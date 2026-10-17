Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

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Partidos de hoy, sábado 17 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo La jornada tendrá duelos imperdibles: Alianza Lima chocará con Atlético Garu, Deportivo Garcilaso enfrentará a Melgar, Barcelona tendrá acción con Real Betis, Unviersitario debutará con Soan, y mucho más

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 El equipo de Francisco Hervás se estrena en el torneo doméstico luego de una pretemporada con notables resultados. Del otro lado de la red, el sexteto de Vinícius Fernandes buscará hacer frente al poderío de las ’pumas’

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026 Con la reaparición de Estevan Pavez, los ‘íntimos’ recibirá a los ‘albos’ para mantenerse en la lucha por el título. Conoce los detalles del cotejo

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 1 del torneo Arranca el torneo nacional con duelos emocionantes: Alianza Lima choca con Rebaza Acosta, Universitario se mide ante Soan, San Martín enfrenta a Circolo, y mucho más