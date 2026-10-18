Perú fue primero: BTS repitió el plato y lució ponchos chilenos en su último concierto en Santiago

Los integrantes de BTS hicieron vibrar a sus army chilenas al lucir con ponchos y sombreros del país sureño.

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La cultura local volvió a convertirse en protagonista de uno de los momentos más comentados de la gira de BTS por Sudamérica. Durante su último concierto en Santiago de Chile, este sábado 17 de octubre, los integrantes de la agrupación coreana lucieron ponchos y sombreros inspirados en las tradiciones chilenas, un detalle que emocionó a las ARMY y que inevitablemente recordó lo sucedido días antes en Perú.

La escena tuvo un antecedente inmediato: el sábado 10 de octubre, cuando BTS cerró sus tres presentaciones en Lima, los siete integrantes aparecieron con prendas inspiradas en la cultura peruana. Ponchos, chullos y accesorios alusivos a elementos tradicionales del país acompañaron parte del tramo final de aquel espectáculo, celebrado en el Estadio San Marcos.

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De esta manera, Perú quedó asociado con la primera aparición de la agrupación con este tipo de vestimenta durante su recorrido por ambos países. Una semana después, la versión chilena del gesto volvió a conectar la música de BTS con la identidad cultural del país anfitrión.

Los integrantes del grupo surcoreano BTS visten ponchos tradicionales y sombreros chilenos en una fotografía vinculada a sus giras por Latinoamérica.

BTS volvió a sorprender a sus fans con ponchos y sombreros en Chile

El concierto de este sábado 17 de octubre marcó la tercera y última presentación de BTS en Santiago, luego de los espectáculos realizados los días 14 y 16 de octubre en el Estadio Nacional de Chile. Las tres fechas formaron parte de la gira mundial ARIRANG, con la que la agrupación regresó a los escenarios para reencontrarse con sus seguidores.

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La aparición de los integrantes con prendas vinculadas a la cultura chilena añadió un componente especial a una jornada que las ARMY esperaban desde hacía meses. Más allá del repertorio musical y de la producción escénica, el vestuario se convirtió en una manera de incorporar referencias del país al espectáculo.

Los integrantes de BTS lograron cautivar a todas sus fanáticas army al lucir ponchos y sombreros chilenos

Los ponchos y sombreros evocaron el gesto que había marcado la despedida de BTS en Lima. Para los seguidores que siguieron las presentaciones en ambos países, la coincidencia permitió establecer una comparación entre dos públicos que compartieron la emoción de recibir a la banda surcoreana.

El detalle también mostró cómo un elemento aparentemente pequeño puede adquirir protagonismo en una presentación multitudinaria. En los conciertos de BTS, las interacciones entre los artistas y sus seguidores suelen generar imágenes que circulan rápidamente por las redes sociales y prolongan la conversación mucho después de que termina la música.

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Un vistazo entre bastidores a un concierto de BTS, que muestra la llegada de los miembros y su interacción con una multitud de fans entusiasmados. Este breve vídeo resalta la energía y la pasión palpables que comparten los artistas y sus seguidores de todo el mundo.

Perú tuvo la primicia: así fue el momento que emocionó a las ARMY en Lima

Para entender por qué la aparición en Chile generó comparaciones, es necesario regresar al sábado 10 de octubre. Esa noche, BTS ofreció su tercera y última presentación en Lima, después de los conciertos del miércoles 7 y viernes 9 de octubre en el Estadio San Marcos.

Durante la recta final del espectáculo, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook aparecieron con ponchos y chullos de inspiración peruana. Algunos de los accesorios incorporaban referencias a elementos representativos del país, entre ellos llamas y toritos de Pucará.

Los siete miembros del grupo surcoreano BTS posan con ponchos y gorros de estilo peruano en el marco de sus presentaciones en América Latina.

La escena fue celebrada por el público, que encontró en aquellas prendas una muestra de cercanía con la cultura peruana. Los integrantes jugaron con los accesorios, bailaron y compartieron momentos distendidos mientras las ARMY registraban lo ocurrido con sus teléfonos.

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Los integrantes de la banda surcoreana BTS cantan sobre el escenario vestidos con ponchos tradicionales durante un concierto en Lima

El gesto adquirió un significado especial porque la visita de BTS representaba el encuentro de la agrupación con el público peruano después de 13 años. La llegada del grupo había estado acompañada por homenajes, intercambios de regalos y diferentes iniciativas de las fanáticas para mostrarles elementos de la identidad nacional.

Los ponchos y chullos terminaron convirtiéndose en una de las postales de la despedida. No fueron el único momento destacado de la noche, pero sí uno de los que permitió trasladar el entusiasmo del concierto a las redes sociales.

¡Una actuación final legendaria! No te pierdas a los miembros de BTS divirtiéndose en el escenario, bailando al ritmo de "Butter" con coloridos ponchos y originales sombreros de animales.

¿Cómo fue la despedida de BTS en su último concierto en Perú?

La tercera fecha en Lima no estuvo marcada únicamente por el vestuario. El espectáculo también incluyó canciones sorpresa, mensajes de agradecimiento y momentos emotivos que reforzaron la conexión entre los integrantes y sus seguidores.

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Uno de los detalles musicales más comentados fue la interpretación consecutiva de “House of Cards” y “UGH!”, una combinación que sorprendió a las ARMY durante el último concierto. En las tres fechas peruanas, el grupo había reservado canciones especiales para cada jornada, lo que permitió que cada presentación tuviera momentos propios.

Desde J-Hope luciendo un adorable gorro de animal hasta la energía explosiva de los miembros, ¡vive la vibrante presentación en vivo de 'House of Cards'

La despedida también estuvo marcada por los discursos de los integrantes. RM agradeció el recibimiento de las ARMY peruanas y manifestó su deseo de regresar al país. El líder recordó que habían pasado 13 años antes de que la agrupación pudiera visitar Perú y lamentó no haber tenido tiempo para conocer Machu Picchu.

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Un momento lleno de emoción durante el concierto de BTS en Perú. RM comparte unas palabras conmovedoras con ARMY, pidiendo que sonrían hasta su próximo encuentro y declarando su amor por el país. ¡La reacción del público es increíble!

V, por su parte, reconoció que no imaginaba recibir tanto cariño de los seguidores peruanos. Su frase “¡Perú es top! ¡Perú es clave!” se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la noche.

Un clip lleno de emoción y ternura donde Kim Taehyung (V) de BTS interactúa con el ARMY peruano en español, prometiendo volver y desatando la euforia de miles de fans.

Jimin también vivió una escena especial cuando las ARMY le dedicaron un saludo adelantado por su cumpleaños. La reacción del cantante se sumó a una despedida en la que la música, el humor y las muestras de afecto compartieron protagonismo.

¡Un regalo especial preparado por los fans para el cumpleaños de Jimin de BTS! Al son de una canción de cumpleaños que hizo vibrar la sala de conciertos, Jimin no pudo ocultar su inmensa emoción. Mira el video para revivir ese momento tan emotivo.

Así, el último concierto en Lima cerró una visita que había generado una gran movilización de seguidores y que dejó recuerdos que continuaron circulando en las redes sociales durante los días posteriores.

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De los ponchos peruanos a los accesorios chilenos: dos conciertos unidos por un gesto

La comparación entre Lima y Santiago surge de la secuencia de las presentaciones. Primero, el 10 de octubre, BTS incorporó prendas inspiradas en la cultura peruana durante su despedida en San Marcos. Después, el sábado 17 de octubre, el grupo volvió a lucir ponchos y sombreros, esta vez asociados con la identidad chilena.

La repetición del recurso convirtió el vestuario en un elemento de continuidad entre ambas etapas de la gira. Aunque cada presentación tuvo su propia producción y su relación particular con el público, los accesorios culturales ofrecieron una imagen reconocible para quienes siguieron el recorrido sudamericano de la banda.

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En ese contexto, la producción de los conciertos en Chile también quedó bajo la mirada de las ARMY, que compararon los detalles de ambos espectáculos. La expectativa por ofrecer una experiencia especial a los seguidores es parte de la dimensión cultural de los grandes conciertos internacionales, en los que cada ciudad busca dejar una huella propia y así pasó, ya que los integrantes se lucieron con la indumentaria del país sureño.

Los integrantes del grupo surcoreano BTS posan con ponchos y gorros tradicionales en el marco de sus presentaciones en América Latina.

BTS cerró su paso por Chile ante las ARMY del Estadio Nacional

El concierto del sábado 17 de octubre puso fin a las tres fechas programadas por BTS en Santiago. El Estadio Nacional recibió a la agrupación los días 14, 16 y 17 de octubre, como parte de la gira ARIRANG.

La expectativa por el regreso del grupo movilizó a seguidores de diferentes ciudades y países. Las ARMY organizaron actividades, intercambios de recuerdos y distintas muestras de apoyo alrededor de las presentaciones, en una experiencia que trascendió las horas del espectáculo.

Un vistazo breve pero encantador a V de BTS en acción sobre el escenario. Su enérgica actuación e interacción con los fans hacen de esto algo imperdible para cualquier ARMY.

El cierre de la serie chilena también permitió que las fanáticas se despidieran de los siete integrantes después de tres noches de música y encuentros con una comunidad que llevaba años esperando su regreso.

En medio de ese ambiente, los ponchos y sombreros se sumaron a las imágenes más representativas de la última fecha. El detalle recordó que los conciertos de BTS no se construyen únicamente a partir de las canciones: también incluyen gestos visuales, interacciones y referencias culturales que adquieren significado para el público.