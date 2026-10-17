Obispo de Chiclayo confirma que continúan los preparativos para recibir al papa León XIV en Perú

La Iglesia de Chiclayo continúa con los preparativos para recibir al pontífice durante su próxima visita al Perú - Créditos: Diócesis de Chiclayo/AFP.

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El obispo de la diócesis de Chiclayo, monseñor Edison Farfán, calificó como una buena noticia el alta médica del papa León XIV y aseguró que la comunidad católica continúa con los preparativos para recibirlo en su próxima visita al Perú.

El religioso precisó que, hasta el momento, no existe ningún pronunciamiento oficial sobre una posible postergación de su llegada, por lo que las coordinaciones previstas siguen adelante.

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Según RPP, el obispo manifestó que la prioridad es la recuperación del sumo pontífice, quien recientemente abandonó el hospital tras permanecer bajo atención médica. En ese contexto, expresó su esperanza de que su estado evolucione favorablemente para que pueda reencontrarse con los fieles de Chiclayo, jurisdicción donde desarrolló una parte importante de su labor pastoral antes de asumir el pontificado.

“Primero nos interesa la salud del Santo Padre y, obviamente, con esta buena noticia que hemos recibido hoy, que le han dado de alta y que mañana ya estará rezando el Ángelus para toda la Iglesia universal, esto es una buena noticia y nosotros seguimos preparándonos para recibirlo con gratitud”, declaró Farfán al medio radial.

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Chiclayo sigue organizando la visita del papa León XIV tras recibir la noticia de su alta médica - Créditos: Vatican News.

Chiclayo continúa con los preparativos para recibir al papa León XIV

El obispo señaló que las actividades organizativas no se han detenido y que las reuniones con los responsables de la planificación siguen en marcha. Asimismo, anunció que la comisión de avanzada llegará la próxima semana a Chiclayo para revisar los últimos detalles relacionados con la eventual visita del sumo pontífice.

Este equipo tiene la tarea de coordinar los aspectos necesarios para desarrollar las actividades contempladas en la agenda papal. Su arribo permitirá avanzar en las gestiones con las autoridades y los representantes eclesiásticos involucrados, mientras la población permanece atenta a las novedades sobre el estado de salud del líder religioso.

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Farfán reiteró que no han recibido una comunicación oficial que anuncie modificaciones en el cronograma. Por ese motivo, la Iglesia local mantiene sus labores con miras al esperado reencuentro entre León XIV y los creyentes de la región norteña, quienes conservan un vínculo especial con el actual líder de la comunidad católica.

La expectativa en Lambayeque responde a la relación pastoral que el pontífice construyó con esta jurisdicción eclesiástica durante los años en que estuvo vinculado a Chiclayo. Su eventual retorno representa un acontecimiento significativo para quienes esperan participar en las ceremonias y encuentros religiosos previstos durante su estadía.

El obispo de Chiclayo, Edison Farfán, calificó como una buena noticia el alta médica del papa León XIV - Créditos: EFE.

Obispo pide orar por la recuperación del Santo Padre

Además de referirse a los avances de la organización, monseñor Edison Farfán exhortó a los fieles a mantener sus oraciones por el bienestar del papa León XIV. El religioso remarcó que la evolución favorable de su salud constituye el aspecto principal en medio de los preparativos para su posible llegada al país.

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El llamado se produce mientras los representantes de la Iglesia en Chiclayo continúan con las gestiones necesarias para recibir al pontífice. Aunque el alta hospitalaria ha generado optimismo entre los integrantes de la comunidad católica, su recuperación sigue siendo prioritaria antes de cualquier actividad vinculada con los compromisos pastorales que podría cumplir en territorio peruano.