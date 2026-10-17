Taxista es asesinado a balazos en Cercado de Lima: sicario le disparó a quemarropa en la avenida Colonial

Cobertura periodística nocturna sobre el asesinato con disparos de arma de fuego a un taxista en la vía pública. La emisión televisiva muestra el automóvil de la víctima delimitado por una cinta de seguridad policial, la intervención de peritos de criminalística inspeccionando el área y entrevistas a testigos en el lugar del suceso. | América Noticias

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Un taxista de 32 años, identificado como Alejandro Temoche Valdez, fue asesinado a balazos en la avenida Colonial, a pocas cuadras del cruce con la avenida Universitaria, en el Cercado de Lima. Según los testimonios recogidos en el lugar, un automóvil rojo le cerró el paso y un sujeto armado descendió del vehículo para dispararle a quemarropa.

El ataque ocurrió la noche del viernes 16 de octubre después de que la víctima dejara a sus pasajeros. Tras recibir varios impactos de bala en el rostro y el pecho, el hombre murió en el interior de su taxi.

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Familiares rechazan versiones sobre la víctima

Tras el homicidio, personas cercanas a Alejandro Temoche Valdez llegaron hasta la escena del crimen e indicaron que trabajaba como taxista convencional. Negaron que se dedicara al colectivo o estuviera involucrado en alguna mafia.

Uno de sus conocidos afirmó que el hombre había regresado de viaje hacía aproximadamente dos meses y sostuvo que no tenía conocimiento de que hubiera recibido amenazas.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú custodian la escena del asesinato de un taxista en Cercado de Lima, junto al retrato del conductor. (Infobae)

La Policía informó que Temoche Valdez registraba una requisitoria vigente por el presunto delito de receptación. Este dato generó cuestionamientos por parte de sus familiares, quienes rechazaron que se lo vinculara con actividades delictivas sin que se esclarecieran las circunstancias del caso.

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Una familiar que llegó a la escena del crimen pidió a los periodistas verificar la información antes de difundir versiones sobre la víctima y negó que esta hubiera estado involucrada en robos.

Depincri Callao investiga el crimen

Agentes policiales llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan esclarecer el asesinato. También acudieron efectivos del Callao para apoyar en las labores de investigación, pese a que el crimen ocurrió en el Cercado de Lima.

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Callao. Las autoridades deberán determinar la identidad de los responsables, establecer el móvil del ataque y reconstruir las circunstancias en las que se produjo el homicidio.

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Terror en el transporte de Lima

La violencia contra los trabajadores del transporte se produce en un contexto de persistencia de los homicidios en la capital. Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), Lima acumulaba 602 homicidios entre enero y la fecha de corte del registro consultado en octubre de 2026, mientras que a nivel nacional se contabilizaban 1.612 casos.

Los ataques contra conductores también han evidenciado el impacto de la violencia armada en el transporte. De acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se registraron 214 atentados vinculados a presuntos actos de extorsión contra el transporte público en Lima Metropolitana y Callao. Estos hechos dejaron 152 fallecidos y 131 heridos, entre conductores, pasajeros y cobradores. Los conductores representaron el 69,3 % de las víctimas.

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El informe también señala que el 97,7 % de los atentados con víctimas fue perpetrado con armas de fuego. Asimismo, entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron 126 ataques contra el transporte público en Lima y Callao, de los cuales 87 dejaron personas fallecidas o heridas.