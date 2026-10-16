Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Hoy, viernes 16 de octubre, arranca la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 con partidos decisivos: Universitario de Deportes visitará a Alianza Atlético, Alianza Lima recibe a Atlético Grau, Sporting Cristal hará lo suyo con Comerciantes Unidos, y mucho más.

Los ‘cerveceros’ saldrán a defender el liderato en condición de local, mientras que los ‘cremas’ están obligados a levantarse en Trujillo. Y los ‘blanquiazules’ deberán mantener los buenos resultados para seguir en la lucha por el título.

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Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 16 de octubre

- Sport Huancayo vs Cusco FC (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Los Chankas vs ADT (15:30 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

Sábado 17 de octubre

- Juan Pablo II vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Melgar vs Deportivo Garcilaso (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Atlético Grau (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Domingo 18 de octubre

- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX) *

- FC Cajamarca vs CD Moquegua (13:15 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX) **

- Alianza Atlético vs Universitario de Deportes (15:30 horas / estadio Mansiche de Trujillo / L1 MAX)

- Cienciano vs UTC (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

* El Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos estaba pactado inicialmente para el sábado 17 de octubre a las 11:00 horas, pero con la actualización se modificó para el domingo 18 a la misma hora.

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** El FC Cajamarca vs CD Moquegua estaba pactado inicialmente para el domingo 18 de octubre a 13:00 horas, pero con la actualización se modificó para el mismo día a las 13:15 horas.

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Canal TV para ver los partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

La fecha 12 de la Liga 1 2026 podrá seguirse por L1 Max, señal que posee los derechos de transmisión del campeonato a partir del acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Los aficionados que vean los partidos desde celulares, tabletas o computadoras tendrán como alternativa la aplicación Liga 1 Play, que incluirá la programación de la jornada.

Los usuarios de Movistar también podrán acceder a las emisiones en directo a través de Movistar Play. La competencia contará así con opciones de transmisión por televisión y plataformas digitales.

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Para quienes no puedan seguir los encuentros en vivo, Infobae Perú informará las novedades de cada partido antes, durante y después de los compromisos.

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

¿Cómo llegan Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal a la fecha 12?

Universitario de Deportes visitará a Alianza Atlético, uno de los líderes del torneo, con la necesidad de recuperarse tras el empate ante Melgar que frenó sus aspiraciones de acercarse a la cima.

El cuadro local buscará sostener su posición entre los primeros puestos. Para los cremas, el duelo representará una oportunidad para volver a meterse en la pelea.

Revive las mejores jugadas y todos los goles del emocionante encuentro entre Universitario de Deportes y FBC Melgar, que terminó con un empate 2-2. Melgar dominó gran parte del partido, pero la garra crema apareció para rescatar un punto valioso en el Torneo Clausura. - Liga 1

Sporting Cristal llegará como puntero por goles a favor y afrontará el partido ante Comerciantes Unidos con el objetivo de conseguir su quinta victoria consecutiva.

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La jornada también pondrá en escena a los otros dos equipos que comparten el liderato. Sport Huancayo se medirá con Cusco FC, mientras que Deportivo Garcilaso enfrentará a Melgar.

Alianza Lima intentará ratificar la mejora que mostró en sus últimos compromisos frente a Atlético Grau. El conjunto visitante buscará mantenerse en la disputa por un Clausura que continúa abierto.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 2-1 a los cusqueños y se metieron en la pelea por el título - Crédito: L1MAX.