Senado aún no define las facultades legislativas: Arturo Alegría afirma “que no existe una sanción” por incumplir plazos

Congreso - Cámara de Diputados CRÉDITOS: CONGRESO DEL PERÚ

Guardar

El debate sobre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo continúa pendiente en el Senado, luego de que la Comisión de Constitución suspendiera la discusión del predictamen por las discrepancias entre las bancadas. La controversia también pone en el centro los plazos reglamentarios para evaluar la solicitud del Gobierno y las consecuencias de una eventual demora en su aprobación.

El diputado de Fuerza Popular Arturo Alegría sostuvo que el reglamento parlamentario no contempla sanciones específicas por incumplir esos plazos y defendió el tiempo que requiere la búsqueda de consensos. Su posición contrasta con la de la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, quien cuestionó el procedimiento de la comisión y exigió que el debate respete los puntos aprobados por la Cámara de Diputados.

PUBLICIDAD

La discusión ocurre después del retiro de cuatro bancadas de oposición de la sesión presidida por Carlos Mesía, de Fuerza Popular. Los legisladores cuestionaron una votación interna y reclamaron que se respeten las competencias de ambas cámaras, mientras la comisión permanece sin una fecha definida para retomar el debate.

Arturo Alegría afirma que no existen sanciones por incumplir los plazos

En declaraciones a RPP Noticias, Alegría aseguró que el reglamento no establece una sanción específica por exceder los plazos para evaluar las facultades legislativas. “Los plazos son un ejercicio de responsabilidad”, afirmó el parlamentario, quien consideró que las negociaciones entre las bancadas requieren tiempo para alcanzar acuerdos.

Arturo Alegría anuncia que Fuerza Popular retirará iniciativa de aumento salarial a futuros legisladores

El vocero alterno de Fuerza Popular en la Cámara de Diputados también diferenció el trabajo de ambas comisiones de Constitución. Según explicó, la presidencia del grupo de trabajo del Senado convocó a múltiples sesiones para buscar consensos, una dinámica que, a su juicio, faltó durante la evaluación en la cámara baja. Además, cuestionó que no se convocaran mesas técnicas en esa instancia.

PUBLICIDAD

En declaraciones recogidas por la Agencia Andina, Alegría expresó su confianza en que los senadores definirán una postura sobre la solicitud del Ejecutivo. “Poco a poco vemos que el consenso se va terminando de construir”, señaló. También consideró necesario que la comisión avance con la discusión, pues existe un plazo reglamentario para emitir el dictamen y elevarlo al pleno del Senado.

Ruth Luque exige que el Senado respete el texto aprobado por Diputados

La senadora Ruth Luque afirmó que las bancadas de oposición todavía no contaban con una citación formal para reanudar la sesión. Asimismo, indicó que los grupos de Ahora Nación, Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno consensuaron un documento para solicitar que el debate comience con los veinte puntos remitidos por la Cámara de Diputados.

PUBLICIDAD

La congresista Ruth Luque es de las principales opositoras de la nueva ley. Foto: Andina

La senadora también cuestionó el procedimiento seguido por la presidencia de la comisión y exigió que se respeten las reglas parlamentarias. “Yo por lo menos voy a exigir que se cumpla el reglamento del Congreso”, afirmó en declaraciones a RPP Noticias. Luque sostuvo que el Senado debe respetar el texto remitido por la Cámara de Diputados y aclarar los límites de sus competencias antes de continuar con el debate.

En un comunicado conjunto, los cuatro grupos parlamentarios señalaron que no se oponen a la discusión de las facultades, sino al incumplimiento de las reglas parlamentarias. Por ello, condicionaron su retorno a una nueva convocatoria que garantice el respeto al reglamento y a las atribuciones de ambas cámaras.

PUBLICIDAD

Comisión de Constitución suspende el debate de facultades hasta nuevo aviso

La controversia se agravó durante una sesión previa, cuando las bancadas opositoras se retiraron tras una disputa por una cuestión de orden planteada por la senadora Patricia Iturregui. Según la secretaría técnica, la votación obtuvo siete votos a favor y seis en contra, pero el presidente de la comisión, Carlos Mesía, la declaró rechazada y dispuso repetirla. La oposición cuestionó esa decisión.

Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Tras el retiro de los legisladores, Mesía retomó la discusión del predictamen con los senadores presentes de Fuerza Popular y Renovación Popular. La ausencia de las bancadas opositoras impidió alcanzar el cuórum necesario para continuar con la sesión. Durante el intercambio, la senadora Patricia Juárez acusó a los ausentes de obstaculizar el funcionamiento de la comisión, mientras otros legisladores cuestionaron su decisión de abandonar el recinto.

PUBLICIDAD

Finalmente, Mesía suspendió el debate hasta nuevo aviso, sin anunciar una fecha para retomarlo. El presidente de la comisión recordó que el grupo de trabajo permanece en sesión permanente desde hace dos semanas y que el plazo reglamentario para emitir el dictamen vence en los próximos días. Si el predictamen recibe aprobación, el texto pasaría al pleno del Senado para su discusión, prevista inicialmente para el lunes 19 de octubre.