Taehyung, de BTS, es comparado con Christian Domínguez por repetir sus frases en cada país: “¿Somos tu Tarazona?”

Taehyung, de BTS, es comparado con Christian Domínguez por repetir sus frases en cada país.

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Las ARMY peruanas convirtieron a Taehyung en “Taehyung Domínguez” luego de notar que el integrante de BTS repitió en Chile algunas frases que ya había utilizado durante los conciertos de Lima. Lejos de tomarlo como una queja, las fanáticas respondieron con humor y difundieron memes que comparan los mensajes del artista con las frases románticas que Christian Domínguez habría dedicado a distintas parejas.

La broma se instaló después de la primera presentación de BTS en Chile. Durante su encuentro con las ARMY en el Estadio Nacional, Kim Taehyung, conocido como V, contó que había probado empanadas, aseguró que “estaban la raja” y destacó la energía del público chileno. Luego lanzó una frase que conectó de inmediato con uno de los memes más populares del país: “Chile, mejor país de Chile”.

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Para las seguidoras peruanas, las palabras de V recordaron inevitablemente a su discurso durante el primer concierto de BTS en Lima. En aquella oportunidad, el cantante habló de su llegada al país, mencionó que había probado ceviche, elogió a las ARMY locales y cerró con una frase que quedó grabada entre las asistentes: “Perú es clave”.

La similitud entre ambos mensajes desató la creatividad de las redes sociales. “Ya no es Kim Taehyung, ahora es Taehyung Domínguez”, escribió una usuaria. Otra publicación resumió la reacción de las fanáticas peruanas con una pregunta: “¿Somos tu Tarazonas?”.

El origen de “Taehyung Domínguez”

Los memes hacen referencia a la percepción de que V adapta un mensaje similar en cada país que visita con BTS. La fórmula, según las publicaciones difundidas por ARMY de América Latina, incluye probar un plato típico, destacar la energía del público, preguntar si volverían a recibirlo de la misma manera y, finalmente, lanzar una frase que celebra la identidad local.

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La comparación con Christian Domínguez se convirtió en una broma recurrente entre las fanáticas peruanas. En redes, algunas usuarias señalaron que Taehyung parecía utilizar el mismo “floro” en cada ciudad, aunque con cambios relacionados con la gastronomía, los modismos y los memes propios de cada país.

“BTS con todo Latinoamérica: fueron el mejor público, ustedes son muy sexys”, escribió una seguidora en una publicación que recopilaba distintos mensajes atribuidos al cantante durante la gira.

El humor no estuvo dirigido a cuestionar el cariño de V hacia el público peruano. Por el contrario, las ARMY tomaron el tema como una señal de cercanía y una oportunidad para recordar los momentos que el artista compartió durante las tres fechas en el Estadio San Marcos.

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La reacción también reveló uno de los rasgos más característicos del fandom: la capacidad de transformar discursos, gestos, frases y detalles de un concierto en bromas internas que circulan rápidamente entre miles de seguidores.

Mientras en Chile las ARMY celebraban que V utilizara el popular “Chile, mejor país de Chile”, en Perú las fanáticas recuperaron el recuerdo de “Perú es clave” y lo mezclaron con referencias a la farándula local.

Los memes en redes sociales apodaron al integrante de BTS como “Taehyung Domínguez”. Bousnid.

“Perú es clave”: el mensaje de Taehyung en Lima

Taehyung protagonizó uno de los momentos más comentados del primer concierto de BTS en Lima, realizado el 7 de octubre en el Estadio San Marcos. Durante su discurso final, el cantante habló sobre su llegada al país y compartió con el público una experiencia gastronómica.

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“Hoy llegué a Perú y comí ceviche”, dijo V ante los gritos de las asistentes. La frase fue celebrada por las ARMY, que esperaban conocer las impresiones de los integrantes de BTS durante su primera visita al país.

Después de mencionar el plato peruano, Taehyung anunció que había descubierto algo más durante su estadía. “Y descubrí algo más”, expresó, mientras las tribunas reaccionaban con expectativa.

El cantante se refirió entonces a la respuesta que había recibido en el estadio. “Las ARMY de Perú tienen una energía increíble”, afirmó. La frase elevó los gritos del público y abrió paso a una pregunta que terminó por marcar el encuentro.

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“Si vuelvo a Perú, ¿me van a recibir así otra vez?”, preguntó Taehyung. El Estadio San Marcos respondió con una ovación, pero el artista pidió que gritaran más fuerte porque no podía escuchar con claridad.

“¿Qué? ¿No los escucho? ¿No los escucho?”, insistió V, mientras las ARMY respondían nuevamente de forma afirmativa.

Luego de escuchar al público, el integrante de BTS hizo una pausa y lanzó una frase que se convirtió en tendencia entre las seguidoras peruanas: “Perú es clave”.

La expresión fue celebrada durante las otras dos fechas que BTS ofreció en Lima, los días 9 y 10 de octubre. Además, se mantuvo vigente en redes sociales incluso después de que la agrupación dejara el país para continuar con sus actividades en Chile.

Revive el inolvidable momento del primer concierto de BTS en Perú, donde V (Taehyung) y Jungkook sorprendieron al ARMY hablando español, usando la jerga '¿Qué fue causa?' y declarando que 'Perú es clave'.

“Chile, mejor país de Chile” y “tienen una energía muy bacán”

La primera fecha de BTS en Chile tuvo una dinámica similar. V habló en español, destacó la energía del público y contó que había probado empanadas durante su llegada al país.

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“Llegué a Chile y comí empanadas”, dijo el artista. Luego agregó una expresión chilena que generó risas y gritos: “Estaban la raja”.

Taehyung también destacó a las ARMY chilenas. “Las ARMY de Chile tienen una energía muy bacán”, señaló durante el concierto, antes de preguntar si sería recibido de la misma forma en una futura visita.

Finalmente, el cantante utilizó uno de los memes nacionales más reconocidos: “Chile, mejor país de Chile”. La frase provocó una reacción inmediata en el Estadio Nacional y se viralizó entre las seguidoras chilenas.

La cercanía de V con los modismos locales fue uno de los aspectos más comentados de la jornada. Su intervención mostró que el cantante preparó referencias específicas para conectar con el público chileno, de la misma manera que en Lima habló del ceviche, las ARMY peruanas y la frase “Perú es clave”.

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Para las fanáticas, esa repetición no redujo la emoción de los mensajes. Más bien, abrió una conversación divertida sobre las diferencias entre los discursos que V prepara para cada ciudad y sobre la manera en que adapta sus palabras a la cultura local.

Las ARMY celebran las referencias locales de V

El artista ha convertido los momentos de conversación con el público en una parte importante de sus presentaciones. Aunque BTS cuenta con una producción de gran escala, canciones coreografiadas y un repertorio preparado para cada fecha, las intervenciones de los integrantes suelen ser los fragmentos que más circulan después de cada concierto.

En Lima, Taehyung conectó con las ARMY a través del ceviche y de la frase “Perú es clave”. En Chile, lo hizo con las empanadas, el “estaban la raja” y el meme sobre el “mejor país de Chile”.

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Las fanáticas peruanas reaccionaron a la coincidencia con humor. “Taehyung después de usar el mismo floro en cada país que va”, escribió una usuaria junto a una imagen del cantante. Otras recordaron el apodo de “Taehyung Domínguez” y preguntaron, entre bromas, si Perú era una de sus “Tarazonas”.

El chiste se extendió entre cuentas dedicadas a BTS y espacios de entretenimiento. Sin embargo, el tono general fue de celebración. Las ARMY reconocieron que V se toma el tiempo de aprender expresiones locales, probar alimentos típicos y preparar frases que conecten con los asistentes.

La interacción también refleja la forma en que cada país recibe a BTS. Las referencias locales permiten que los seguidores sientan que los artistas no ofrecen un espectáculo idéntico en todos los destinos, sino que buscan incluir detalles propios de cada lugar.

Taehyung, mientras tanto, dejó dos frases que ahora compiten en la memoria de las ARMY latinoamericanas: “Perú es clave” y “Chile, mejor país de Chile”. Para las fanáticas peruanas, ambas expresiones ya forman parte de una historia que, gracias a los memes, convirtió a V en el inesperado “Taehyung Domínguez” de la gira.

En redes sociales, las fanáticas apodaron al cantante “Taehyung Domínguez” y bromearon con la pregunta: “¿Somos tu Tarazonas?”. Bousnid.

En redes sociales, las fanáticas apodaron al cantante “Taehyung Domínguez” y bromearon con la pregunta: “¿Somos tu Tarazonas?”. Bousnid.