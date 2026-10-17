Mario Hart confiesa que se asustó por llamada de Korina Rivadeneira: pensó que le reclamaría por un vestido

Mario Hart creyó que Korina Rivadeneira le pediría explicaciones por un vestido

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Mario Hart reveló que imaginó “lo peor” cuando recibió una llamada inesperada de Korina Rivadeneira, sin saber que ella participaba en un programa de televisión en vivo. El piloto creyó que la madre de sus hijos se comunicaría para pedirle explicaciones por un vestido que habría aparecido roto tras una mudanza.

El hecho ocurrió mientras Korina Rivadeneira era parte de ‘Qué Mañana’, espacio de Willax TV conducido por Gian Piero Díaz. La actriz venezolana llamó a su esposo como parte de una dinámica del programa, aunque Hart desconocía que la conversación se emitía al aire y que varias de las preguntas formaban parte de un reto.

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El exintegrante de realities contó después que el contacto lo descolocó desde el inicio. Explicó que poco antes había dejado a sus hijos y que él y Rivadeneira suelen resolver asuntos cotidianos por mensajes, no mediante llamadas telefónicas.

“¡Qué raro!, dije, somos más de WhatsApp”, recordó Mario Hart al referirse a su primera reacción. La sorpresa aumentó cuando escuchó las referencias de Rivadeneira a situaciones que él no lograba ubicar.

Mario Hart imaginó un reclamo de Korina

La conversación tomó otro rumbo cuando Korina Rivadeneira mencionó un vestido que presuntamente se había dañado. Para Hart, ese detalle pareció confirmar que la llamada escondía un problema doméstico del que él podía terminar involucrado.

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“Mi primera reacción es: ‘Seguro me va a querer cobrar el vestido’. De repente es un vestido que me va a echar la culpa”, relató el piloto durante una entrevista posterior.

Korina Rivadeneira participa en un reto telefónico a Mario Hart junto al conductor Gian Piero Díaz en el programa Qué Mañana.

Hart explicó que intentó reconstruir qué podía haber ocurrido. Según dijo, Lorena, la persona que trabaja en su casa, empezó a laborar allí después de que él se mudó. Esa circunstancia llevó al conductor a descartar inicialmente que pudiera saber algo sobre una prenda rota o sobre las razones de un reclamo.

La comunicación incluyó, además, referencias a las arepas, el desayuno de sus hijos, una pizarra y una máscara. Cada tema incrementó la confusión de Hart, que no entendía la relación entre los comentarios de su esposa ni el motivo de la llamada.

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“Cuando dice que me voy a poner como un león, dije: ‘¿Qué?’, pero lo dejé pasar. Después viene lo del vestido y dije: ‘¿Qué vestido?’”, sostuvo. El piloto interpretó que podía tratarse de una situación que requería una explicación inmediata, aunque no encontraba el antecedente.

La intervención de Gian Piero Díaz

La conversación continuó hasta que Gian Piero Díaz intervino para revelar que el intercambio respondía a una dinámica de su programa. Su aparición permitió que Hart entendiera que la llamada no tenía relación con una discusión por la mudanza ni con una prenda dañada.

El conductor ingresó en un momento que, según el relato de Hart, evitó que el diálogo se prolongara en medio de la incertidumbre. El piloto dijo que, hasta ese instante, había intentado seguir la conversación y responder sin mostrar que desconocía por completo el contexto.

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“Entró Piero y salvó la situación”, comentó Hart, quien señaló que luego pudo ver el video completo de la secuencia. Al observar su reacción desde afuera, aseguró que terminó riéndose de las expresiones que tuvo durante la llamada.

“Yo hace tiempo no me siento a hablar… De ahí lo he visto y me maté de risa con las reacciones. Al final, Piero entró en el mejor momento que tenía que entrar”, afirmó.

Korina Rivadeneira pone a prueba a Mario Hart en un animado juego de palabras en el programa 'Qué Mañana'. ¡No te pierdas este momento lleno de diversión! Video: Willax TV / Qué mañana

La escena mostró el desconcierto de Mario Hart ante una comunicación que asumió como privada y que, en realidad, formaba parte de un segmento televisivo. La mención del vestido y otros objetos cotidianos llevó al piloto a pensar que enfrentaba un reclamo, hasta que la intervención de Díaz despejó la situación.

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