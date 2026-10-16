Piden a la JNJ destituir al presidente del JNE por avalar candidatura de Rafael López Aliaga

El magistrado Roberto Burneo interviene durante un acto oficial junto a un encuadre circular del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

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La asociación civil Iniciativa Democrática presentó una denuncia administrativa disciplinaria ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), juez supremo Roberto Burneo, por la aprobación de una resolución que habilitó la candidatura de Rafael López Aliaga. La denuncia también está dirigida contra la magistrada Martha Maisch, fiscal suprema provisional e integrante del Pleno del JNE, por su voto favorable en la misma decisión.

El escrito, firmado por el representante legal de la asociación, Rudecindo Vega Carreazo, solicita a la JNJ la apertura de una investigación preliminar y, de comprobarse las faltas imputadas, la destitución de ambos magistrados. También pide, como medida cautelar, la suspensión provisional en el cargo de los dos denunciados mientras dure el procedimiento disciplinario.

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El cuestionamiento se centra en la Resolución N.° 3707-2026-JNE, en la que el Pleno del JNE calificó como tacha extemporánea una denuncia ciudadana vinculada a la renuncia de Luis Israel Rubio Idrogo, candidato a alcalde por Renovación Popular. Esa renuncia dejó abierta la posibilidad de que López Aliaga, hasta entonces postulante a primer regidor, asumiera la Alcaldía Metropolitana.

La asociación civil Iniciativa Democrática solicita a la Junta Nacional de Justicia la destitución de dos integrantes del Jurado Nacional de Elecciones de Perú por falta disciplinaria.

Según la denuncia, el colegiado se limitó a aplicar la preclusión del plazo para presentar tachas, sin examinar de forma autónoma las consecuencias constitucionales del hecho. El artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, y la asociación civil Iniciativa Democrática sostiene que la controversia no se limitaba a la inscripción de una candidatura, sino que comprendía un problema jurídico distinto, referido a la eventual investidura.

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Como se recuerda, la votación contó con un voto en minoría de Gunther Gonzales Barrón, magistrado que no se sumó a la decisión mayoritaria, votó por declarar fundada la denuncia y excluir al líder de Renovación Popular.

Pedido de suspensión

Además de la investigación y el eventual procedimiento disciplinario, Iniciativa Democrática solicitó que la JNJ disponga, como medida cautelar, la suspensión temporal en el cargo de ambos magistrados y la comunicación inmediata de esa decisión al JNE, a la Corte Suprema de Justicia y a la Junta de Fiscales Supremos, para que esos órganos adopten las medidas de reemplazo previstas en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, nombres sus reemplazos.

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De izquierda a derecha: Martha Maisch, Roberto Burneo y Gunther Gonzáles. Foto: REUTERS/Angela Ponce

El pedido incluye también la suspensión de la habilitación para el ejercicio de funciones jurisdiccionales, fiscales y electorales durante la tramitación del proceso. Esto con el objetivo de que, en una eventual suspensión, esta no se limite al JNE, sino también a su labor como magistrados en la Corte Suprema y el Ministerio Público.

La Junta Nacional de Justicia deberá determinar en primer término si admite la denuncia y si dispone la apertura de la investigación preliminar solicitada por Iniciativa Democrática. En ese escenario, se le daría un plazo de 10 días a Roberto Burneo y Martha Maisch para que presenten sus descargos.

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Luego, tras la investigación preliminar, el consejero instructor de la Junta deberá determinar si se abre proceso disciplinario a los referidos magistrados, que podría acabar en sanción o absolución de los cargos formulados.