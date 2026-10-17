Piero Cari retorna a una convocatoria con Alianza Lima por medida de Pablo Guede: a disposición para duelo contra Atlético Grau por Liga 1 2026

Pablo Guede da luz verde para la inclusión de Piero Cari en Alianza Lima, tras un recorte inexplicable. - Crédito: Difusión

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Pablo Guede es consciente de que necesita todas las herramientas posibles para encarar con fuerza el tramo final del Torneo Clausura 2026. Por ello ha recuperado a un puntual que había sido recortado de los planes hace mucho tiempo: Piero Cari. El joven mediocentro dice presente en la última lista de Alianza Lima.

Al líder argentino no le tembló la mano para desmarcar a Cari en los últimos meses y ahora no ha pensado demasiado en incluirlo nuevamente en su nómina, aunque la decisión pasa por meritocracia pura al haber destacado con Perú U20 de manera regular. Con ese desenvolvimiento hay argumentos suficientes para que haya sido nominado con miras al cotejo contra Atlético Grau, en Matute.

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La ausencia de Piero Cari en las últimas convocatorias despertó dudas en Alianza Lima, aunque la dirigencia insiste en que el juvenil sigue siendo parte del proyecto. (Alianza Lima)

Con el joven futbolista a disposición, Pablo Guede tiene una opción más de la que echar mano dentro del mediocampo. Su perfil creativo, asociativo y decisivo, cuando suele fijarse en el área para acompañar acciones en ataque, puede ser sustancial para revolucionar un juego entrampado, situación que se ha apreciado a lo largo del periodo.

Se espera que Piero Cari se estacione como una alternativa de cambio en la banca de suplentes, dado que existe una columna vertebral sólida en el ecuador de la cancha, que goza de la confianza y respaldo del argentino, en cuyas manos está seguir ajustando detalles en el equipo para que el margen de distancia en la cima del Clausura 2026 no sea más largo.

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El jugador de Alianza Lima marcó el segundo tanto de la 'bicolor' en amistoso. Créditos: FPF.

Cari repotenciado

Sin espacio en Alianza Lima, Piero Cari se dedicó a seguir trabajando en las sesiones de práctica ya sea en EGB y Matute. A la par, respondió a los llamados de la selección peruana Sub-20 para entrenar bajo la atención de Thiago Kosloski, quien apreció su entrega y a manera de recompensa le dio entrada en su nómina de duelos de fogueo.

El punto de eclosión del talento aliancista llegó en los Juegos Suramericanos 2026, donde se desató con un puñado de goles que fueron decisivos no solo para que Perú superase la Fase de Grupos, también para que se colgase la medalla de bronce, rompiendo una sequía de más de tres décadas sin metales.

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Piero Cari ha disputado partidos entre amistosos y oficiales con Perú U20. - Crédito: ITEA

Tras el éxito, y responde a otros llamados más para encarar juegos de carácter amistoso, Piero Cari fue citado por Pablo Guede para integrarse a una mini temporada, en Cieneguilla, mientras se daba un parate FIFA.

En ese espacio, el argentino hizo mucho hincapié en aspectos tácticos y resoluciones en ataque. Desde luego que hubo, además, una atención en el desempeño del mediocentro, de 19 años, que está en óptimas condiciones para volver al ruedo en Liga 1 2026.

El volante de Alianza Lima, capitán del seleccionado que dirige Thiago Kosloski, abrió la cuenta en la victoria nacional ante los 'sureños' en Rosario. Crédito: Instagram Movistar Deportes.

Cierre clave

Alianza Lima afrontará una serie de cinco partidos frente a rivales del fútbol peruano. El calendario comenzará con el duelo ante CD Moquegua y continuará con el enfrentamiento contra Sporting Cristal.

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Después, el conjunto ‘blanquiazul’ se medirá como local ante Cienciano, en un encuentro que forma parte de esta seguidilla de compromisos.

El contrato del ecuatoriano, vigente hasta 2028, no será un freno: el club victoriano recibirá una compensación económica por cederlo, mientras la dirigencia ya analiza nombres para cubrir la vacante que dejará su partida (Alianza Lima)

El cuarto partido será ante Los Chankas, en condición de visitante. La disciplina aliancista deberá trasladarse para disputar este encuentro fuera de casa.

La serie concluirá con el partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca, que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva.