militar cayó desde más de 30 metros de altura en una exhibición previa al partido UTSA-Navy

Israel: la elección del 27 está tan cerrada que los partidos árabes-israelíes podrían decidir el futuro político de Netanyahu

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentarán cara a cara en su primer debate a una semana del balotaje en Brasil

Nueve presos salen por día de la cárcel en Uruguay sin un lugar adonde ir: el círculo que los expone a volver al penal

Chile declaró la emergencia climática preventiva en dos regiones tras la avalancha mortal en la cordillera de Los Andes

DEPORTES

La trama del luchador que “arruinó su carrera en 8 segundos”: se negó a saludar al presidente de UFC y sufrió un impactante nocaut

La trama del luchador que “arruinó su carrera en 8 segundos”: se negó a saludar al presidente de UFC y sufrió un impactante nocaut

El gesto de Messi contra un ex Boca tras uno de sus goles y su reacción junto a la de Rodrigo De Paul en un festejo en el triunfo del Inter Miami

Rápel fallido en el Alamodome: un militar cayó desde más de 30 metros de altura en una exhibición previa al partido UTSA-Navy

Fue mamá, dejó el fútbol profesional durante 7 años y volvió para firmar una página histórica en la Copa Libertadores femenina

Con su jefe prófugo, la barra de Racing tiene nuevo líder: sus antecedentes y la interna que genera preocupación