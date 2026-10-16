Sofía Oxandabarat lamentó su gol errado en el estreno de Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores Femenina: “Estoy triste”

Sofía Oxandabarat, la goleadora de Universitario que erró en un momento crucial para las 'leonas'. Crédito: Instagram Universitario.

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Sofía Oxandabarat lamentó la ocasión que desperdició ante Palmeiras, una jugada que pudo cambiar el rumbo del estreno de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026. La atacante uruguaya quedó mano a mano con la arquera Natascha a los 80 minutos, pero la guardameta evitó el empate y sostuvo la ventaja del elenco brasileño en Quito.

Universitario perdió 1-0 en el estadio Banco Guayaquil, un resultado que no reflejó la cantidad de situaciones que generó Palmeiras. El conjunto brasileño manejó el partido desde el inicio, presionó alto y encontró el gol a los 15 minutos por medio de Brena Carolina, quien aprovechó un rebote que dejó Mía Shalit tras una primera atajada.

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La arquera peruana fue determinante para mantener a las ‘leonas’ en partido. Shalit respondió ante remates de media distancia, resolvió una acción ante Bia Zaneratto dentro del área y contó con el respaldo del palo en un penal que Pati Maldaner falló a los 68 minutos. Palmeiras también tuvo un tanto anulado por posición adelantada.

Una futbolista de Universitario de Deportes ofrece declaraciones ante los medios de comunicación en la zona mixta tras un encuentro de la Copa Libertadores Femenina. La deportista, vestida con la indumentaria del club y portando una mochila, responde a las preguntas frente a los micrófonos de prensa con el panel oficial de patrocinadores de fondo.

Ese trabajo defensivo permitió que Universitario llegara con opciones al tramo final. Oxandabarat recibió dentro del área y definió ante la salida de Natascha, aunque la portera de Palmeiras contuvo el remate y envió la pelota al tiro de esquina. Fue la llegada más clara del equipo dirigido por Carlos Véliz en todo el encuentro.

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“Queda un sabor amargo por esa situación mano a mano, pero después hicimos un buen trabajo. Sabíamos que enfrentábamos a un gran rival y cumplimos lo que habíamos preparado. Teníamos que mantener el orden en todas las líneas y lo logramos”, declaró la delantera en palabras recogidas por ‘Colectivo World’.

La uruguaya admitió que el plantel tenía claro que dispondría de pocas oportunidades ante Palmeiras y que la definición sería un factor decisivo. “No estuvimos precisas en ataque. Sabíamos que tendríamos una o dos oportunidades y que debíamos aprovecharlas, pero no se dio. Estoy triste por eso, aunque todavía quedan dos partidos. Si mantenemos este nivel, tendremos otra posibilidad de clasificar”, afirmó.

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El cuadro peruano perdió 1-0 ante el conjunto brasileño por la primera fecha del Grupo B del torneo Conmebol - Crédito: Pluto TV.

Oxandabarat también apuntó a la respuesta que deberá dar el cuadro peruano en la segunda fecha. “Ahora debemos salir a ganar. Tendremos estos días para recuperarnos, analizar al rival y revisar qué hicimos bien y qué debemos corregir. La idea es reforzar esos aspectos de cara al próximo partido”, señaló.

Las chances de Universitario para clasificar a cuartos de final

La derrota dejó a Universitario sin puntos al término de la primera jornada del Grupo B. Palmeiras lidera con tres unidades, mientras que Independiente del Valle y Belgrano suman un punto cada uno luego de igualar 1-1. El equipo peruano ocupa el último puesto, aunque conserva opciones de avanzar.

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Los dos primeros de cada zona clasificarán a los cuartos de final. Por ello, el duelo contra Independiente del Valle aparece como un partido determinante para las dirigidas por Véliz. Una nueva caída las dejaría en una situación límite y las obligaría a depender de otros resultados en la fecha final.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina. Crédito: Flashscore.

El empate mantendría abierta la disputa, pero exigiría una victoria frente a Belgrano y una combinación favorable en el otro encuentro del grupo. Un triunfo, en cambio, permitiría a las ‘leonas’ alcanzar a las ecuatorianas y llegar con mejores posibilidades a la última jornada.

Independiente del Valle empató en su debut ante Belgrano. Julieta Alaides Paz adelantó al cuadro argentino a los 23 minutos, pero Karen Páez igualó de penal antes del descanso. El equipo ecuatoriano buscará aprovechar su condición de local frente a Universitario.

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Universitario vs Independiente del Valle: día, hora y dónde ver

Universitario enfrentará a Independiente del Valle el domingo 18 de octubre, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. El partido se jugará en el estadio Banco Guayaquil de Quito desde las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia.

El encuentro se podrá seguir en Perú por Pluto TV, plataforma de acceso gratuito. La señal también estará disponible en Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Uruguay. En el resto del mundo, la competencia contará con transmisión mediante el canal oficial de YouTube de la Copa Libertadores.