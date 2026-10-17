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Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘blanquimorados’ están ante una oportunidad ideal para seguir al alza. Al frente se ubicarán unos ‘albos’ muy alejados en la clasificación, aunque salvados, de momento, de caer en la franja del descenso

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07:55 hsHoy

¡Noche de partido! Alianza Lima vuelve al estadio Alejandro Villanueva para afrontar un partido fundamental contra Atlético Grau, válido por la jornada 12° del Torneo Clausura 2026

07:55 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido por Torneo Clausura 2026

A pesar de una seguidilla de resultados desfavorables y un juego bajo la lupa, Alianza Lima mostró su rostro más autoritario en su visita a Cusco FC, oponente al que dejó en la lona con una notable exhibición, la cual desembocó en un triunfo decisivo.

Un gol mal anulado de Kevin Quevedo heló al dueño de casa, que no pudo imponer condiciones en su hogar. Un gol en propia puerta de Pedro Díaz y otro de Álvaro Ampuero ocasionaron serios daños, que no pudieron ser arreglados pese a la aparición de Diego Soto.

Kevin Quevedo superando a Ricardo Lagos en una carrera. - Crédito: ITEA
Kevin Quevedo superando a Ricardo Lagos en una carrera. - Crédito: ITEA
07:55 hsHoy

Así llega Atlético Grau al partido por Torneo Clausura 2026

La marcha de Atlético Grau en la temporada ocasionó una profunda preocupación. Sobre todo porque cerró la primera parte entre los últimos lugares, acercándose al descenso. No obstante, su imagen mutó en el Torneo Clausura 2026.

Con mayor carácter y una idea mejor elaborada, los ‘albos’ comenzaron a remar hasta que se alejaron de la zona roja que condena a los peores. Más aliviado, el conjunto piurano se dispone a cerrar correctamente la temporada, aunque una mala seguidilla podría instalar una nueva crisis.

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Alineaciones probables del Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Fernando Gaibor, Gianfranco Chávez; Eryc Castillo, Jairo Vélez, Gaspar Gentile; Kevin Quevedo.

- Atlético Grau: Patricio Álvarez; Rodrigo Tapia, Ignacio Tapia, José Ataupillco, Gabriel Alfaro; Rafael Guarderas, Freddy Oncoy; Aldair Vásquez, Yamir Ruidíaz, Christian Vásquez; Adrián Fernández.

Raúl Ruidiaz
Raúl Ruidíaz no estará disponible para el duelo del sábado 17 de octubre ante Alianza Lima por una dolencia lumbar que lo margina de la convocatoria de Gerardo Ameli para la fecha 12 del Torneo Clausura (Atlético Grau)
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Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

L1MAX transmitirá el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura. La señal estará disponible en los servicios de televisión por cable que la incluyan en su programación, sin necesidad de una suscripción adicional ni conexión a internet.

El duelo también podrá verse a través de L1 Play, la plataforma digital de la señal, disponible para suscriptores con acceso a internet desde celulares, tabletas y computadoras.

07:55 hsHoy

Horario del Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

El duelo está pactado para las 20:30 horas de Perú. Con respecto a otros países iniciará de la siguiente manera: a las 19:30 horas de México; a las 20:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:30 horas de Venezuela, Estados Unidos, Chile y Bolivia; y a las 22:30 horas de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay.

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Últimos antecedentes del Alianza Lima vs Atlético Grau en Liga 1

• Atlético Grau 0-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2026

• Alianza Lima 2-1 Atlético Grau | Torneo Clausura 2025

• Atlético Grau 1-1 Alianza Lima | Torneo Apertura 2025

• Atlético Grau 1-0 Alianza Lima | Torneo Clausura 2024

• Alianza Lima 2-0 Atlético Grau | Torneo Apertura 2024

• Alianza Lima 2-0 Atlético Grau | Torneo Clausura 2023

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