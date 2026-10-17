Perú

La suerte de Jean Ferrari: Fiscal que lo investigó fue cesado y ya no iría a juicio por presunta corrupción

A pesar de que una Sala de Apelaciones ya había ordenado que el director de la FPF sea juzgado, magistrado de primera instancia ordenó retrotraer el caso hasta el inicio del control de acusación al advertir que se habrían vulnerado sus derechos

Jean Ferrari no es partidario de la designación de técnicos nacionales a la selección peruana. - Crédito: FPF
Jean Ferrari no es partidario de la designación de técnicos nacionales a la selección peruana. - Crédito: FPF
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El Poder Judicial declaró fundada una nulidad que ordena retrotraer el proceso penal contra Jean Ferrari y frena, por ahora, el pase a juicio oral que había sido ordenado meses atrás una sala superior. La decisión se produjo luego de que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, removiera al fiscal que llevó la investigación contra el hoy director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Según la resolución a la que accedió Infobae, durante una audiencia de control de acusación, el juez Walter Huayllani acogió el pedido presentado por la defensa de Ferrari, que había cuestionado los sucesivos cambios en la calificación del presunto delito a lo largo de 5 años de investigación.

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A pesar de que la Sala de Apelaciones ordenó que se emita el auto de enjuiciamiento, el magistrado dispuso que el proceso regrese al inicio de la etapa de control de acusación.

Páginas de una resolución judicial impresa en blanco y negro con la sección de decisión que incluye nombres y párrafos legales en español
Un documento judicial declara fundada la solicitud de nulidad en favor de Jean Franco Ferrari Chiabra y ordena retrotraer la causa al control de acusación.

Fiscal removido

El argumento central del pedido de nulidad fue la salida del fiscal Renzo Jesús Huamán Garayar, quien estuvo a cargo de la investigación contra Jean Ferrari y el exfuncionario de la Sunat Harwill Arnulfo Moreno Bardales. En julio de este año, Tomás Gálvez dio por concluido su nombramiento como fiscal adjunto provincial provisional en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

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En la resolución de la Fiscalía de la Nación, Gálvez dejó constancia de presuntas irregularidades en la carpeta fiscal contra Ferrari. Según argumentó la defensa durante la audiencia, entre esas observaciones figuró la falta de motivación en los sucesivos cambios de calificación del delito imputado, que pasó de colusión en 2021 a tráfico de influencias y patrocinio ilegal, y finalmente a negociación incompatible.

Documento oficial con cuatro artículos impresos, una firma manuscrita, el nombre del fiscal de la nación y un sello holográfico de seguridad
Una resolución firmada por la Fiscalía de la Nación de Perú concluye el nombramiento del fiscal provisional Renzo Huamán Garayar en el distrito de Lima Centro.

El juez Walter Huayllani le da la razón a Ferrari: advierte que no se realizó el control de la calificación del delito durante la fase formal de la acusación, etapa que estuvo a cargo de una magistrada anterior y que, afirma el magistrado, omitió revisar los sucesivos cambios en los delitos imputados al dirigente deportivo.

El magistrado explicó que, cuando asumió el caso, el control formal de la acusación ya había sido resuelto por la jueza anterior, y que fue en esa etapa donde la exmagistrada “tuvo que hacer especial incidencia en estas modificaciones de calificación, más ello, no se hizo. Ello se obvió y únicamente se evaluó el requerimiento de acusación”.

Para el juez, esa omisión en la fase formal es la que originó la afectación a los derechos de Jean Ferrari y de Harwill Arnulfo Moreno Bardales.

Así, Huayllani concluyó que no resulta “válido ni suficiente, ni siquiera justo” que ambos vayan a juicio sin que se haya corregido la ausencia de control sobre los cambios de los delitos imputados, por lo que ordenó retrotraer el proceso al inicio del control de acusación.

A la espera

Tanto el Ministerio Público como la Procuraduría Pública interpusieron recurso de apelación contra la resolución que declaró fundada la nulidad de Jean Ferrari. La misma Sala Penal que ordenó que el director de la FPF vaya a juicio deberá decidir si confirma lo resuelto por el juez o revoca el fallo.

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