Perú

Resultados examen de admisión San Marcos 2027-I: LINK oficial de la prueba de este sábado 17 de octubre

Los postulantes que rindieron la evaluación este sábado pueden consultar sus resultados en el portal oficial de la Oficina Central de Admisión de San Marcos

Simulacro del examen de admisión de San Marcos esta es la fecha límite para la inscripción
La UNMSM recomendó consultar únicamente sus canales oficiales para verificar los puntajes y evitar páginas no autorizadas que puedan difundir información incorrecta - Créditos: San Marcos.
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) organizó este sábado 17 de octubre la primera jornada de su examen de admisión 2027-I, dirigida a los postulantes de las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, y Ciencias Jurídicas y Sociales. Desde tempranas horas, cientos de jóvenes llegaron a la ciudad universitaria para rendir la evaluación y competir por una vacante en una de las instituciones públicas de educación superior más antiguas del continente.

En los exteriores del campus, la expectativa acompañó a los aspirantes que buscaban alcanzar una de las plazas disponibles. Padres y familiares acudieron para brindarles apoyo antes del ingreso, mientras el personal encargado verificaba el acceso de los participantes. La jornada se desarrolló bajo medidas de seguridad y supervisión de las autoridades universitarias, como parte de las acciones destinadas a garantizar el orden durante la aplicación de la prueba.

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LINk de los resultados del examen de admisión de San Marcos 2027-I

Los postulantes que participaron en esta primera fecha pueden revisar la información correspondiente a su desempeño a través del portal oficial de la Oficina Central de Admisión. La plataforma habilitada por la universidad permite acceder a los resultados del proceso correspondiente al ciclo académico 2027-I.

Para conocer si obtuvieron una vacante, los interesados deben ingresar al siguiente enlace: https://admision.unmsm.edu.pe/portal/admision2027-i/

La institución recomienda utilizar exclusivamente sus canales oficiales para verificar los puntajes y evitar páginas no autorizadas que puedan difundir información incorrecta. Asimismo, es importante revisar cuidadosamente los datos ingresados al momento de efectuar la búsqueda.

Cientos de postulantes luchan por una de las vacantes en la UNMSM - Créditos: San Marcos.
Cientos de postulantes luchan por una de las vacantes en la UNMSM - Créditos: San Marcos.

¿Cómo revisar los resultados del examen de admisión?

Los aspirantes deben seguir una serie de pasos para localizar la información correspondiente a su participación en la evaluación. El procedimiento se realiza de manera virtual y requiere identificar la carrera elegida durante la inscripción.

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  • Ingresar al portal oficial de la Oficina Central de Admisión de la UNMSM.
  • Buscar la sección correspondiente a los resultados del examen de admisión 2027-I.
  • Seleccionar la carrera profesional a la que se postuló, de acuerdo con las opciones disponibles en la plataforma.
  • Introducir el código de postulación o los apellidos del participante, según los campos habilitados.
  • Verificar la información que aparece en pantalla y comprobar que corresponda a los datos personales del aspirante.

La consulta permite conocer el resultado individual del proceso de selección. Por ello, se aconseja comprobar que la búsqueda se realice en el sitio institucional y evitar compartir información personal en páginas ajenas a la universidad.

Cientos de jóvenes acudieron a la ciudad universitaria desde tempranas horas para competir por una vacante en la Decana de América - Créditos: UNMSM.
Cientos de jóvenes acudieron a la ciudad universitaria desde tempranas horas para competir por una vacante en la Decana de América - Créditos: UNMSM.

¿Cuándo continuará el examen de admisión 2027-I?

El cronograma de ingreso contempla otras jornadas de evaluación para postulantes de diferentes áreas académicas. De esta manera, la UNMSM completará progresivamente las pruebas correspondientes al proceso de admisión del ciclo 2027-I.

Los aspirantes que todavía no rindieron el examen deben consultar el calendario y las indicaciones publicadas por la Oficina Central de Admisión para conocer las fechas que les corresponden. La universidad mantiene sus canales institucionales como referencia para comunicar información sobre el procedimiento, las evaluaciones y los resultados.

La publicación de los puntajes representa uno de los momentos más esperados por los participantes, quienes buscan iniciar su formación profesional en San Marcos. Por ello, revisar el portal oficial será fundamental para conocer el desenlace de esta primera jornada.

Cronograma por áreas

  • Domingo 18 de octubre de 2026: Ciencias Básicas (área B) e Ingenierías (área C).
  • Sábado 24 de octubre de 2026: Ciencias de la Salud (área A, excepto Medicina Humana).
  • Domingo 25 de octubre de 2026: Escuela Profesional de Medicina Humana.

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