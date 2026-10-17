Messi tiene su propia flor: científicos descubren una nueva especie en los Andes del Perú y la bautizan en honor al astro argentino

La Salvia messii es una nueva especie de planta descrita en la revista científica Phytotaxa. Composición: Infobae

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Una nueva especie de planta fue identificada en los Andes occidentales del Perú, en una zona de transición entre matorrales y bosques relictos. El hallazgo amplía el conocimiento de la flora endémica del país y aporta información sobre ambientes montañosos que todavía requieren mayor exploración científica.

La especie, denominada Salvia messii, fue descrita en un estudio publicado en la revista científica Phytotaxa. El trabajo estuvo a cargo de Paúl Gonzáles, investigador del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); Rolando Uría, investigador independiente de Argentina; y Jean Capcha, integrante de la asociación Huarango Nature.

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El nombre de la planta rinde homenaje al futbolista argentino Lionel Messi. Su identificación surgió a partir del análisis de registros de naturaleza y observaciones que llevaron a los investigadores a examinar un ejemplar cuyas características no coincidían con las especies conocidas.

El descubrimiento también pone en primer plano la situación de los ecosistemas donde crece esta salvia. Su distribución se limita a seis localidades conocidas de Lima e Ica, mientras que distintas amenazas afectan el entorno donde se desarrolla.

Cómo se identificó la nueva especie de los Andes peruanos

La planta es endémica del Perú y se conoce en seis localidades de Lima e Ica. Paul Gonzales Arce / La Nación

La investigación reunió observaciones de campo, colectas efectuadas entre 2023 y 2025 y un análisis detallado de las características morfológicas de la planta. La comparación con especies conocidas permitió establecer que se trataba de una especie nueva para la ciencia.

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El equipo estuvo integrado por especialistas de Perú y Argentina, con experiencia en botánica y estudio de plantas. Los resultados se publicaron en Phytotaxa, revista científica especializada en taxonomía.

La planta se desarrolla entre los 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar, en matorrales que forman una franja de transición alrededor de los bosques relictos. Estos espacios, conocidos como ecotonos, conectan ambientes naturales con características distintas.

Las fotografías difundidas junto con el estudio muestran ejemplares con flores blancas y tonos celestes suaves. El arbusto puede alcanzar hasta un metro y medio de altura.

La presencia de la especie en estos matorrales aporta información sobre la diversidad vegetal de los Andes occidentales. El estudio también señala que estos ambientes recibieron menos atención científica que los propios bosques relictos, pese a su posible importancia para el endemismo y la diversificación de plantas.

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Por qué la especie lleva el nombre de Lionel Messi

La denominación Salvia messii está vinculada al futbolista argentino Lionel Messi. El epíteto específico sigue una convención de nomenclatura científica empleada para dedicar nombres de especies a personas.

La forma messii incorpora la terminación latina utilizada en este tipo de denominaciones. El nombre identifica a la especie dentro del género Salvia y la distingue de otras plantas descritas por la ciencia.

La publicación en Phytotaxa formaliza el nombre científico y presenta los elementos empleados para describir la nueva especie. La identificación no depende únicamente de su apariencia: requiere una descripción botánica que permita diferenciarla de otras especies del mismo género.

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Las amenazas que ponen en riesgo su conservación

Crece en matorrales de transición entre los 2.000 y 2.400 metros de altitud, cerca de bosques relictos. Gentileza Jean Capcha-Ramos / La Nación

Los investigadores evalúan preliminarmente a Salvia messii en la categoría En Peligro (EN), debido a su distribución restringida y a las presiones que afectan su hábitat. La clasificación señalada corresponde a una evaluación preliminar.

Entre las amenazas identificadas figuran los incendios recurrentes, la construcción de caminos y trochas, el turismo no regulado, el aumento de la sequía asociado al cambio climático y la degradación del entorno natural.

La presencia documentada en solo seis localidades limita el conocimiento sobre la distribución total de la planta. Por ello, los autores plantean la necesidad de ampliar las exploraciones botánicas y considerar los matorrales ecotonales dentro de las estrategias de conservación de la biodiversidad peruana.

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