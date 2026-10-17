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Perú Sub 19 vs Deportivo Wanka: día, hora, canal TV del duelo por estreno de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

La ‘Blanquirroja’ participará por primera vez en el torneo nacional y hay mucha expectativa. Será el equipo número 12 y solo jugará en la Fase 1. Entérate todos los detalles

Perú Sub 19 se medirá con Deportivo Wanka por la Liga Peruana de vóley 2026/2027.
Perú Sub 19 se medirá con Deportivo Wanka por la Liga Peruana de vóley 2026/2027.
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Perú Sub 19 participará en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 como una de las novedades del campeonato. El seleccionado nacional ingresará al torneo después de obtener la medalla de plata y clasificar a la Copa del Mundo.

La presencia del equipo busca sumar competencia antes de los compromisos internacionales de la categoría. El plantel tendrá la posibilidad de enfrentar de forma regular a los clubes participantes de la liga.

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El entrenador Marcello Bencardino presentó una convocatoria con jugadoras de las selecciones Sub 17 y Sub 19. La decisión forma parte de la preparación para el próximo Sudamericano y el Mundial de las respectivas categorías.

Perú Sub 19 vs Wanka: programación del debut

Perú Sub 19 debutará ante Deportivo Wanka en la Liga Peruana de Vóley 2026/27, en el estreno del seleccionado juvenil dentro del campeonato nacional.

El partido corresponde a la primera fecha y se jugará el domingo 18 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. La programación establece el inicio del encuentro a las 14:15 horas.

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Canal TV para ver Perú vs Wanka por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026/27 por señal abierta. Los partidos podrán verse por el canal 2 y la señal 702 en alta definición, sin necesidad de una suscripción.

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Los aficionados también tendrán acceso a las jornadas mediante la página web y la aplicación oficial de la televisora.

Infobae Perú realizará la cobertura de la competencia con previas, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Así será la participación de Perú sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Perú Sub 19 competirá en la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 como el duodécimo equipo del campeonato. El seleccionado nacional tendrá puntaje y aparecerá en la tabla de posiciones.

Su presencia, no obstante, no influirá en la clasificación a la segunda etapa. La selección no disputará esa instancia ni podrá obtener un cupo dentro de la definición del torneo.

La participación busca que las voleibolistas sumen competencia antes de sus próximos compromisos internacionales. Las jugadoras convocadas podrán alternar entre sus clubes y la ‘blanquirroja’.

La prioridad será para el combinado dirigido por Marcello Bencardino. Fernanda Pinto, por ejemplo, podrá jugar por la Universidad San Martín si Martín Ambrosini la requiere, aunque deberá incorporarse a la selección si el técnico argentino no la considera.

Gino Vegas, presidente de la FPV, dio detalles de los objetivos del combinado nacional en el torneo nacional. (La Cátedra Deportes)

Las elegidas de Perú Sub 19 en la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Marcello Bencardino presentó la convocatoria de Perú para la Liga Peruana de Vóley 2026/27, integrada por jugadoras de las categorías Sub 17 y Sub 19.

Entre las novedades figura el retorno de una voleibolista que no formó parte del plantel que disputó el Campeonato Sudamericano en Maracaibo. Aquella ausencia había generado polémica.

Puntas

  • Gianella Anchante
  • Francesca Bernuy
  • Nahir Cueva
  • Cristina Ventocilla
  • Dara Herrada
  • Brianna Odría
  • Milagros Solis
  • Valentina Valera

Armadoras

  • Raphaela Carrillo
  • Susana García
  • Marcela Manrique
  • Mireya Maldonado

Centrales

  • Marita Delgado
  • Zoe Koechlin
  • Avril Moran
  • Kiara Lazo
  • Danna Silva

Líberos

  • Sofia Matheus
  • Vannia Adrianzen
  • Kaori Mendoza
  • Sofia Olavarria

Opuestas

  • Gabriela Reyes
  • Tamara Galdós
  • Fernanda Pinto
  • Cielo Quispe

Comando técnico

  • Jefe de equipo: Antonio Rizola
  • Director técnico: Marcello Bencardino
  • Asistente técnico: Manuel Gonzales
Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027
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