Diego Elías se cobra revancha ante el número uno del mundo Mostafa Asal para coronarse por primera vez en el Egyptian Open 2026

En 79 minutos, Diego Elías se consagró campeón del CIB Egyptian Squash Open 2026 tras vencer al local Mostafa Asal, número uno del mundo. Crédito: Instagram PSA Tour.

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Diego Elías conquistó por primera vez el CIB Egyptian Open 2026 tras derrotar al egipcio Mostafa Asal, número uno del mundo y bicampeón defensor, en una final de cinco sets disputada frente a la Gran Pirámide de Giza. El peruano, tercero del ranking, se impuso por 5-11, 11-5, 11-6, 7-11 y 11-6 y sumó el título número 23 de su carrera en el circuito de la Asociación Profesional de Squash (PSA).

Elías llegó a la definición después de superar al neozelandés Paul Coll, segundo del mundo, por 3-1 en las semifinales. Asal, en tanto, había eliminado a su compatriota Karim Abdel Gawad sin ceder sets y buscaba su tercera consagración consecutiva en el torneo egipcio, uno de los de mayor jerarquía del calendario.

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La final representó una revancha para el peruano. Hace 12 meses, Asal le había ganado el partido decisivo del Abierto de Egipto. Esta vez, Elías logró imponerse ante el público local y quebró la racha reciente de su rival, que había vencido en los dos enfrentamientos previos entre ambos.

El egipcio tomó ventaja desde el inicio. Con presión en la zona central de la cancha y eficacia en las voleas, Asal cerró el primer juego por 11-5. Elías tuvo dificultades para generar ataques desde el fondo y encontró pocas alternativas ante un adversario que redujo sus espacios y sostuvo la iniciativa durante los primeros minutos.

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El peruano Diego Elías disputa el punto de campeonato frente al egipcio Mostafa Asal durante la final del CIB Egyptian Squash Open. Tras asegurar la victoria en el quinto juego, ambos deportistas intercambian palabras en la pista acristalada. Posteriormente, Elías celebra el triunfo abrazando a un miembro de su equipo técnico ante el público asistente en las gradas del torneo. Crédiito; X PSA Tour.

La respuesta del peruano llegó en el segundo parcial. Diego Elías afinó sus golpes, ganó precisión en los envíos hacia las esquinas y llevó el desarrollo a la parte delantera de la pista. Las condiciones de la cancha, con una temperatura más baja a medida que avanzó la noche, favorecieron su propuesta de juego y le permitieron alterar los desplazamientos de Asal.

Elías igualó el encuentro con un 11-5 y mantuvo el control en el tercer set, que ganó por 11-6. El peruano encontró continuidad en sus ataques y empezó a imponer intercambios más largos, una fórmula que redujo la capacidad del número uno para definir los puntos cerca de la pared frontal.

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Asal reaccionó en el cuarto juego. Impulsado por los espectadores egipcios, remontó una desventaja de 5-4 y se impuso por 11-7 para llevar la final a un quinto set. El partido ya había superado la hora de duración y ambos jugadores llegaban a la definición tras intercambios de alta exigencia física.

El desenlace tuvo a Elías como protagonista desde el arranque. El peruano consiguió cinco puntos consecutivos y estableció una diferencia que Asal no pudo revertir. El número uno recortó la distancia, aunque Elías sostuvo la ventaja con un juego ordenado y cerró el parcial por 11-6 luego de 78 minutos.

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Diego Elías consiguió su 23° título en Giza. Crédito: Instagram PSA Tour.

La rivalidad Elías-Asal

La victoria en Giza ajustó el historial entre ambos. Asal conserva una ventaja de 12 triunfos contra 11, aunque Elías redujo la diferencia tras las dos derrotas que había sufrido ante el egipcio en sus enfrentamientos más recientes.

El duelo entre el peruano y el jugador de El Cairo se consolidó como uno de los cruces centrales del squash masculino. Los dos ocupan puestos de vanguardia en el ranking de la PSA y han protagonizado finales y partidos decisivos en torneos de máxima categoría.

Elías, de 29 años, consiguió su primer título de la temporada 2026/27 y volvió a imponerse ante el líder mundial en un escenario de alto valor simbólico para el circuito. La final se disputó en la cancha de cristal instalada frente a las pirámides de Giza, sede de las rondas definitivas del certamen.

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La rivalidad también proyecta un posible capítulo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El squash debutará en el programa olímpico con torneos individuales masculino y femenino, ambos de 16 participantes. La final masculina se jugará el 24 de julio de 2028, una fecha que podría reunir otra vez a Elías y Asal en la pelea por una medalla.

Diego Elías y una cita frecuente con Mostafa Asal en el circuito del squash profesional. Crédito: PSA