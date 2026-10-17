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A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El elenco ‘blanquiazul’ apunta a hacerse con los tres puntos en Matute contra el cuadro ‘albo’ para seguir metido en la lucha por el campeonato nacional. Conoce los detalles del cotejo

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau por fecha 12 del Torneo Clausura 2026. - créditos: Alianza Lima
A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau por fecha 12 del Torneo Clausura 2026. - créditos: Alianza Lima
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Alianza Lima se medirá en condición de local ante Atlético Grau hoy, sábado 17 de octubre, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El estadio Alejandro Villanueva será el escenario de un encuentro clave para los ‘blanquiazules’ para mantenerse a la expectativa de la punta.

El elenco ‘íntimo’ llega tras vencer 2-1 a Cusco FC en condición de visitante, un resultado que le permitió encadenar su segundo triunfo consecutivo y quedar a tres puntos de la cima del certamen.

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Antes de imponerse en la ciudad ‘imperial’, el cuadro íntimo había derrotado 2-0 a ADT. Aquella reacción cortó una seguidilla de cuatro partidos sin ganar, que incluyó dos empates y dos derrotas, entre ellas la caída frente a Universitario de Deportes en el clásico.

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

El Alianza Lima vs Atlético Grau se disputará a las 20:30 horas en Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el encuentro iniciará a las 21:30 horas.

En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil lo tendrán desde las 22:30 horas, mientras que en México será a las 19:30 horas. En España, el duelo está programado para las 03:30 horas de la madrugada del domingo 18 de octubre.

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El cuadro 'blanquiazul' derrotó 2-1 a los cusqueños y se metieron en la pelea por el título - Crédito: L1MAX.

Las novedades médicas condicionan la preparación de Alianza Lima. Paolo Guerrero será baja debido a un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo y continúa bajo rehabilitación, sin una fecha oficial para volver a competir.

La situación de Esteban Pavez todavía no estaba confirmada para este compromiso, aunque recientemente se conoció que sí entrará en la convocatoria tras perderse el partido en Cusco.

Por otro lado, Atlético Grau arribará a Lima después del empate sin goles ante Los Chankas en Piura. El resultado dejó al equipo ‘albo’ sin poder convertir como local y elevó la necesidad de encontrar respuestas ofensivas en su visita a la capital.

Ahora, el conjunto dirigido por Gerardo Ameli no llegará con su plantel completo a Matute. Y es que Raúl Ruidíaz quedó descartado por molestias en la zona lumbar. El delantero peruano no viajará para el compromiso y su ausencia reduce las alternativas ofensivas de su escuadra pese a que no venía como titular fijo en el esquema del técnico argentino.

Pablo Lavandeira tampoco se haría presente por un problema estomacal, según contó la periodista Ana Lucía Rodríguez para L1 MAX.

Raúl Ruidiaz
Raúl Ruidíaz ha disputado 1424 minutos en 25 partidos entre Liga 1 y Copa de la Liga con Atlético Grau esta temporada. - créditos: Atlético Grau

Historial de enfrentamientos

Alianza Lima y Atlético Grau se han visto las caras en 10 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol peruano. El balance general le resulta favorable para los ‘blanquiazules’ con siete triunfos, contra una para los ‘albos’ y dos empates.

El último enfrentamiento se dio el 26 de abril del presente año, en el marco de la jornada 12 del Torneo Apertura. El estadio Mansiche de Trujillo fue testigo de una victoria de los ‘íntimos’ con el solitario gol de Eryc Castillo.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 ante los 'albos' en el estadio Mansiche de Trujillo - Crédito: L1MAX.

Canal TV del Alianza Lima vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

El cotejo entre Alianza Lima y Atlético Grau, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por L1 MAX. La señal, vinculada a la Federación Peruana de Fútbol, está disponible en operadores de televisión por suscripción como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Además, el encuentro también podrá seguirse por la plataforma digital Liga 1 Play, que requiere una suscripción mensual de S/22,99.

De la misma manera, Infobae Perú ofrecerá cobertura en vivo a través de su sitio web, con la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de los protagonistas y otros pormenores.

Anuncio del Alianza Lima vs Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva. - créditos: Alianza Lima
Anuncio del Alianza Lima vs Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva. - créditos: Alianza Lima

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