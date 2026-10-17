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Partidos de hoy, sábado 17 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Alianza Lima chocará con Atlético Garu, Deportivo Garcilaso enfrentará a Melgar, Barcelona tendrá acción con Real Betis, Unviersitario debutará con Soan, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 17 de octubre de 2026
Partidos de hoy, sábado 17 de octubre de 2026
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Hoy, sábado 17 de octubre, la agenda deportiva está cargada de partidos emocionantes: Alianza Lima recibe a Atlético Grau en Matute, Deportivo Garcilaso buscará recuperarse con Melgar, Barcelona hará lo suyo con Real Betis, Universitario de Deportes chocará ante Deportivo Soan por el arranque de la Liga Peruana de vóley, y mucho más.

Los ‘blanquiazules’ se metieron a la pelea por el título del Torneo Clausura 2026, y necesitan asegurar el triunfo para soñar con levantar el trofeo nacional. Pablo Guede seguirá sin Paolo Guerrero, pero contará con el regreso de Esteban Pavez.

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Anuncio del Alianza Lima vs Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva. - créditos: Alianza Lima
Anuncio del Alianza Lima vs Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva. - créditos: Alianza Lima

Partidos de Liga 1

- Juan Pablo II vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Melgar vs Deportivo Garcilaso (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Atlético Grau (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Partidos de Liga Peruana de vóley

- Atlético Atenea vs Olva Latino (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Soan (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina TV, aplicativo, web)

Partidos de LaLiga

- Espanyol vs Atlético de Madrid (07;00 horas / DSPORTS, DGO)

- Villarreal vs Elche (09:15 horas / ESPN2, Disney+)

- Real Betis vs Barcelona (11:30 horas / DSPORTS, DGO)

- Valencia vs Athletic Club (14:00 horas / ESPN2, Disney+)

Partidos de Premier League

- Everton vs Chelsea (06:30 horas / ESPN, Disney+ Premium)

- Brentford vs Liverpool (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Fulham vs Hull City (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Manchester City vs Ipswich Town (09:00 horas / ESPN4, Disney+ Premium)

- Newcastle United vs Aston Villa (11:30 horas / ESPN, Disney+ Premium)

Partidos de Bundesliga

- Elversberg vs Augsburg (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Hamburgo vs Stuttgart (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Schalke 04 vs Mainz 05 (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Union Berlin vs Borussia Dortmund (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Werder Bremen vs Paderborn (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Bayern Munich vs RB Leipzig (11:30 horas / ESPN, Disney+ Premium)

Partidos de Serie A

- Venezia vs Napoli (08:00 horas / ESPN3, Disney+)

- Bolonia vs Inter de Milán (11:00 horas / ESPN3, Disney+)

- Roma vs Genoa (13:45 horas / ESPN2, Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Strasbourg vs PSG (10:15 horas / ESPN4, Disney+ Premium)

- Lille vs Brest (13:45 horas / Disney+ Premium)

- Troyes vs Lens (13:45 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Brasilerao

- Botafogo vs Chapecoense (15:00 horas / Fanatiz)

- Atlético Mineiro vs Coritiba (15:30 horas / Fanatiz)

- Athletico-PR vs Palmeiras (16:30 horas / Fanatiz)

- São Paulo vs Vasco da Gama (19:00 horas / Fanatiz)

Partidos de fútbol argentino

- Banfield vs Argentinos Juniors (15:00 horas / Fanatiz)

- Independiente Rivadavia vs Tigre (15:30 horas / Fanatiz)

- Platense vs Lanús (16:30 horas / Disney+ Premium)

- Atlético Tucumán vs Rosario Central (19:00 horas / Fanatiz)

- Vélez Sarsfield vs Gimnasia de Mendoza (19:00 horas / Fanatiz)

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