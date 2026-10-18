Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO HOY: segundo recorrido y ubicación de la imagen del Cristo Moreno por las calles del Centro de Lima

La imagen del Señor de los Milagros recorrerá este domingo las calles del Centro Histórico de Lima como parte de las actividades religiosas de octubre. El segundo recorrido del Cristo moreno comenzará en el santuario de Las Nazarenas y abarcará varias vías del casco antiguo de la capital peruana.
La salida está prevista para las 6:00 de la mañana, después de una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio.
El itinerario contempla calles y avenidas próximas a algunos de los principales edificios públicos de Lima, entre ellos la Municipalidad Metropolitana, el Palacio de Gobierno y el Arzobispado.
El Congreso de la República también participará en la jornada con un homenaje a la imagen religiosa en las inmediaciones de la plaza Bolívar, uno de los puntos previstos en el trayecto.
¿Cuál es la ruta de la procesión del Señor de los Milagros?
Según el recorrido previsto para esta jornada, la imagen saldrá de la Iglesia de Las Nazarenas y avanzará por la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, antes de avanzar por el jirón Carabaya y el jirón Ucayali.
La procesión continuará por la avenida Abancay y luego tomará el jirón Junín. Desde ese punto, la ruta incluirá el jirón Huanta, el jirón Áncash y el jirón Maynas, hasta retornar al jirón Junín para el tramo final.
El paso por estas vías permitirá el desplazamiento de la imagen por sectores próximos a la Plaza de Armas de Lima, donde se ubican sedes de instituciones públicas como la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Arzobispado.
La ruta también contempla un homenaje del Congreso de la República en la zona de la plaza Bolívar. Al terminar el recorrido, las andas ingresarán al monasterio de la Virgen del Carmen, donde permanecerán hasta la siguiente jornada prevista.
- Avenida Tacna.
- Jirón Ica.
- Jirón de la Unión.
- Plaza Mayor de Lima.
- Jirón Carabaya.
- Jirón Ucayali.
- Avenida Abancay.
- Jirón Junín.
- Jirón Huanta.
- Jirón Áncash.
- Jirón Maynas.
- Retorno por el jirón Junín.Iglesia del Carmen, punto final de la jornada.
El Metropolitano modificará sus recorridos este domingo 18 de octubre debido a la procesión del Señor de los Milagros, una de las principales manifestaciones religiosas de Lima que congrega a miles de fieles en las calles del Centro Histórico. Los cambios contemplan desvíos en los servicios regulares A y C, además del cierre de varias estaciones ubicadas en los sectores comprometidos por el recorrido procesional.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció modificaciones en los recorridos del transporte público y restricciones vehiculares en el centro de Lima para este domingo 18 y lunes 19 de octubre, debido a la procesión del Señor de los Milagros. Ante estas medidas, recomendó a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación para evitar contratiempos durante ambas jornadas.
¿Qué llevar a la procesión del Señor de los Milagros?
Para permanecer varias horas en el recorrido, conviene llevar una botella de agua, protector solar, un sombrero o gorra y un teléfono celular con batería suficiente. También es recomendable portar el documento de identidad y, si se necesita medicación durante la jornada, llevar las dosis correspondientes según la indicación médica.
Evita cargar objetos de valor o artículos innecesarios que dificulten el desplazamiento entre la multitud. Antes de salir, revisa la ruta de la procesión y los posibles desvíos vehiculares para organizar tu llegada y retorno.
Miles de fieles se preparan para acompañar al Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre, cuando el Cristo Moreno vuelva a recorrer las calles del Centro Histórico de Lima. La segunda salida procesional del año comenzará a las 6:00 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas, donde se celebrará una misa de campaña presidida por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio antes del inicio del recorrido.
Municipalidad de Lima prepara alfombras florales para el paso de la imagen
La Municipalidad Metropolitana de Lima rendirá homenaje al Señor de los Milagros durante su paso por la Plaza Mayor. De acuerdo con la información municipal difundida sobre la actividad, la Gerencia de Desarrollo Económico coordinará los trabajos artísticos para la elaboración de tapices florales en los exteriores del Palacio Municipal.
Las labores comenzarán durante las primeras horas de la mañana. Los vecinos y fieles podrán apreciar las creaciones desde las 8:00 de la mañana, según el horario previsto para esta actividad.
El Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles del Centro Histórico de Lima este domingo 18 de octubre de 2026, como parte de las celebraciones del mes morado. La segunda salida procesional del Cristo Moreno comprenderá avenidas y jirones del Cercado de Lima, además de una parada en la plaza de Armas para recibir homenajes de diversas instituciones públicas.
Horarios del Santuario de Las Nazarenas
El padre Francisco Chacón Sánchez, capellán del Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas, informó que el santuario permanecerá abierto de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche durante octubre.
Las misas comenzarán a las 6:15 de la mañana y continuarán durante el día con distintos horarios. Las confesiones estarán disponibles desde las 8:00 de la mañana. El Museo del Señor de los Milagros atenderá de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
El capellán del Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas también informó sobre la programación de Nazarenas TV para las jornadas de octubre.