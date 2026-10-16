Carlos Mesía espera consenso con oposición para convocar a sesión, si no “no habrá facultades”

Carlos Mesía es el presidente de la Comisión de Constitución del Senado.

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El presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, Carlos Mesía, descartó convocar a una nueva sesión del grupo de trabajo mientras no exista un acuerdo previo con la oposición sobre los puntos que se debatirán en torno a las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. La decisión llega un día después de que la sesión del 15 de octubre terminara sin quórum, luego de que las bancadas de Ahora Nación, Obras, el Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú abandonaran la sala Miguel Grau.

“Yo no voy a citar a la comisión para volver a caer en este caos. Yo voy a citar a la comisión en tanto que haya un consenso sobre qué vamos a debatir”, afirmó Mesía, senador de Fuerza Popular, en entrevista con RPP. El senador advirtió además que, de persistir el desacuerdo, “no habrá facultades delegadas” para el Poder Ejecutivo.

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Como se recuerda, la comisión quedó dividida en dos bloques de seis integrantes cada uno: por un lado, Fuerza Popular y Renovación Popular; por el otro, las cuatro bancadas que se retiraron de la sesión. Según explicó el presidente de la Comisión de Constitución, esa paridad impide alcanzar el número legal necesario para votar.

“Para que haya votación se necesita quórum y ahorita nosotros solo somos seis, entonces ellos son seis más. Mientras no hay quórum no se puede votar”, señaló el legislador, quien precisó que se requiere al menos un voto adicional para destrabar cualquier decisión.

Senadores de oposición dejaron solos a los de Fuerza Popular y Renovación Popular.

Consultado sobre si este viernes habrá sesión, Mesía señaló que “todavía no, porque no hay consenso”. “¿Para qué voy a citar a una comisión donde no se va a votar o donde no vamos a debatir?”, dijo.

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El conflicto

La crisis se desató durante la sesión del jueves, cuando la senadora Patricia Iturregui, del Partido del Buen Gobierno, presentó una cuestión de orden para que la comisión definiera primero los límites del Senado para modificar el texto aprobado por Diputados, antes de debatir el predictamen de facultades.

La Secretaría Técnica registró un resultado preliminar de seis votos a favor de la oposición y cinco en contra del oficialismo, sin contabilizar el voto del senador Alejandro Aguinaga, quien participaba de forma virtual y alegó problemas de conectividad. Su inclusión habría generado un empate que permitía a Mesía dirimir con su voto y rechazar la moción, tal como finalmente ocurrió.

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Carlos Mesía, presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso

Mesía atribuyó el episodio a una falla técnica y a un error de la Secretaría Técnica, que habría cerrado el conteo antes de completar un segundo llamado a votación. “De ese pequeño error funcional se ha aprovechado la izquierda para crear este desorden”, sostuvo el presidente de la comisión, quien negó sentirse responsable de lo ocurrido y eximió también de responsabilidad a Aguinaga.

Tras la controversia, las bancadas opositoras se retiraron de la sala y la sesión fue suspendida “hasta nuevo aviso”. Horas más tarde, los cuatro grupos emitieron un comunicado en el que exigieron una nueva citación “que garantice un debate democrático” y acusaron a la presidencia de la comisión de remitir “un texto unilateral que incorpora nuevos temas no aprobados por la Cámara de Diputados”.

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