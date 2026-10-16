Magaly Medina recuerda su ingreso a prisión a 18 años de su encarcelamiento y cuestiona el nuevo pedido de Jefferson Farfán: “Fue una etapa dolorosa”

Magaly Medina recordó que su ingreso a prisión, ocurrido el 16 de octubre de 2008, coincidió con la celebración de su hermano menor y alteró una tradición familiar.

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A 18 años de su ingreso a prisión, Magaly Medina recordó la fecha como uno de los episodios más difíciles de su vida personal y profesional. En entrevista con Infobae Perú, la conductora señaló que el 16 de octubre conserva un significado agridulce debido a que coincide con la celebración de su hermano menor, y cuestionó el pedido de Jefferson Farfán para que se revoque su pena de servicio comunitario y sea enviada otra vez a la cárcel.

“Son siempre los 16 de octubre unas fechas que tienen un sabor agridulce”, expresó la presentadora al rememorar el día de 2008 en que fue recluida. La conductora explicó que esa fecha coincide con el santo de su hermano, a quien definió como el más apegado a ella.

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Según relató, antes de su encarcelamiento, la familia solía reunirse para almorzar y festejar. Sin embargo, la detención cambió el significado de la jornada. “Iba a haber un almuerzo familiar. Por supuesto, almuerzo familiar que aquel día fatídico no se celebró”, sostuvo.

Este 16 de octubre de 2026, su hermano se encontraba en Cusco como parte del equipo logístico del Team Dyer y celebró allá. Sin embargo, espera reunirse con él cuando retorne a Lima. “Ya cuando él regrese supongo que nos juntaremos en familia”, manifestó.

El futbolista Paolo Guerrero y la conductora Magaly Medina protagonizaron un juicio por difamación que concluyó con una condena de prisión en 2008.

“No hay nada peor para un ser humano que te quiten tu libertad”

La conductora afirmó que su ingreso a prisión fue el momento más duro de sus 29 años de carrera al frente de Magaly TV, la firme. En ese periodo, atravesó dificultades económicas y familiares debido a la imposibilidad de administrar directamente sus recursos.

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“Para mí la cárcel fueron los momentos más terribles de estos 29 años que llevo conduciendo, produciendo y dirigiendo Magaly TV, la firme”, declaró. “Fue una etapa dolorosa porque no hay nada peor para un ser humano que te quiten tu libertad”, agregó.

Medina recordó que entonces era la principal responsable del sostenimiento de su familia. Tenía a su cargo a sus padres —su padre aún estaba vivo—, a su hijo y los gastos de su hogar. La imposibilidad de acceder a sus cuentas bancarias y atender pagos pendientes agravó la situación.

Agentes policiales escoltan a la presentadora Magaly Medina entre un grupo de periodistas durante su traslado al penal de mujeres de Santa Mónica.

“Estar en la cárcel sin poder siquiera ver económicamente por ellos, sin tener cómo manejar mis cuentas bancarias, no saber qué hacer para que todos los gastos sigan pagándose, fue terrible”, indicó.

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La periodista relató que estuvo cerca de perder un departamento porque no pudo pagar la hipoteca durante el tiempo que permaneció recluida. “Yo no confiaba en nadie para que me manejara mis cuentas, para hacer ese tipo de pagos tan personales”, explicó.

Un fotomontaje con la imagen de Magaly Medina rememora el proceso judicial que derivó en su encarcelamiento por difamación en Perú.

Medina considera que Farfán actúa por un “resentimiento” personal

Al referirse al pedido judicial impulsado por Jefferson Farfán, Medina afirmó que el exfutbolista busca que vuelva a prisión por una motivación personal. “Supongo que para algunos, para mis odiadores, es un gran triunfo. Por eso gente como Farfán insiste en querer mandarme a la cárcel”, sostuvo.

La conductora planteó que las sanciones de cárcel deben estar dirigidas contra responsables de delitos graves. “Nosotros debemos en el Perú insistir en mandar a la cárcel a los criminales, a los delincuentes, a los corruptos, a los violadores”, señaló a Infobae Perú.

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Para Medina, el pedido de Farfán no responde a una defensa de principios, sino a una controversia originada por las imágenes difundidas en 2019 por su programa. “La gente ya lo percibe así: es alguien que está obsesionado en mandarme a la cárcel solo porque tiene resentimientos y odios personales. Para él esto es una vendetta”, expresó.

La presentadora cuestionó cuál habría sido el daño que reclama el exdelantero. “¿Qué le afectó? ¿Que yo lo mostrara con su ex Yahaira?”, dijo en referencia a Yahaira Plasencia.

Medina sostuvo que las imágenes mostraban una reunión en la terraza del edificio donde vivía Farfán y que la escena podía observarse desde la vía pública. “¿Cuál es la violación de intimidad? ¿Me metí a su cuarto, al interior? No”, afirmó.

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Magaly Medina y Jefferson Farfán mantienen un enfrentamiento legal que involucra la sustitución del magistrado a cargo del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según indicó, su programa registró cómo los integrantes de la orquesta de Plasencia se retiraron de la reunión, mientras la cantante permaneció en el departamento del futbolista. La conductora señaló que ello ocurrió después de que se conociera que la cantante salsera había mantenido una relación con otra persona durante su vínculo con Farfán.

“Eso fue lo que a él le molestó, no que se violara su intimidad, porque ahí no se violó ninguna intimidad”, manifestó.

La audiencia para evaluar el pedido de Farfán será el 12 de noviembre

Medina también rechazó que se haya utilizado un dron para captar las imágenes que originaron el proceso. “Me acusaron de haber usado un dron. Nunca se comprobó que había un dron, siempre fue una cámara”, señaló.

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La conductora consideró que el expediente presenta irregularidades y cuestionó que la sentencia haya sido confirmada en distintas instancias. “Este proceso tuvo muchos vicios y yo no sé por qué se le ratificó la sentencia una y otra vez”, indicó.

Tras la condena por violación agravada de la intimidad, el Poder Judicial impuso a Medina dos años y ocho meses de prisión efectiva, pena que fue convertida en 138 jornadas de servicio comunitario. La reparación civil, que inicialmente ascendía a $ 500 mil, fue reducida a $ 300 mil en segunda instancia.

La conductora precisó que mantiene un proceso ante un juzgado constitucional y espera que se programe la vista de la causa. Mientras tanto, el 39° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima fijó para el jueves 12 de noviembre, una nueva audiencia para escuchar a las partes y evaluar el pedido de Farfán.

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La magistrada Sandra Elizabeth Mori Saavedra también solicitó a la Subdirección del Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que informe cuántas jornadas de servicio comunitario han completado Medina y su productor.

Magaly Medina responde a las declaraciones de Jefferson Farfán sobre el cumplimiento de la reparación civil y el servicio comunitario con el Palacio de Justicia de Lima de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)