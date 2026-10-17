Perú Sub 19 vs Deportivo Wanka: día, hora, canal TV del duelo por estreno de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Perú Sub 19 participará en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 como una de las novedades del campeonato. El seleccionado nacional ingresará al torneo después de obtener la medalla de plata y clasificar a la Copa del Mundo.
La presencia del equipo busca sumar competencia antes de los compromisos internacionales de la categoría. El plantel tendrá la posibilidad de enfrentar de forma regular a los clubes participantes de la liga.
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El entrenador Marcello Bencardino presentó una convocatoria con jugadoras de las selecciones Sub 17 y Sub 19. La decisión forma parte de la preparación para el próximo Sudamericano y el Mundial de las respectivas categorías.
Perú Sub 19 vs Wanka: programación del debut
Perú Sub 19 debutará ante Deportivo Wanka en la Liga Peruana de Vóley 2026/27, en el estreno del seleccionado juvenil dentro del campeonato nacional.
El partido corresponde a la primera fecha y se jugará el domingo 18 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La programación establece el inicio del encuentro a las 14:15 horas.
Canal TV para ver Perú vs Wanka por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026/27 por señal abierta. Los partidos podrán verse por el canal 2 y la señal 702 en alta definición, sin necesidad de una suscripción.
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Los aficionados también tendrán acceso a las jornadas mediante la página web y la aplicación oficial de la televisora.
Infobae Perú realizará la cobertura de la competencia con previas, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.
Así será la participación de Perú sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Perú Sub 19 competirá en la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 como el duodécimo equipo del campeonato. El seleccionado nacional tendrá puntaje y aparecerá en la tabla de posiciones.
Su presencia, no obstante, no influirá en la clasificación a la segunda etapa. La selección no disputará esa instancia ni podrá obtener un cupo dentro de la definición del torneo.
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La participación busca que las voleibolistas sumen competencia antes de sus próximos compromisos internacionales. Las jugadoras convocadas podrán alternar entre sus clubes y la ‘blanquirroja’.
La prioridad será para el combinado dirigido por Marcello Bencardino. Fernanda Pinto, por ejemplo, podrá jugar por la Universidad San Martín si Martín Ambrosini la requiere, aunque deberá incorporarse a la selección si el técnico argentino no la considera.
Las elegidas de Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Marcello Bencardino presentó la convocatoria de Perú para la Liga Peruana de Vóley 2026/27, integrada por jugadoras de las categorías Sub 17 y Sub 19.
Entre las novedades figura el retorno de una voleibolista que no formó parte del plantel que disputó el Campeonato Sudamericano en Maracaibo. Aquella ausencia había generado polémica.
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Puntas
- Gianella Anchante
- Francesca Bernuy
- Nahir Cueva
- Cristina Ventocilla
- Dara Herrada
- Brianna Odría
- Milagros Solis
- Valentina Valera
Armadoras
- Raphaela Carrillo
- Susana García
- Marcela Manrique
- Mireya Maldonado
Centrales
- Marita Delgado
- Zoe Koechlin
- Avril Moran
- Kiara Lazo
- Danna Silva
Líberos
- Sofia Matheus
- Vannia Adrianzen
- Kaori Mendoza
- Sofia Olavarria
Opuestas
- Gabriela Reyes
- Tamara Galdós
- Fernanda Pinto
- Cielo Quispe
Comando técnico
- Jefe de equipo: Antonio Rizola
- Director técnico: Marcello Bencardino
- Asistente técnico: Manuel Gonzales
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