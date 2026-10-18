Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO HOY: segundo recorrido y ubicación de la imagen del Cristo Moreno por las calles del Centro de Lima

Segundo recorrido del Señor de los Milagros - Presidencia

La imagen del Señor de los Milagros recorrerá este domingo las calles del Centro Histórico de Lima como parte de las actividades religiosas de octubre. El segundo recorrido del Cristo moreno comenzará en el santuario de Las Nazarenas y abarcará varias vías del casco antiguo de la capital peruana.

La salida está prevista para las 6:00 de la mañana, después de una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio.

El itinerario contempla calles y avenidas próximas a algunos de los principales edificios públicos de Lima, entre ellos la Municipalidad Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Arzobispado.

El Congreso de la República también participará en la jornada con un homenaje a la imagen religiosa en las inmediaciones de la plaza Bolívar, uno de los puntos previstos en el trayecto.